إدارة النجف تفاوض مهاجم كولمبي

بغداد – الزمان

يسعى نادي النجف لاستقطاب المهاجم الكولمبي دييجو كالديرون الذي مثل اندية عربية واخرى اجنبية لضمه الى الفريق وتمثيل النادي في منافسات الدوري.

وقال رئيس الهئية الادارية للنادي خضير العوادي إن …الادارة تــــــــــسعى الى استقطاب اللاعب دييجو كالديرون وضمه للفريق وتمثيل النادي في الدوري الذي يسعى الجميع الى انتزاعه خلال الموسم القادم.

واضاف ان …اللاعب مثل الاسماعيلي المصري في الموسم الماضي وكذلك اندية اوكساكا المكسيكي وزاكاتيبيك المكسيكي ونادي إنفيجادو الكولومبي.

على صعيد اخر تعاقد نادي الطلبة العراقي مع المدافع السوري، سعد أحمد، الذي سبق أن مثل الفريق قبل موسمين.

وقال مصدر مقرب من إدارة الطلبة إن النادي يجري مفاوضات مع محترفين آخرين، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر أن الإدارة اقتربت من إنهاء إجراءات تأشيرة الدخول، للمدرب الروماني، تيتا فاليرو، ومن المؤمل أن يصل بغداد بعد منتصف الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الطلبة ضم لاعب البحري، مصطفى هادي، نجل الدولي السابق، هادي أحمد، وهو أحد الوجوه الشابة التي تميزت في الموسم الماضي.

من جهة اخرى جددت الهيئة الإدارية لنادي الحدود العراقي، تعاقدها مع عدد من لاعبي الفريق لموسم آخر، فيما استقطبت سبعة لاعبين شباب لتمثيل الفريق في الموسم الجديد.

وقال مدرب الحدود مظفر جبار في تصريحات صحفية إن الهيئة الإدارية سعت لتجديد بعض عقود اللاعبين الذين مثلوا النادي في الموسم الماضي.

وأضــــــاف: “نجــــــحنا أيضا في استــــــــقطاب 7 لاعبين جدد، من أجل تشـــــــــكيل فريق شبابي قادر على المنافسة في الدوري الممتاز”.

وجدد الحدود تعاقده مع كل من حارس المرمى سجاد كاظم، واللاعبين أحمد حامد ومنتظر عبد السادة، وأموري عيدان ومنتظر عادل.

أما الــــــــــسبعة لاعبين الذين انضموا للحدود هم أحمد سلام من الشرطة، وحســــــــين عباس من السماوة، وطيـــــــــف عماد من القوة الجوية، وعــــــــقيل عباس من الطلبــــــة، وإدريس حازم من كربلاء، ومصطفى صلاح ويونس رشيد من نادي سامراء.

وأشار إلى ان فريق الحدود سيراهن على الطاـــــــقات الشــــــــــبابية المتواجدة في النادي، من خلال الاستعداد الأمثل قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد، مختتما:

هــــــــناك مــــــعسكر تدريبي نضع من خلاله النقاط على الحروف”.