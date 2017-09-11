العثور على مبيد حشري يخص فضيحة البيض الفرنسي

باريس-(أ ف ب) – أعلن وزير الزراعة الفرنسية ستيفان ترافير الاثنين انه تم العثور على المبيد الحشري «فيبرونيل» وراء فضيحة البيض الملوث خلال الصيف، في مزرعة بيض واحدة في فرنسا بعد تحري الوضع في نحو 3 الاف مزرعة.

وصرح ترافير لاذاعة «اوروبا 1»» انه «لم يتم العثور على اي أثر للفيبرونيل في اي من المزارع الفرنسية… باستثناء مزرعة واحدة قام مالكها بالابلاغ بشكل طوعي».

وتابع الوزير ان «كل حالات التلوث الاخرى في فرنسا ناجمة عن بيض مستورد من بلجيكا وهولندا»، موضحا ان عمليات الفحص شملت 2900 مزرعة فرنسية.

وانكشف التلوث في مطلع آب/اغسطس وشمل منتجات مباعة في كامل الاتحاد الاوروبي تقريبا ونجم عن تعقيم مزارع للدجاج بالفيبرونيل وهو مبيد محظور في المنتجات الغذائية.

وسجلت هذه الممارسات خصوصا في هولندا وبلجيكا لكن المفوضية الاوروبية التي تعتبر انها تعود الى ايلول/سبتمبر 2016، أشارت الى حالات محتملة في المانيا (سبع مزارع) وفرنسا (مزرعة واحدة اشار اليها ترافير) وايطاليا (عشر مزارع) والمجر (مزرعتان).

وأدت الفضيحة الى سحب عدة منتجات من الأسواق شملت حلويات من نواع وافلز وبراونيز وهو ما أدى الى تراجع مبيعاتها بشكل كبير في فرنسا خلال آب/اغسطس.

وذكر ترافير بان اجتماعا لوزراء زراعة الاتحاد الاوروبي سيعقد في 26 ايلول/سبتمبر بمبادرة من المفوضية الاوروبية.