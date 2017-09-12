عبطان: مباريات السلة الدولية رسالة بليغة للعالم

بغداد – الزمان

رأى وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، اول امس الاثنين، ان اقامة المباريات الدولية لكرة السلة في بغداد تنقل رسالة بليغة للعالم.

وأفاد بيان لمكتبه، تلقت الزمان نسخة منه .

ان” عبطان اكــــــــــد خلال استقباله رئيس اتحاد كرة السلة المركزي حسين العميدي ان الوزارة تدعم جميع الاتحادات الرياضية من اجل تطوير الواقع الرياضي وجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة”.

واضاف عبطان ان” الوزارة قدمت الدعم المادي الكافي الذي يتيح لأتحاد السلة تضييف المباريات الدولية.

ولاسيما أن المنتخب السلوي الوطني ينتظره استحقاق في تصفيات كأس العالم”.

وبين ان” اقــــــامة المباريات الدولية في بغداد سيكون له اثر ايجابي في نقل رسالة بليغة للعالم”.

من جانــــــــبه اشاد رئيس اتحاد كرة الــــــسلة بجهود وزارة الشباب والرياضـــــــة من خلال دعمـــــــــها للعبة ســــــواء كان بشكل مــــــــادي ام عن طريق توفير القاعات الرياضية.