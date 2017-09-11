الإنتهاك التركي لسيادة العراق على جدول أعمال إجتماع الجامعة العربية اليوم

الجعفري يحشّد الجهود لدعم محاربة الإرهاب وإعادة الإعمار

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أجرى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري اتصالات هاتفية مع ستة من نظرائه العرب لتأكيد الدعم العربي للعراق في محاربة الارهاب واعادة اعماره، كما ألتقى بالسفير الأمريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان وبحث معه تحشيد الجهود لصالح العراق. ويأتي تحرك الجعفري عشية اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده اليوم الثلاثاء في جيبوتي . وقال الموقع الالكتروني للوزارة ان الجعفري اجرى اتصالات هاتفية بوزراء خارجية كل من الأردن وسلطنة عُمان وقطر ومصر والسعودية ولبنان أيمن الصفدي ويوسف بن علوي ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وسامح شكري وعادل الجبير وجبران باسيل على التوالي.وجرى خلال الاتصالات تأكيد (أهمية دعم العراق في اجتماع جامعة الدول العربية، واستمرار الجهود، والتعاون في مجال الحرب ضد الإرهاب، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقـية). كما بحث الجعفري مع سيليمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.وقال بيان آخر للوزارة ان الجانبين أكدا (ضرورة تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع مذكَرات تفاهم في مختلف المجالات لتعزيز التعاون المشترك)، مضيفاً ان (الطرفين بحثا أهمية تحشيد الججود الدولية؛ للمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقـية، وعودة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها). ويناقش مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعة لدورته العادية الـ148 على مستوى وزراء الخارجية البنود والقضايا المطروحة على أجندة الدورات العادية للمجلس، التى تشمل القضايا السياسية الحالية الخاصة بالعالم العربي، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية. وانهى المندوبون الدائميون أمس اجتماعات استمرت يومين لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكى أن على أجندة هذه الدورة عدد من الموضوعات المهمة، وفى مقدمتها التطورات الحاصلة فى الأزمة السورية والوضع فى ليبيا وغيرها، معربا عن تطلعه للتوصل إلى مواقف فاعلة لمجلس الجامعة .ولفت زكي إلى أن اعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تشهد عقد عدد من الاجتماعات الوزارية على هامشها، منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي عقد امس الاثنين بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان، كما تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعين الأول على مستوى المندوبين، والآخر على المستوى الوزاري لمناقشة التقرير النصف السنوى بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن.ويتضمن جدول الأعمال 28 بندا، تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية بشأن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 147 و148 والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمــــــــة عمان 2017 وقضية فلسطين وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتى الأريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.كما تشمل البنود دعم الأيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والارهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي والعـلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية وغيرها من القضايا.