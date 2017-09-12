الأهمية الستراتيجية لإرادة الشعوب – خالد محسن الروضان

بعد ان اطل علينا الاحتلال بلباس جديد من الاستعمار الحديث الذي يسمونه مشروع (تحرير) البلدان الدكتاتورية وطرد ابنائها خارج التاريخ لتسلمهم شهادات وفاتهم في بلاد الشتات والوحشة والاذلال، تغيرت الظروف يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، وتبدلت الاحوال من حال الى حال، فاختلطت السياسة بالمال والثراء بالفقر والمجاعة، والحلال بالحرام، والخطأ بالصواب، حتى يشك الانسان في انه يعيش في عالم لاتحد به حدود ولاتقيده مقاييس، وكأن كل شيء قد تغير لاصابة المجتمع بتضخم من الفقر واليأس وادمان المخدرات السياسيه، فكلما ازداد ثراء الطبقه الحاكمة ازداد الفقراء، وكلما ازدادت الديمقراطية المزيفة ازداد العنف، وكلما ازدادت الحريه المنفلتة ازدادت الفوضى، فانعكس ذلك على الحياة السياسية حتى لم يعد يميز الانسان يمينه من شماله، وظهرت الى الوجود مبادئ اساسها الاتفاق على الاختلاف في كل شيئ من دون ان يدرك اصحاب هذه المبادئ ان الاعداء يحيطون بهم من كل جانب بل يتحركون في داخلهم ومن حولهم وعلى كل المستويات وفي كل الميادين.. يخاف بعضنا بعضاً ويدمر بعضنا بعضاً باسلحة من صنع ايدينا لكنها بمواد من صنع غيرنا لتخريب الديار، دون تمييز من حيث الدم واللون والعرق والدين، لان المهم عند الدول الامبريالية والصهيونية دوي القنابل ولعلعة الرصاص ودخان المتفجرات لتدمير سقوف تلك البيوت الخاوية على رؤس اصحابها من الام الفقر والحرمان والموت.

اننا وبعد تحرير الارض من داعش، علينا ان نفهم ان التحدي يجب ان يكون قوياً وشاملاً من الداخل والخارج من داخل ذواتنا ومن خارج ذوات الاخرين، لنحرق الزمن ونخترق الحدود من اجل اسعاد الانسان وتأسيس مجتمع فاضل تسوده العدالة والمساوات. وعلى المخلصين والوطنيين تسخير كلمة الحق من اجل المحبة وعلى ارض السلام، واظن ان عقيدتنا العربية الاسلامية ستكون عامل من عوامل المقاومة السلمية، التي يتسلح بها بعضنا من اجل خدمة الوطن، وكشف المستور من السلبيات التي يحرص بعضنا الاخر على سترها.

فالجدل السياسي المتشعب القوى والحراك المتخندق في الحركة السياسية، التي لم تعطي الاهمية استراتيجيه للشعب في حقه بالحياة الديمقراطية الحقيقية سوف يتفجر بقوه لبعث الحياة الحقيقية الى الشعب المغلوب على امره طوال عهود مرت عليه.. كما قال الشاعر الكبير ابو القاسم الشابي

اذا الشعب يوماً اراد الحياة

فلا بد ان يستجيب القدر