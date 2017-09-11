تسوية رواتب الحشد الشعبي بنظرائهم منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وخبيران لـ (الزمان):

موازنة 2018 تلحق الضرر بأصحاب الشهادات العليا من الموظفين والأكاديميين

بغداد ــ داليـا أحمـد

اشاد خبيران بشروع مجلس الوزراء في إعداد موازنة العام المقبل في وقت مبكر ، مؤكدين اهمية مراعاة جميع الشرائح الاجتماعية ومن بينها اصحاب الشهادات العليا من الموظفين والاكاديميين الذين ستعرضون للضرر جراء قانون التأمينات الاجتماعية. كما كشفا عن توجه لتسوية رواتب الحشد الشعبي لتكون معادلة لرواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال الخبير الاقتصادي ملاذ الامين لـ (الزمان) أمس ان (مجلس الوزراء اتخذ خطوة ايجابية تحتسب لصالحه حينما باشر بإعداد موازنة العام المقبل منذ بداية شهر ايلول الجاري ولاسيما بعد تحرير المناطق من عصابات داعش الارهابي للبدء بالاعمار والبناء) .

وأوضح ان (نسبة اعتماد الدخل الاقتصادي على الايرادات النفطية في مشروع الموازنة بلغت 85 بالمئة بعد ان كانت تصل الى اكثر من 95 بالمئة اي ان مكونات الدخل من المعامل والاراضي الزراعية والدوائر الحكومية التي تتمتع بالايرادات والخدمات الاخرى ولاسيما تلك التي تم استعادتها من سيطرة داعش جميعها تشكل دخلا اقتصاديا كبيرا لصالح البلاد يتم استـثمارها لتطوير الموازنة). ودعا مجلس الوزراء الى(مراعاة مختلف شرائح المجتمع من خلال عدم تطبيق بعض القرارات ومنها قانون التأمينات الاجتماعية الذي يستقطع 25 بالمئة من المرتبات الشهرية لموظفي دوائر الدولة وقد يلحق الضرر الاكبر باصحاب الشهادات العليا من الموظفين والاكاديميين الجامعيين) .

ولفت الى ان (القانون قد يكون لصالح بعض الشرائح ولاسيما العاملين بالقطاع الخاص لضمان دخل اقتصادي لهم لكن يجب اعادة النظر بالقرار مراعاة للشرائح المتضررة).

وتابع ان (الموازنة لن تتضمن العمل بقانون منح الخريجين العاطلين عن العمل مبالغ مالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء بعد تشريعه في مجلس النواب المتضمن منح الخريج مبلــغاً قدره 250 الف دينار شهريا نظرا لان للأعداد الهائلة للخريجين والظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد فضلاً عن الحاجة لاعادة اعمار المناطق المتضررة)، داعيا الى (توفير فرص عمل في القطاعات الاهلية وفتح مجالات عمل في المصارف الاهلية وشركات القطاع الخاص وغيرها من المؤسسات للنهوض بالواقع الاقتصادي فضلا عن تشغيل الايادي العاطلة عن العمل).

من جهته، قال الخبير القانوني هاشم العقابي لـ (الزمان) أمس ان (موازنـــــــــة عام 2018 تشمل اجراء تسوية لرواتب الحشد الشعبي لتكون بمستوى رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية) ، موضحاً ان (الموازنة التي يعدها مجلس الوزراء عادة ماتكون بحسب ما تمتلكه الدولة من ايرادات مالية وما اقرته من قوانين جديدة خلال العام الجاري) . وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد اعلن عن اجراء الحكومة مباحثات مع صندوق النقد الدولي في موضوع التعزيز المالي وتقليص الإنفاق وتعظيم الموارد واستدامة تحمل الدين ضمن الحدود الاقتصادية الأمينة وتعظيم الإيرادات، مؤكدا إن موازنة العام 2018 في طور الإعداد شبه النهائي.

وقال صالح في بيان امس ان (موازنة العام 2018 تتجه الى تعظيم الموارد غير النفطية كلما كان ذلك ممكناً كما إن توجه الدولة هو تشجيع فرص العمل من خلال القطاع الخاص وتطوير برامج إقراض الشباب بقروض ميسرة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل)، مؤكدا أن (الموازنة في طور الاعداد شبه النهائي وستعرض على مجلس الوزراء في الشهر المقبل وفق التوقيتات الدستورية). واكد صالح (وجوب مواجهة مشكلة العجز بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة تخصيص الموارد على نحو أمثل في الموازنة).

بدوره، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي الكادر المتقدم في وزارة المالية باجراء مراجعة دقيقة لمقترح الموازنة العامة.ونقل بيان لمكتبه عنه تأكيده خلال اجتماعه بالكادر المتقدم في الوزارة ضرورة (مناقشة موازنة عام 2018 وتحقيق المزيد من خفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى الحدود الدنيا لضمان تأمين النفقات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور لكل العاملين في الدولة، والرواتب التقاعدية، والرواتب والاجور الاخرى، فضلا عن تأمين رواتب الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإدامة متطلبات الأمن والدفاع والدواء)، مشدداً على (وجوب تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والإستمرار في تأمين سندات دفع مستحقات المقاولين). ووجه العبادي بـ(العمل على زيادة الايرادات غير النفطية من خلال تفعيل الانشطة المختلفة وزيادة الانتاجية، وتأكيد تنشيط القطاع الخاص بما يمكنه من اداء دوره المنشود في تحسين الأداء الإقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني).