حكم الأكثرية

أستقر سياسيو العراق بعد التغيير الذي حدث بعد 2003 حيث حكم العسكري ( جي كارنر ) فترة قصيرة ثم اتى بعده الدبلوماسي ( بول برايمر ) الذي تولى الادارة لمدة سنة حيث كان يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية التي يصدرها على شكل اوامر وبعد ذلك تحولت الادارة الى مجلس الحكم ثم اعد الدستور واجريت الانتخابات التشريعية عام 2006 و 2010 و 2014 وهي الانتخابات التي اتت بالحكومة الحالية التي يرأسها السيد العبادي وجرى العرف بين السياسين المتنفذين على تقسيم المسؤوليات الادارية وفق مصالحهم وليس وفق و مصلحة الوطن مصالح الناس والدليل على ذلك الرواتب الضخمة التي يتقاضاها مسؤولو السلطة التنفيذية من اعلى الهرم الى أصغر مسؤول اداري وكذلك الرواتب العالية لاعضاء البرلمان علما” ان الدستور ينص على ان اعضاء البرلمان يتقاضون مخصصات بموجب نص الدستور وليس رواتب لان المخصصات تعطى لقاء عمل معين ومحدد أي أن اعضاء البرلمان يأخذون مخصصات على حضور جلسات البرلمان الفعلية وليس رواتب محددة … هذا ليس موضوع مقالنا بل (ذكر ان نفعت الذكرى) وموضوعنا اليوم هو حكم الاكثر … فنحن الان في مرحلة اعداد انتخابات التي ستجري في نيسان عام 2018 بعد انتهاء الدورة الانتخابية ونرى أكثر من مسؤول يصرح بأن الادارة الحكومية الجديدة بعد أنتخابات المؤمل اجراءاها بعد نيسان 2014 يصرحون بان حكم التوافق او حكومة التوافق قد فشلت …

أنني استغرب مثل هذه التصريحات التي يتطرق اليها اكثر من مسؤول ان المرحلة القادمة سوف تكون حكم الاغلبية اي ان الاغلبية البرلمانية هي من تتولى تشكيل الحكومة وادارة الدولة وانهم يعترفون بفشل حكومة التوافق والتي استمرت (15) عاما” وليس (14) عاما” وهذه الحكومات المتعاقبة من حكومة اياد علاوي والجعفري والمالكي لم توفر للبلد الامان و لاأستقرار و لا الخدمات بل عجزت عن توفير الكهرباء للمواطنيين مع العلم ان الكهرباء عصب الحياة وعليها الاكل والماء والهواء بل عجزت عن محاربة الفساد وان اي مسؤول اداري يسرق ويختلس ويزور ويتدخل في المزايدات والمناقصات والاستثمار لغرض جني المال وعندما يفتح عليه التحقيق يهرب الى خارج القطر ويبرز جواز سفر دولة اخرى باعتباره مواطنا” اجنبيا” والسلطات العراقية لاتستطيع ان تتخذ اي اجراء ضده لان لديه جوازا أجنبيا … انا مستغرب وعموم الناس مثلي يستغربون نغطي على السرقة والاختلاس والتدخل في المزايدات والمناقصات الحكومية وكلها تقع ضمن احكام قانون العقوبات وهي جرائم محلية من حق اي دولة ان تتخذ اجراءات ضد الشخص مرتكب الجريمة دون النظر اي جنسيته وموضوعنا الذي نتطرق اليه كأن يكون مسؤولا كبيرا لاحد التيارات السياسية كذلك مسؤولا لحركة أسلامية كبيرة اي انهم يريدون ان يحكموا بغطاء اخر لمدة (15) عاما” اخرى بتكتيك جديدة وليس تغير الاسلوب جوهريا” .. ان العالم الديمقراطي عندما يوكل اعضاء البرلمان الى رئيس الحكومة مهمة ادارة الدولة ويحصل على ثقة البرلمان فهل في تصور هولاء السياسيون ان حكم الاغلبية لكن من يقول ان الاغلبية على حق ان حكم الاغلبية من حيث التصويت فقط بل ان الديمقراطية تعني التشاور والتباحث في جميع القضايا سواء كانت صغيرة او كبيرة ومن ثم يتخذ القرار الصائب لان الذين يرفعون حكم الاغلبية لا يعرفون ان الديمقراطية تعني التشاور والتباحث حتى الاستمتاع الى جميع الاراء مهما كان صاحبها صغيرا” او كبيرا” او مهما علت او صغرت شهادته بل يدخل ويشارك في النقاش وكل يدلو بدلوه من حيث النقاش والاقناع لان المنادين بحكم الاكثرية ينسون انفسهم دكتاتورين لانهم اصحاب الاكثر .. كلا والف كلا فالديمقراطية تعني مناقشة الجميع ومن ثم الركون الى الرآي الصائب وبعد ذلك أتخاذ القرار هذه هي الديمقراطية في العالم اجمع وليس حكم الاكثر حكم الدكتاتورية .

صلاح الحسن