لتطمئن القوميات والطوائف في دولتنا المقبلة

مدير وكالة حماية كردستان العراق لـ (الزمان):

اربيل – الزمان:دعا احد أكبر المسؤولين الأمنيين في اقليم كردستان العراق القوميات والطوائف العرقية والدينية في الاقليم الى عدم القلق من اجراء الاستفتاء المزمع اجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري . وقال نزهت حالي مدير وكالة حماية اقليم كردستان المعروفة ب(باراستن) في حوار مع (الزمان) ان الشعب الكردي ينتظر من الدول العربية ان يساندوه في عملية الاستقلال وينتظر منهم كذلك أن يكونوا أول من يعترف بدولة كردستان المستقلة. ولفت المسؤول الكردي الى ان منطقة الشرق الاوسط تحتاج الى تكاتف جميع دولها لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية ، وان المنطقة تحتاج ان تفكر بمنظمة اكبر من الجامعة العربية التي تضم اطاراً للقومية الواحدة . واكد حالي انه بعدعام 2003لم ينجح حكام العراق الجدد في تكوين دولة المواطنة والعمل بنظام فيدرالي حقيقي، وليس هناك أي أمل في المستقبل ليستطيعوا تنفيذ ذلك، وضيعوا فرصا عديدة سنحت لهم، لأنهم لا يؤمنون بهذا النظام الخاص بالدولة المدنية الفيدرالية ، واردف : لذلك يرى الكرد انه من الأفضل لصالح إخواننا العرب والترك والايرانيين وكل المنطقة هو أن تكون كردستان مستقلة، ونأمل أن يفهموا وضعنا ويطمئنوا كذلك بأن كردستان المستقلة لا تشكل تهديداً على أية جهة، بل بالعكس ستكون الأوضاع أكثر استقراراً ومساعداً للتعاون في مجالات سياسية واقتصادية وأمنية جيدة. وقال المسؤول الامني الكبير اعتقد أن الوقت مناسب جداً للاستفتاء والاستقلال، ذلك ان دولة العراق على مر التاريخ لم تقم بواجبها الأساسي والذي هو حماية مواطنيها، بل كانت باستمرار تشكل تهديدا رئيسيا على مواطنيها وبالأخص على شعب كردستان.