البارزاني يلوّح بالقوة ونواب يدعون لكبح جماحه

بغداد – الزمان

حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني من أن جميع الاكراد سيكونون جاهزين للقتال للحيلولة دون اية محاولة لتغيير الواقع في كركوك باستخدام القوة، مؤكداً أن الإقليم سيرسم حدود دولته المستقبلية إذا لم تقبل بغداد بالاستفتاء المقرر اجراؤه في 25 ايلول الجاري، فيما رد اعضاء في مجلس النواب بالقول ان ما يؤخذ بالقوة يسترجع بالقوة، مطالبين الرئاسات الثلاث بتحرك لمواجهة تحركات البارزاني.ونقلت شبكة بي بي سي عن البارزاني قوله إنه يرغب في التوصل لاتفاق مع حكومة بغداد، إذا ما اختار الأكراد التصويت بالانفصال عن العراق.وقال ان الاستفتاء هو(الخطوة الأولى، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يقرر فيها شعب كردستان مستقبلهم بحرية).وأضاف (بعد ذلك سنبدأ في محادثات مع بغداد، للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود والمياه والنفط)، محذراً بغداد بالقول(سنتخذ تلك الخطوات، لكن إذا لم يقبلوا بها، سيكون لنا شأن آخر).وبشأن التحذيرات الأمريكية والبريطانية، من أن السعي إلى الاستقلال يمثل خطرا كبيرا، حيث لا يزال العراق يخوض حربا ضد تنظيم داعش، تساءل(متى تمتعنا بأمن واستقرار في هذه المنطقة كي نخشى من فقدانه؟ ومتى كان العراق موحدا كي نخشى من تفتيت وحدته؟ هؤلاء الذين يزعمون ذلك يبحثون فقط عن مبررات لوقفنا عن مطلبنا).وبطريقة مماثلة، رفض البارزاني الانتقادات لقرار إجراء الاستفتاء في كركوك.وقال(نحن لا نقول إن كركوك تنتمي للأكراد فقط، كركوك يجب أن تكون رمزا للتعايش بين كل الأعراق، إذا ما صوت شعب كركوك بلا في هذا الاستفتاء، سنحترم إرادته، لكننا لا نقبل أن يمنعنا أي أحد من إجراء الاستفتاء في كركوك)، مضيفاً (إذا سعت أي جماعة إلى تغيير الواقع في كركوك باستخدام القوة، عليها أن تتوقع أن كل كردي سيكون جاهزا للقتال للحيلولة دون ذلك). وفي المقابل، حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي من ان (مايؤخذ بالقوة يستعاد بالقوة).وقال في تصريح امس ان (مجلس النواب مطالب بأصدار قرار ملزم برفض الاستفتاء واي اجراءات يتم اتخاذها خلاله)، لافتاً الى ان(البرلمان امام مسؤولية اخلاقية وقانونية للتصدي للاستفتاء بالطريقة نفسها التي تصدى بها لقضية رفع العلم في كركوك). وتابع ان (اصرار البارزاني وحزبه على اجراء الاستفتاء وعدم الانصياع للقانون والدستور والاصوات الرافضة داخليا وخارجيا سيجعلنا ملزمين في ان نتحرك وفق ما يحفظ سيادة البلد ووحدته وان نكون امام خيار واحد وهو مايؤخذ بالقوة يستعاد بالقوة).

الى ذلك، اعربت حركة إرادة بزعامة حنان الفتلاوي عن رفضها الشديد لكل خطوات البارزاني .وقالت في بيان امس (انطلاقا من واجبنا الشرعي والوطني في حماية وحدة العراق فإننا نؤكد رفضنا الشديد لكل خطوات دكتاتور كردستان التي تستهدف أمن العراق وإستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه)، مضيفة (نؤكد رفضنا القاطع لجميع الإجراءات التي تتخذها حكومة المشيخة البارزانية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمحافظة كركوك وأجزاء من الموصل وديالى والتي كانت وستبقى عراقية التاريخ والجغرافية والامتداد).وطالب البيان رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور بأن (يكون على قدر المسؤولية) وأن يتحرك داخليا وخارجيا لحماية ارض ووحدة العراق، كما دعا البيان رئيس الوزراء الى ان (يترك التردد في المسائل المصيرية التي ينبغي فيها الحزم والوضوح وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو ما تــــــؤول له الأيام ).