الوزارة تلمّح إلى إمكانية التراجع عن القرار

خبير لـ (الزمان): زيادة سعر خام العراق في آسيا ستؤدي إلى خسارة زبائن دائميين

بغداد- شيماء عادل

ابدى خبير نفطي رفضه للقرار الذي يعتزم العراق اتخاذه المتمثل بزيادة سعر نفطه الخام في آسيا ، محذراً من ان هذا الامر سيؤدي الى ان خسارة العراق لزبائنه الدائميين، فيما اكدت وزارة النفط ان قراراً نهائياً بهذا الصدد لم يتخذ بعد .وقال حمزة الجواهري لـ(الزمان) امس ان (زيادة العراق لسعر نفطه الخام في آسيا تنطوي على خطورة لكونها تعد خطوة غير مدروسة بشكل جيد وبحسب ما فهمنا من الوزارة فإنها هي ايضا مترددة في تطبيق القرار)، مضيفاً انه ( من الممكن اعادة النظر فيها لاسيما وانها لن تطبق الا في بداية العام المقبل وماتزال مشاورات عديدة تعقد بشأن هذا الامر وهناك من يؤيد الفكرة وبعض آخر رافض لها ).

تطبيق قرار

ورأى ان (هناك احتمالاً كبيراً بعدم تطبيق هذا القرار اذ ان الفائدة التي سيحصل عليها العراق من تسعيرة الخام تعد قليلة جدا لا تتجاوزالـ20 سنتاً او اقل عن البرميل الواحد)، مشيراً الى ان(هذه الزيادة قد تحدد بمدة قصيرة بعملية بيع واحدة او اثنتين). وتساءل (لا نعلم ما اذا اتخذ العراق مثل هذا القرار واستمر به ، فربما نتعرض لخسائر اكبر ولاسيما اننا نرجح ارتفاع اسعار النفط في المدة المقبلة فلماذا اذن نبيع نفطنا باسعار رخيصة ).

مرجحا (خسارة العراق زبائن دائميين إذ ان المشتري سيراقب الاتجاه العام للاسعار وحركتها وسيشتري من البدائل الاخرى المتمثلة بالكويت والسعودية الامارات وبذا قد يخسر العراق زبائن دائمين في آسيا في حين نحن نريد ان نعزز حجم زبائننا الدائمين).

ودعا الجواهري الى (المحافظة على الاسلوب القديم في ما يتعلق بتسعيرة الخام في آسيا من اجل المحافظة على زبائننا). من جانبها اكدت وزارة النفط انها ستدرس الموضوع مرة اخرى وعندها ستتخذ قرارا يخدم مصالح العراق النفطية .وقال مصدر في الوزارة لـ(الزمان) امس ان (الجهات المسؤولة في الوزارة تابعت ردود الافعال الداخلية والخارجية ازاء هذا التوجه وهي بصدد اعادة النظر في الموضوع)، موضحاً ان(الايام المقبلة ستشهد صدور القرار لنهائي بهذا الشأن بما يخدم مصالح العراق النفطية). وهاجمت صحيفة الرأي الكويتية قرار العراق ، واصفة إياه بأنه خطوة (متهورة وغير مدروسة).

حصة سوقية

وقالت في تقرير لها أن (القرار العراقي القاضي بإعادة تسعير النفط وفق معادلة جديدة يعد خطوة مفاجئة للسوق ومتهورة وغير مدروسة) لافتة إلى أنه (قد يترتب عليها خسائر من الحصة السوقية). وأضافت أن (قرار الخوض في مسألة التسعيرة الجديدة، وعلى الرغم من الفرق في معادلة التسعير المستخدمة بالسوق عمان/ دبي لصالح معادلة التسعير الجديدة للعراق على بورصة دبي فقط ،إلا أن الفارق يبقى بسيطاً جداً ولكن جزءاً من الحصة السوقية قد يصبح من الماضي) .

وأوضحت أن (الأمر الآخر والمهم هو أن هذه الخطوة كانت تتطلب دراسة أكثر والتشاور مع الزبائن، وهو ما لم يتم فعلياً من قبل بغداد وقد عبّر عنه عدد من الزبائن السوق الآسيوية)، مضيفة ان (تغيير طريقة التسعير بهذه الطريقة المتسرعة وغير الحصيفة قد يخلق أزمة بين العراق وزبائنها).