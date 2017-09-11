شفيق لن يرشح للرئاسة وتعليمات بإغلاق ملف تعديل الدستور

القاهرة -مصطفى عمارة : اكد المستشار يحيى قدرى المستشار القانونى لمرشح الرئاسة السابق احمد شفيق انه لا توجد موانع قانونية لعودة احمد شفيق الى مصر الا ان هذا القرار يرجع الى شفيق نفسه واستبعد يحيى قدرى فى تصريحات خاصة ترشح شفيق لانتخابات الرئاسة القادمة لان الرجل اكتفى بما قدمه لمصر ويريد ان يرتاح بعد الضغوط التى تعرض لها . فى السياق ذاته كشفت مصادر برلمانية ان تعليمات سيادية وجهت الى عدد من النواب مجلس الشعب باغلاق ملف التعديلات الدستورية والتى تقضى بزيادة مدة الرئاسة من 4 الى 6 سنوات لان ذلك يضر بسمعة الرئيس بتلك المرحلة وتعطى الفرصة لجهات داخليه وخارجيه للاساءة اليه . من جانبه اكد كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى فى البرلمان فى تصريحات خاصه معارضته لاجراء اى تعديلات دستورية فى الوقت الراهن لان ذلك لا يصب فى مصلحة مصر او الرئيس وحذر من الدعوات من اجل تعديل الدستور من بعض الجهات فى النيل من سمعة مصر واستقرارها. فى المقابل قرر عدد من الحركات الشبابية القبطية انها تدرس الدفع بمرشح قبطى لانتخابات الرئاسه المقبله وقال رامى كامل مؤسس اتحاد شباب ماسبيرو ان هناك توافق من عدد من الشباب القبطى للدفع بمرشح قبطى للانتخابات القادمة واضاف ان وجود رئيس قبطي سوف يثبت كفاءة الاقباط لتولى كافة المناصب كما سيعزز فكرة المواطنة،

واضاف كمال زاهر المفكر القبطى ان ترشيح قبطى لانتخابات الرئاسة هى رسالة الشباب القبطي بحق المواطنة رغم ان فرصة فوز هذا المرشح قد تكون معدومة فى الظروف الراهنة