العلاقات المحرّمة

خطوات تربوية

من بين اكوام القذارة نعثر على طفل!

تتلخص حياة طفل بريء كبراءة الذئب من دم يوسف (عليه السلام) في:

طفل، هواء، حياة، ام رمته بأحدى زوايا الشوارع وربما في حاويات الاوساخ!، يكبر فيصبح مشردا لا يفقه شيئا سوى الشارع الذي تربى به!، هنالك بلا مقدمات يدخل عقده الثالث فيكون مصيره الانحراف حتما ربما مجرم وربما عاجز يصارع نفسه كره بذاته، يعيش هكذا وتنته لقمته في الحياة بالموت وهو لم يذق ما معنى العائلة!.

اخطاء يرتكبها اصحاب العقول الضيقة والنفوس الضعيفة ونتائجها لا حل لها بمعنى انها عقيمة فحياة هؤلاء الفئة تكون بلا كنية وبلا واقع طبيعي حيث لن نجد فيها سوى الآسى والعمى الذهني والعاطفي وحتى الثقافي والاجتماعي جميع هذه الامور من غير الممكن ان تتصلح.

من المتعارف عليه ان مستقبل اولاد الحرام معدوم ولعددة اسباب تختصر في “مينعرف اصله من فصله!” وهذه الجملة متوارثة منذ قديم الزمان وانهم بذور علاقات غير شرعية ولدوا من رحم العار وعليهم ان يعتادوا العيش على ذلك ويواجهوا مصيرهم اللإنساني وغير المنصف بحق البشرية.

اسئلة كثيرة تدور بذهننا وتضع العقل بالكف احيانا ومن ابرزها لماذا، لماذا يتم انجاب الاطفال بهذه الطريقة المفتقرة للحياء والاخلاق ويتركونهم على قوارع الطرق لتأكل الحيوانات اجسادهم او يحالف بعضهم الحظ ليعيشوا في ملجأ!؟

امر سهل

اجابات هذا النوع من الاسئلة رغم وضوحه إلا انه معقد جدا بالفهم، كوننا بشرا وكل روحنا تنبض بالرحمة لن يكون امرا سهلا على مبادئنا لانها تستنكر كل الافعال المشينة والتي تسبب اضرارا معنوية وعاطفية، ومثل هذه الاضرار لن تشفى ولن نجد لها حلا او علاجا لانها تخترق الروح بسهام العار لتنجب “لقيطا، لفظة لقيط من الالفاظ التي تنهار فيها حياة كاملة، فوصمة العار تبقى ملازمة للشخص طوال عمره اينما ذهب واينما عاش. وان حاولنا الغوص في اعماقهم سنجد داخلهم إنسانا محطما لا يفقه شيئا سوى الجهل تجاه كل جوانب الحياة..

هذا كثر في السنين الاخيرة بصورة غير اعتيادية وقد يكون تعدى حدود المعقول والخيال، وان السبب الوحيد وراء ما يحدث اليوم هو التفكك الفكري قبل العائلي لو ان الاهل يعتنون بافكارهم وحكمتهم في كيفية التصرف مع ابنائهم حتما ولا مجال للشك سيكونوا اصدقاء وواعظين وناصحين لكن بطريقة التفاهم والمودة وايصال ما حلل الله تعالى وما حرم بأسلوب السهل الممتنع ولا يقتصر السبب في هذا الموضع فقط بل يجب ان يتعدى للأكثر مثل العاطفة، ان العاطفة في حياة الشباب تأخذ دورا كبيرا جدا لو عرف الاهل كيف يجعلون من هذه العاطفة نقطة واقعية اي ان يضيفوا عليها طابع الحكمة في الحياة منذ الصغر لَسهِلَ الامر، لكن ان لم يقوموا الاهل باشباع عواطف ابنائهم بالثقة قبل الحب فأنهم يفتحون طريقا للانحراف دون قصد.

ان هذه العلاقات المحرمة كثيرة الاسبابها عديدة واهم المتداول منها هو:

1- غياب الناصح والواعظ أو غياب الاهل

2- مصاحبة رفقاء السوء

3- عدم النضوج النفسي

4- الفراغ العاطفي والرغبة في الاهتمام

5- ضعف الايمان بالله تعالى وسننه

6- الشعور بالوحدة.

وامور اخرى كثيرة لكن كل شيء سيئا كان ام جيدا ينبع من البيئة المنزلية كلما كانت هذه البيئة سليمة وبعيدة عن المحرمات كان انتاجها الخلقي لكل الابناء جيد جدا وجميل..

العائلة هي العالم ويبتدئ منها الانطلاق نحو الشر والخير فإذا كانت العائلة حريصة على التعاليم الدينية والثقافية والاجتماعية ستكون في مأمن وبالعكس.

غرس مفهوم

في المنازل يجب ان يتم غرس مفهوم الانسانية في نفوس الابناء قبل الدين لان الدين يتبع الانسانية وعليه يجب تعليم الانسانية منذ نعومة اضفارهم وهم تلقائيا سيحبون الله تعالى لأن ذهنهم تفتح بمفهوم الدين اولا ومن ثم بدأ الدين يتغلغل في دواخلهم..

لو ان العلاقات المنزلية تكون طيبة ومبنية على المحبة لقلت الانحرافات الاخلاقية وما كنا سنسمع او نرى ان هنالك “لقيط”.

والحرص في خطوات التربية يجب ان يكون في السن المناسب والوقت المناسب ومن الافضل ان يتم ذلك بارشادات موثوقة من قبل مرشد تربوي ومن خلال دروس تربوية يشرح فيها اسس وطبيعة التعامل مع كل فرد بالعائلة مهما كانت طبيعته، وهذه الدروس متوفرة في العتبات المقدسة وكذلك للسهولة يمكن مشاهدتها عبر الانترنت.

لاننا ننبذ الحرام يجب ان نبذل ما بوسعنا للاصلاح.

بنين قاسم – كربلاء