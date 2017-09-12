ماذا وراء مخطط دواعش عرسال ؟ – خالد الخزرجي

لم تجف دموع ألاباء وألامهات وألارامل ألعراقيين بعد ان قدم الأبناء والأزواج قرابين من أجل تحرير ألموصل من دمى عرائس ألمسرح ألمجرمة ((داعش )) ألتي تحركها ألقوى ألاستعمارية وألقوى ألمجاورة ألطامعة بالعراق وألتي أتت على ألاخضر وأليابس من أقتصاد وثروات وأموال وأثار وموارد بشرية ..أضافة ألى مادمرته من بنى تحتية حضارية ودينية وعلمية وأثرية كانت قبل حين عنوانا لمعالم ألتاريخ ألعراقي القديم والحديث حتى أستبشر ألعراقيون خيرا بالقضاء على تلك ألعصابات وغلق صفحة كبيرة من أكبر ألمؤامرات بعد أن ضحى ألعراقيون بأنهار من دماء قواتنا ألمسلحة من اهلنا في ألوسط وألجنوب أضافة ألى شعب ست محافظات اهمها ألرمادي وألموصل ألتي مازالت ليومنا هذا جثث عشرات ألمئات منهم تحت أنقاض منازلهم ألتي هدمتها طائرات ومدفعية قوات ألتحالف على رؤوسهم ..هذه ألمؤامرة ألتي حيكت للعراق وشعبه .. وألتي تم أعداداها وأخراجها وتمويلها من قبل ألولايات ألمتحدة ألامريكية ودول ألجوار ومن لف حولها وبتعاون سري من قبل ألبعض من سياسيي شمال ألعراق والبعض من دول ألخليج .. ألكل يسعى الى تمزيق هذا ألعراق وأضعافه بشراسة وحقد قل نظيره .. حتى يحقق هؤلاء ألذئاب مأربهم وأحلامهم ألتوسعية ألدموية على حساب جغرافية ألعراق وشعبه …؟؟

ماذا يريد ألمخدوعون من أبناء شعبنا من دلائل أكثر من ذلك ..؟؟ ماذا يريدون أكثر من أن يُنقل عصابات داعش بباصات حديثة مكيفة تعود الى حزب ألمقاومة والممانعة ؟؟؟ من ألحدود أللبنانية ألسورية ألى منطقة ألبو كمال ألسورية ألمحاذية لمنطقة ألقائم ألعراقية ألمحتلة من قبل عصابات داعش ألعميلة ألمجرمة بأتفاق بين حزب ألله اللبناني وألحكومة ألسورية وهذه ألعصابات ألمجرمة؟؟ ان تداعيات هذه ألعملية يترتب عليها مايلي …

أولا .. ان منطقة ألقائم هي أمتداد لمناطق عنة وراوة ألمحتلة من قبل هؤلاء ألمجرمين ..وان وجودهم في منطقة ألبو كمال .. هو دعم مباشر لهؤلاء المجرمين في تلك المناطق .. في حالة قيام جيشنا بالشروع لتحرير هذه ألمناطق .

ثانيا .. ان قوات ألتحالف وطيرانها سيشارك وبدعم جوي بمساندة قواتنا ألمهاجمة وهذا سيكلف العراق مبالغ بعشرات الملايين من الدولارات ستضاف الى ماتحمله العراق ويتحمله ابناء شعبه المنكوب من ديون اضافية ستترتب عليه من جراء ذلك ..

ثالثا … اضعاف حكومة ألمركز وأشغال قواتنا ألمسلحة أمام تحركات ونوايا حكومة ألاقليم بضم كركوك والمناطق ألاخرى .. وتحقيق مكاسب سياسية على حساب العراق وشعبه .

رابعا .. سفك دماء ألمزيد من شبابنا ألعربي ألمنظوين داخل قواتنا المسلحة وألقوات المتجحفلة معهم بغية اضعافها وأشغالها بتلك العصابات.

خامسا .. محاولة أيقاف حكومة بغداد عن نواياها بالانفتاح على ألدول ألعربية وخصوصا ألمملكة ألعربية ألسعودية .. وغيرها

سادسا وهو الاخطر … ان من باع العراق وسرق ثرواته واذاق شعبه الويل والثبور .. يهون عليه ما سيلحق به وبشعبه واجياله ومستقبله من شر .

سابعا.. الم تكن الجولان المحتلة اقرب من البو كمال يارجال المقاومة والممانعة .؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثم اين الموقف الامريكي من كل ذلك .. وهل يكفي ضرب جسر لقطع ألطريق على داعش ؟؟ على من تضحكون ؟ … ام ان اقتصادكم ينتظر طلعات جوية اخرى يكسب من خلالها عشرات الملايين من ألدولارات من لقمة عيش الشعب العراقي الذي سلبتموه حريته ووطنه وثرواته ووحدة اراضيه وقتلتم من شعبه الملايين بشكل مباشر وغير مباشر فالساكت عن الحق اما شيطان اخرس ام هو جزء من المؤامرة .

ثامناً .. وهناك نقاط مهمة لايسعنا ذكرها لعدم أطالة ألمقال ..لأنه للاسف شبابنا لايحبذ قراءة منشورات طويلة .

لقد بانت حقيقة لعبة داعش ومن وراءها ولم يعد يخفى على أحد الا من عميت أبصارهم وغلقت قلوبهم ..

كفانا قتل وسفك لدماء ابنائنا … كفى لهدر ثرواتنا .. نريد عراقا قويا موحدا .. نريد لاجيالنا حياة كريمة … كما لبقية شعوب ألعالم .. ويكفي ألاستهتار بدمائنا وأرضنا وثرواتنا .