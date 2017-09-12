الأعرجي ورئيس تيار الحكمة يهنئان حمودي برئاسة المجلس الأعلى

الحكيم يدعو إلى تشجيع الإستثمار وتوفير بيئة لإنعاش الإقتصاد

بغداد- داليا احمد

بغداد – الزمان

دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم , العشائرَ العراقيةَ للمساهمةِ في توفيرِ بيئة آمنة للمستثمرين لإنعاشِ الواقع الاقتصادي في مدنِهم.وقال الحكيم في بيان تلقته ( الزمان )امس خلالَ لقائه وفداً من عشائرِ محافظة الديوانية أنَّ ( أبناءَ هذهِ المحافظة الكريمة قدموا تضحياتٍ جسام في محاربةِ الإرهاب وفي تلبيتهم لفتوى المرجعية الدينية في الحربِ ضد داعش), واضاف أنَّ (المحافظةَ تعد من أشدِ المحافظات فقراً وأقلها خدمات وهذا ما تمَّ ملاحظتهُ خلال زيارة وفد التحالف الوطني ونسعى مع الجهاتِ الحكوميةِ المعنية رفع الحيف عن هذهِ المحافظة ).

وشدد على ( ضرورةِ أنْ يكونَ المنجزُ للعراقِ والسعي إلى إنجاحِ المشاريع الوزارية والحكومية بعيداً عن التكتلاتِ الطائفيةِ والقومية ), وأشار الحكيم إلى ( أهميةِ المشروع العابر للطائفيةِ لتجنب التقاطعات والمحاصصة في المستقبلِ، وأهمية المشروع السياسي المطمئن لجميعِ المكونات من أجل استثمار الانتصار على داعش), وتابع بشأن العلاقة بين بغداد وأربيل أكد الحكيم ( أهميةِ نزع فتيل الأزمة بهدوء مع الحفاظِ على وحدةِ العراق)، داعيا العشائرَ الى ( ترشيح الكفوء والنزيه من أبنائها للانتخاباتِ المقبلة), واضاف أنَّ ( استقرارَ الوضع الأمني يفضي إلى نجاحِ الاستثمار وانتعاشِ الاقتصاد وتوفير الخدمات وامكانية تحقيقه عبر ميثاق شرفٍ عشائري لحمايةِ المستثمرين وعبر مشروعٍ سياسي مطمئن يحققُ الاستقرار في البلدِ ويسهمُ في تثبيتِ الأمن والانتصاراتِ المتحققة).

وكان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) قد وقع مع العراق اتفاقية لتمويل أول مشروع استثمار زراعي بهدف انعاش وتنشيط أصحاب الحيازات الصغيرة في أربع محافظات جنوب العراق.وقال الصندوق في بيان سابق ان اتفاق (الشراكة مع العراق بشأن مشروع يستهدف 20 ألف أسرة ريفية في محافظات ميسان وذي قار والقادسية والمثنى ).

صندوق مساعدات

واضاف إن (الأساس المنطقي للمشروع ينبع من التزام الصندوق بمساعدة الدول ذات الأوضاع الهشة ومنها العراق واعتمادا على ما لدى الصندوق من خبرة كبيرة في المجالات التي تحتاج فيها حكومة العراق للمساعدة مثل الزراعة والتنمية الريفية”), وشدد البيان على أن (الاستثمار في النمو الزراعي ليس فقط هاما لنمو الدخل الوطني ولكنه أيضا يعد حيويا لتنمية فرص العمل وتوفير الغذاء وتحسين التغذية والحد من الفقر في العراق) عادا ان (المشروع سيكون مثالا للتعاون القوي والأكفأ الذي يميز الشراكة المتجددة بين الصندوق والحكومة كما سيدعم جهود إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب ضد داعش ).

واشار البيان الى ان ( المشروع الذي تقوم بتنفيذه وزارات الزراعة والموارد المائية والصحة البيئة تقوم على تعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي وتحسين إنتاجية وربحية صغار منتجي المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال اتاحة الوصول الى التمويل والتكنولوجيات والأسواق المجزية). على صعيد اخر زار نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي بمكتبه الرسمي في بغداد وهنأه لمناسبة إنتخابه رئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وقال بيان لمكتب حمودي تلقته(الزمان) امس ان الأعرجي تقدم بالتهنئة بمناسبة تسمية قيادة جديدة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وإنتخاب حمودي رئيساً له . ونقل عنه تأكيده(وجوب تفعيل دور المكونات السياسية بما يسهم بإدامة الإستقرار السياسي في البلاد ، وضرورة إيجاد علاقة تكاملية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تشريع القوانين المهمة) . وجرى خلال اللقاء (تناول آخر التطورات الميدانية والسياسية الجارية في البلاد ، في ظل إنكسار العصابات الإرهابية الدخيلة في الداخل من جهة ، وجملة المستجدات الإقليمية المحيطة بالعراق من جهة أخرى) .الى ذلك، هنأ رئيس الحكيم حمادي بالمناسبة نفسها. وبحسب بيان آخر تلقته(الزمان) امس، فقد اعرب الحكيم عن تطلعه لاسهامات حمودي في (تعزيز حضور مكانة المجلس الاعلى على الصعيدين المحلي والاقليمي) .

حرص شديد

مؤكدا (حرصه الشديد على اقامة افضل العلاقات والتعاون بين قوى التحالف الوطني لتحقيق الهدف المنشود في الانتصار لشعبنا الصابر الابي والرفعة والسمو لوطننا الجريح).من جهة اخرى، بحث الحكيم مع الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري لدى استقباله له بمكتبه في بغداد ( ملف المواجهات المتبقية مع الارهاب الداعش في كركوك ومدن اعالي الفرات في الانبار).

ونقل بيان ثالث تلقته(الزمان) امس عن الحكيم دعوته الى (ادامة الانتصارات العسكرية استثمارا لحالة الانهيار الداعشي التي يعيشها بعد كسره في الموصل)، منوهاً الى (التحديات الامنية القادمة بعد انهيار داعش عسكريا )، محذرا من (عودة الارهاب الداعشي الى اسلوبه القديم في استهداف الناس الابرياء).