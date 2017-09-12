هاتريك إدواردو يقود الهلال السعودي لنصف نهائي أبطال آسيا

{ الرياض – وكالات: قاد البرازيلي كارلوس إدواردو فريقه الهلال السعودي لفوز عريض على حساب ضيفه العين الإماراتي بثلاثية دون رد، مساء اول امس الإثنين، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا. وسجل إدواردو هاتريك في لقاء الهلال والعين في الدقائق 42 و45+1 و74 ليصعد بفريقه إلى دور الأربعة بدوري الأبطال لينتظر مواجهة الفائز من لقاء الأهلي السعودي ونظيره بيروزي الإيراني. وكان الهلال قد خطف تعادلاً سلبيًا دون أهداف في جولة الذهاب التي أقيمت في الإمارات ليتأهل الفريق السعودي لنصف نهائي دوري الأبطال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز ويودع العين وصيف النسخة الماضية بقيادة مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش. تفوق الهلال بشكل واضح خلال لقاء الإياب خاصة بعد تسجيل الثنائية في 4 دقائق قبل نهاية الشوط الأول في الوقت الذي قدم العين عرضًا جيدًا في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة إلا أنه افتقد الفاعلية. بدأت المباراة بمحاولات هلالية من أجل إحراز هدف مبكر وبالفعل سنحت فرصة محققة للبرازيلي كارلوس إدواردو أبعدها دفاع العين ثم محاولة قريبة من عمر خريبين، وسرعان ما هدأ الإيقاع من جانب الفريق الأزرق الذي حاول استغلال حماس الجماهير. ومع مرور ربع ساعة، تحسن أداء العين بشكل لافت خاصة على الجانب الهجومي وبدأ فرض السيطرة على وسط الملعب بتحركات نشيطة من جانب عمر عبد الرحمن الذي وزع الكرات ببراعة رغم الرقابة الصارمة من جانب الأوروجوياني ميليسي. ونال نيكولا ميليسي لاعب الهلال إنذارًا للخشونة كما حصل دايفريس دوجلاس على إنذار أيضًا وبدأ الهلال من جديد التقدم هجوميًا بمحاولات من خريبين وتحركات من جانب كارلوس إدواردو. وفي الدقيقة 42، نجح كارلوس إدواردو في تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس عبر تمريرة عرضية أرسلها المتألق ميليسي وسط شكوك بأنها تسلل وهو ما اعترض عليه لاعبو العين. أحرز كارلوس إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من تمريرة جديدة لميليسي حولها النجم البرازيلي داخل الشباك بكل اقتدار لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال. بداية الشوط الثاني كانت أفضل من جانب العين مع نشاط لافت من جانب ماركوس بيرج وتحركات لعموري وفرصة للأخير أبعدها الحارس عبد الله المعيوف ثم أهدر بيرج فرصة قريبة للفريق الإماراتي. وواصل العين أداءه الهجومي وسط اندفاع من لاعبي الفريق الإماراتي وهدوء شديد للهلال بشكل واضح إلا أن عمر خريبين كاد أن يخطف هدفًا ثالثًا بتسديدة قوية أنقذها حارس العين. أشرك زوران مدرب العين أول تغييراته بنزول اللاعب يوسف البلوشي على حساب أحمد برمان من أجل تنشيط القوة الهجومية ورد الهلال بتغيير بنزول محمد كنو بدلاً من ميليسي أحد نجوم اللقاء في الدقيقة 70 . وظهر من جديد كارلوس إدواردو ونجح في تسجيل الهدف الثالث ببراعة من خلال تمريرة سحرية تسلمها وسدد في مرمى الحارس خالد عيسى ليكمل الهاتريك في الدقيقة 74 . وأشرك الهلال لاعبه الأوروجوياني ماركوس بريتوس على حساب كنو البديل بعد 12 دقيقة فقط ثم دفع بالمخضرم محمد الشلهوب بدلاً من كارلوس إدواردو نجم المباراة. وتسابق لاعبو الهلال في إهدار الفرص السهلة فأضاع عبد الله الزوري فرصة قريبة ثم الشلهوب الذي تلاعب بدفاع العين وسط استلام تام من الفريق الإماراتي لينتهي اللقاء بفوز كبير للهلال.