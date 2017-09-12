أحاديث الشارع الرياضي : مزاجية إدارات الأندية تغتال سباق الكأس

الممتاز يترقّب الآلية الجديدة والإتحاد مطالب بمعالجة الأخطاء

الناصرية – باسم الركابي

رغم الانتقادات التي وجهت لبطولة الدوري الممتاز بكرة القدم التي حصل على لقبها فريق الجوية وما رافقها من اجواء لعب مختلفة ومنها خرجت عن حالات التنظيم الطموح وماشكلته من تحد كبير لكل الاطراف التي توقعت ان يقوم الاتحاد ولجنة المسابقات بالشروع في اقامة ورشة عمل للفرق والمعنيين بشؤون اللعبة من حيث الهيئة العامة والزملاء الصحفيين والخبراء والمدربين الى اخر من له علاقة باللعبة بعد فشل دوري الموسم الاخير كما اعترفت لجنة المسابقات من خلال الذهاب لإقامة الدوري المقبل بطريقة المجموعتين وهذا يدل على تراجع الدوري وفشله.

وتظهر اللجنة مستعجلة لملمة الامور بالطريقة التي ذهبت الى اقامة الدوري بتقسيم الفرق الى مجموعتين كحل لتلك الاخفاقات التي يفترض ان تتوقف اللجنة عندها وان تعتذر للفرق والجمهور نعم ليس وحدها من تتحمل هذا الاخفاق بل الاتحاد معها وبعض الفرق التي يبدو مؤثرة من خلال تغير مواعيد المباريات وفقا لرغبتها ما جعل من تاجيل المباريات احد الاسباب في تراجع الدوري وطول فترة اقامته التي توقعنا ان تنتهي في وقت مناسب مثلا مع نهاية شهر حزيران قبل ان تذهب للتأجيلات لأي سبب كان ما عرقل من الدوري الذي انتهى بصعوبة كبيرة.

كان مهم جدا ان يعلن رسميا اتحاد لكرة الية مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم المقبل رغم تصريحات رئيس لجنة المسابقات علي جبار بان الدوري المقبل سيقام بالية تقسيم الفرق الى مجموعتين لكن يبدو ان هنالك رفض من بعض الفرق لقبول هذه الالية التي سبق واعترضت عليها بقوة والعمل على الابقاء على نفس طريقة الدوري العام التي لازالت قائمة رغم ما رافق الدوري من اخفاقات حيث التأجيلات للمباريات وتأخر انتهاء الدوري الذي استمر الى منتصف شهر اب.

كان الاجدر بالاتحاد ان يعلن رسميا طريقة لعب الموسم المقبل ويقوم بعقد لقاء مشترك مع الفرق والهيئة العامة وفي حوار شامل اولا الوقوف على الاخطاء والمشاكل التي لاتزال قائمة ليس من الموسم الاخير بل قبل ذلك وهي عالقة وتعرقل الامور بشكل واضح حيث الانتقادات التي واجهت الاتحاد ولجنة المسابقات بعدما تاخر الدوري واستمر اجراء المباريات في اوقات غير مناسبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وما تركته من اثار سلبية على اللاعبين والفرق والجمهور وكل الاطراف.

كما لم يحدد للان موعدا ثابتا لبدء الدوري والانتهاء منه كما يجري الحال مع الدوريات المحلية حتى للدول المجاورة وهذا جانب مهم يترك اثاره على مستوى الفرق نفسها التي تريد ان تحدد ميزانيتها على ضوء واقع الية الدوري والفترة التي يجري فيها وعدد اللاعبين المطلوبين والاهم تحديد المباريات في توقيتات معلومة وان تجري المباريات في الحالة المطلوبة وان تخرج عن تأثيرات الفرق واي ضغط وتدخل كان.

ان استقرار اقامة المباريات يعد احد اهم عوامل نجاح الدوري وتأثيرها على واقع اللاعبين خصوصا المحترفين وما يشكله من عبء كبير تأخر المباريات والدوري كما حصل في الموسم الاخير بعد انتهاء عقود هؤلاء اللاعبين قبل انتهاء الدوري.

المهم اليوم ان تجري مراجعة لمسابقة الدوري الاخير والوقوف على مجمل الامور بشكل عملي كما مهم ان تحدد المشاكل التي رافقت المباريات والمشاكل الفنية والادارسة والمالية التي واجهت الفرق نفسها لغرض تداركنها .

وبعيدا عن كل ذلك فان قيمة الدوري هو اقامته بشكل عام كما شاهدنا واقع المباريات الاخيرة عندما تتواجه الفرق الجماهيرية بعضها البعض والفرق الاخرى والاستفادة من عدد المباريات وانعكاساتها على اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية من خلال فرص اللعب التي ستتاح لعدد اكبر من اللاعبين بسبب كثرة المباريات التي تحتاج الى اكبر عدد من اللاعبين فضلا عن تعويض المصابين منهم علينا ان نقدم دوري وفرق بعمل مهني واضح.

واقامة المسابقة بالية الدوري العام يخرج المباريات من الحالة الرتيبة والتقليدية لو قسمت الفرق الى مجموعتين ونجدد الدعوة الى الاسراع بعقد لقاء مع الفرق والجهات المعنية لمراجعة الامور للاتفاق على الية الدوري القادم لان الحاجة تدعو الى مراجعة الامور بشكل جدي ومسؤولية بعد الذي حصل في الموسم الاخير وما رافقته من اخطاء اعترف يها الاتحاد لابد من تداركها من اجل تنظيم الدوري بشكل افضل ولايمكن ان تبقى الاخطاء والسلبيات قائمة ويجري تداولها دون حلول والكل هنا يخسر اذا ما استمر تسير الامور بشكل تقليدي مجرد اقامة البطولة التي تتطلب عمل اكثر توازن واستقرار لان الاغلبية تختلف مع الاتحاد في تمشية الامور بالطريقة التي يجري عليها الدوري اهم المسابقات المحلية التي لايمكن ان تقام رغما على الفرق التي يفترض هي من تقرر مسار الدوري الذي مهم ان يستقر ويثبت ضمن مواعيد ينطلق فيها وينتهي بها اسوة بما يجري حوالينا مع دول المنطقة ونحن نتطلع للاحتراف الذي يسير بشكل سلحفي ولامعنى وتأثير له على الارض.

لان العمل التقليدي للاتحاد والفرق حيث عملية تطبيق تعليمات الاتحاد الاسيوي التي هي الاخرى تحبوا وكل الذي يجري عمل فقير ولان الامور الحالية تحتاج الى عمل منظم ومهني وكفى تخبط وتبريرات وسط اتساع حالة الخلل

بصراحة ان الفشل يلف الامور لانها خرجت عن السياقات العملية ولان الامور تركت لادارات الاندية والاتحادات التي عكست فشلها واستمرت تؤدي عملا فاشلا بكل ما تعنيه الكلمة والمشكلة لم نجد من تقدم وتطور فقد المصالح الشخصية الحالة الطاغية والعمل البائس ان ما يجري يمثل التحدي الاكبر لتطوير العمل الرياضي ممثلا بكرة القدم التي اختزلت كل الالعاب.

وبعد لماذا حدد منتصف تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاقة الموسم الجديد اما كان ان يقدم الموعد مثلا الى منتصف الشهر المقبل للاستفادة من الوقت ولان الفرق في وضع فني ونشاهد تسميتها للمدربين وانتداب اللاعبين وتعمل بقوة للدخول في المنافسات المقبلة الاهم في الامر هنا ان يصار الى تحديد الية الدوري من هذه الاوقات لكي يترك متسعا للفرق في اعداد فرقها عبر الالية المقترحة ومصارحتها بالأمور كما مهم ان يلعن عن عدد الفرق المشاركة في الموسم لمقبل.

ويقول مدرب الناصرية السابق صاحب محمد المطلوب من الاتحاد اخضاع الامور للمناقشة وكشفها بشكل جريء مع الاطراف المعنية وعرض المشاكل والسلبيات كما هي من اجل وضع الحلول المطلوبة والتخلص من حالة الترهل التي تلازم الدوري .

ويضيف لاتعد مسابقة الدوري مجرد بطولة بل احد اهم الامور في ان تستثمر في تطوير اللعبة ولازالت مشاكلها عالقة في الاذهان وبقي الكل في حسرة مشاهدة اقامة بطولة منظمة قبل ان تلفها الحيبة حتى اليوم.

ونطمح الى عمل منظم رغم صعوبة الامور التي لاتظهر سهلة امـــــــام الفرق ممثلة في الضائقة المالية وتراجع البنى التحتية واســــــتغلال الامور بشكل كبير والسعي الى تحقيق هدف البطولة التي مهم ان تاتي بحال افضل بعد الخروج المخيب من كاس العالم والاهم ان تجري وفق سياقات عمل صحيحة من خلال تسمية مدربي الفرق ممن يحملون الشهادات التدريبية وكذلك ان تقام المباريات في وضع افضل من الذي شاهدنا عندما ذهبت الى وقت ترك اثاره السلبية وما سبتته من انزعاج لكل من يهمه الامر.

بطولة الكاس

لا يؤمل لمسابقة الكاس ان تتطور وتظهر البطولة المحلية الثانية كما كانت الى ما قبل وقت قريب عندما تخضع لمشاركة فرق الدرجتين الممتازة والاولى دون ان يتأخر فريق مهما كان اسمه وحجمه ووضعه المالي والفني عكس ما يجري اليوم عندما نظمت اخر بطولتين في الموسمين الاخيرين الفاشلتين من حيث الوقت والفرق المشاركة والتوقيت جراء التعامل المزاجي للفرق عندما نراها تقاطع المباريات لاسباب غير مفهومه ما يدعومن خلال الادلة والشواهد انها بطولة بحاجة الى مراجعة وتعليمات تدفع الفرق الى المشاركة المطلوبة وليس القفز عليها بالطريقة التي رافقت ادوارها المختلفة من خلال تبريرات وكان الفرق هي من تدير الاتحاد ولجنة المسابقات فهل يعقل ان تسير الامور بهذه الشاكلة من جوانب العمل المهمة لانجاح بطولة الكاس والخروج من الوضع المتراجع الذي تمر به منها ان تقام قبل انطلاقة مباريات الدوري بمشاركة كافة فرق الدرجتين الاولى والممتازة ولتدخل في فترة اعداد الفرق على ان تجري التصفيات الاولى بين فرق الدرجة الاولى كعملية اعداد للموسم المقبل ثم تقام مباريات الدور التالي خلال مباريات الدوري حيث الفرق في وضع فني عالي ما ينعكس على مباريات الكاس التي مهم ان تظهر بشكل افضل من الذي ظهرت عليه امام رفض بعض الفرق خصوصا الممتازة التي لاتمتلك الا فريق لكرة القدم ولايمكنها ان تشارك ببطولة الكاس حتى بفريق شبابي عل الاقل وليس كما حصل في البطولة الاخيرة عندما انسحبت عدة فرق من الدور قبل النهائي في وضع لايمكن ان يجري حتى في بطولات الفرق الشعبية والرواد والبطولات الرمضانية.

اجد مهما ان يراجع الاتحاد البطولة واقامتها بشكل منظم وان تخضع كل الفرق لسيطرة المسابقات .

فريق الصناعات.

من الفرق التي اكدت تعاملها الجدي مع الامور والمشاركات الكروية وتحقيق النتائج المهمة يظهر فريق الصناعات الهندسية من يوم تشكيله الى ما قبل فترة قصيرة قبل ان يظهر مؤثرا بفضل الاهتمام الجدي وحالة الترقب عبر اللعب في الدرجة الممتازة والتعامل مع الفرص بجدية من خلال الادارة التي نجحت في تقديم الفريق بشكل واضح ما اتاح له ان يحقق المنجز السريع بفضل العمل المطلوب للإدارة من خلال اختيار اللاعبين والحال للجهاز الفني حركة فريق الصناعات الهندسية المتأهل للعب في الدوري الممتاز بكرة القدم الموسم المقبل تجري بسياقات عمل واضحة ومنتظمة من قبل الادارة التي تسابق الوقت لاعداد الفريق ودعم نجاحته الاخيرة في منافسات الدرجة الاولى التي تجاوزها بنجاح كفريق ثاني بعد الديوانية ويظهر في وضع افضل من الديوانية بعدما قطع تذكرة التأهل التي كان يبحث عنها بقوة بعدما دخل صراع المنافسة لقوي من اول بطولة له في الدرجة الاولى

ما نشاهده من عمل من قبل ادارة النادي الذي يتواجد في الواجهة لانه سيلعب في الدوري الممتاز خلال التنسيق مع وزارة الصناعة واقناعها في تامين متطلبات المشاركة عبر تقديم الدعم المادي وهو ما انعكس على قيام النادي بانتداب عدد من اللاعبين والتعاقد معهم من اجل تشكيل الفريق المتكامل القادر على اللعب امام فرق الدوري وانجاح اول مشاركة للفريق في الدوري الممتاز التي مهم ان تأتي تحضيرات الفريق مبكرة ومتكاملة والتعامل مع الامور بشكل فني ومهني امام طموحات المشاركة التي تمنح الفريق المنافسة التي تمكنه من اللعب وتحقيق النتائج ومن ثم ابقاء والاستمرار في اللعب في الدوري الممتاز الذي استحق التأهل له بعد فترة قصيرة من التأسيس قبل ان يحقق المنجز الكروي وليبقى الفريق الاول الذي ترعاه الوزارة والسعي لتحقيق فرصة اثبات الجدارة عبر اول مشاركة في الدوري الممتاز الذي مهم جدا ان تقدر الادارة الحالة الفنية عبر تامين متطلبات اللعب التي يجب وتنسجم وحجم المهمة التي ستكون مختلفة امام الفريق الذي يدرك جهازه الفني التحدي الذي سيواجه مهمة الفريق والرغبة في ان لايكون رقما بل منافسا في ظل رعاية الوزارة واهتمامها واهمية استغلال هذه الحالة عبر تقديم المستوى وتحقيق النتائج عبر استثمار المشاركة الاولى التي مهم ان تاتي في الاتجاه الصحيح

ومن هنا تظهر الاهمية في اللعب في الدوري الممتاز للفرق المؤسساتية لما تمتلكه من قدرات وامكانات مالية.