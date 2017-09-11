البابا ينهي زيارته لكولومبيا بحادث عرضي

الحقوقيون العرب يدينون الجرائم ضد الروهينغا

عمان – رند الهاشمي

ادان إتحاد الحقوقيين العرب (مقره العاصمة الاردنية) الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الامنية البورمية ضد مسلمي الروهينغا التي ادت الى مقتل وتشريد آلاف المدنيين الابرياء. وقال الاتحاد في بيان تلقته (الزمان) امس انه يتابع بـ(ألم وغضب واستنكار شديد ماتتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة الى ابشع انواع اد والقتل وحرق المنازل والاغتصاب واستباحة الاعراض من الجماعات البوذية المتطرفة بدعم واسناد من السلطات البورمية )، مشيراً الى ان(الصور الحية خير شاهد على هذه الجرائم البشعة التي تعد انتهاكاً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية كافة). واستنكر البيان (الصمت الدولي وبخاصة العربي والاسلامي الذي يكتفي بالمناشدات والادانات الخجولة وكأن هذه الدول –العربية والاسلامية- منظمات مهنية وليس دولاً تمتلك كل القدرات البشرية والعسكرية والمالية )، لافتاً الى ان (المذابح ومظاهر القتل والتشريد وسيل اللاجئين باتجاه بنغلادش – الدولة الفقيرة -تهز وجدان شعوب العالم). ودعا الاتحاد في ختام بيانه الامين العام للأمم المتحدة والمنظمات العربية والاسلامية والدولية الى (النهوض بمسؤولياتها القانونية والانسانية لايقاف هذه المأساة الانسانية)، كما دعا الدول العربية والاسلامية الى (اتخاذ اجراءات عملية حازمة ورادعة تكون كفيلة بإرغام السلطات البرورمية على ايقاف ممارساتها الاجرامية ضد الاقلية الروهينغية). على صعيد آخر، تسبب توقف مفاجئ لسيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في تعرضه لإصابة طفيفة خلال تجواله بسيارته في مدينة قرطاجنة على شاطئ الكاريبي بكولومبيا.وادت الإصابة الى نزيف طفيف للدم من الحاجب الأيسر للبابا أضطره إلى وضع ضمادة صغيرة فوق عينه اليسرى ، وواصل زيارته وبقع الدم على ردائه الأبيض.وكان مئات الآلاف تجمعوا لتحية البابا، ما عرقل طريق المرور أمام السيارة البابوية. ويبدو أنه رأس البابا (80 عاما) قد ارتطم جراء التوقف المفاجئ للسيارة، وقام أحد المرافقين بتضميد الجرح. وقرطاجنة كانت المحطة الأخيرة للبابا في زيارته لكولومبيا التي استغرقت خمسة أيام وركز خلالها على موضوع الصلح بين فرقاء النزاع المسلح في البلاد بعد عقود من سفك الدماء. وكان الفاتيكان قد توسط في أن تضع القوات الكولومبية الثورية المسلحة المعارضة، المعروفة اختصارا باسم فارك، السلاح بعد حوالي خمسين عاما من الصراع ضد الحكومة في بوغوتا.وسقط في هذا الصراع المسلح الطويل بين المتمردين اليساريين من جهة والقوات المسلحة الحكومية والأفواج اليمينية شبه العسكرية، من جهة أخرى، حوالي 220 ألف شخص. وأختتم البابا زيارته لكولومبيا بالدعوة إلى إنهاء الأشكال الحديثة للعبودية ومنددا بالعنف السياسى فى فنزويلا المجاورة، وذلك بعد تعرضه لحادث بسيط أثناء ركوب سيارته البابوية.