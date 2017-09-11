سقوط لاءات العرب والإعتراف العربي بدولة إسرائيل 4-4

رحيل عبد الناصر يفتح الطريق إلى التطبيع مع تل أبيب

طارق النجار

بغداد

وجدت ضالتي ونفسي في خضّم القضية العربية المركزية “فلسطين” ذات البعد الجغرافي والتاريخ والانساني طالما أخذت من وقتنا جهداً مضاعفاً واستثنائياً في ظروف عجاف يشير جوها العام الى التهدئة في ظواهرها، وفي الظل منها توترت جيوسياسية تجتاح منطقة الشرق الاوسط، لا نستطيع إنكارها ونغض الطرف عنها، بما تركته من ازمات ومن جروح غائرة في الجسد العربي، لايبرأ منها مهما طال الزمن، ما زالت آثارها شاخصة للعيان ترنو الى فلسطين واطلالها الدارسة والخراب، والدمار والقتل يستبيح مدنها، وشعبها عاجز عن الاتيان بما هو ضروري لادامة حياته ولملمت اشتاته في ظل حصار جائر يسور ارضه يعيش الشتات الفكري والانساني عاكف العزم على المراوحة في الغدوة والعشي عند حافات دولته التي اصبحت اثراً بعد عين..

يبكي وحدته، يتلمس احزانه وجراحاته وغربته ..ما دامت تطرق أذهانه بكوابيس مخيفة يفقد فيها الصبر على البلوى فالمزاج الجماهيري العربي لم يعد قادراً على المزاوجة بين ما يعانيه من آلام مبرحة، وبين القبول بممارسات اسرائيل وانتهاكاتها اليومية في ذل وأستكانة وصلف وتماد وعنجهية بزيادة مضطردة في الاستيلاء على الارض في تحد صارخ وفاضح لا يمكن تبريره،لإنشاء كانتونات استيطانية ليهود الشتات ليكون لهم شاناً في مستقبل الايام .. دونما ان يكون للحكومات العربية دور فاعل منذ عام 1948 حتى اللحظة من عام 2017 ” تسعة وستون عاماً” وهي تمارس دور الخيانة والاختفاء في معاريج التسوية والبحث عن السلام المنشود المتضمن الاعتراف الضمني بدولة اسرائيل .. مما دفع بالعدو الصهيوني المتغطرس الاستحسان بضعف الحكومات العربية في اداء مهامها الوطنية والقومية والنضالية والانسانية والسياسية في الضغط على اسرائيل ان تخفف من وطأة تعنتها في إيقاف عملية هدم المساكن على ساكنيها من ابناء امقاومة الفسطينية، وتجريف بساتين المواطنين العزل، والزج بمناضلي الشعب الفلسطيني في السجون والمعتقلات انتقاماً لمواقفهم بمحاربة وجودهم ومحاولاتها المتكررة بإبادة العنصر الفلسطيني تجاه ما يقوم به من مقاومة شرسة عادلة لما تقوم به اسرائيل من ممارسات وتصرفات بحق الشعب العربي الفلسطيني، في ظروف لم تعد في صالح حساباتنا الدولية والاقليمية.

تخوم الأرض

فمعارك 1948، أجبرت هؤلاء اليهود عن التراجع لمسافات من تخوم ارض فلسطين بفعل المقاومة الفلسطينية والجيش العراقي بعد ان احتلت مدن فلسطينية بفعل التآمر الدولي المتمثل ببريطانيا والصهيونية العالمية والرجعية العربية المتخاذلة في مواقفها تجاه حرب عادلة في اصطفاف واسع ضد تطلعات المواطن العربي، بعد ان تلقت ضربات موجعة من لدن الجيش العراقي بقيادة العميد المرحوم طاهر الزبيدي . في معارك حنين ونابلس، ومدن اخرى من فلسطين ولقن العدو الاسرائيلي درساً بليغاً في البطولات العربية وتجرعهم السم الزعاف رغم الدعم المالي والمعنوي والمادي في السلاح من قبل بريطانيا والعصابات اليهودية الرديف للجيش الاسرائيلي.

فالمملكة العراقية شاركت في حرب عام 1948 بقوة عسكرية بقيادة العميد طاهر الزبيدي، واتخذت هذه القوة شرق الاردن مقراً لها في 29 نيسان عام 1948 وهي تتألف من فوج مشاة ميكانيكي، وفوجان مشاة، وكتيبة مدرعة، وكتيبة مدفعية ميدان “25 رطل” وبطارية مضادة للطائرات.. وإندفعت القوة العراقية بقيادة العقيد الركن عمر علي الى جنين، واستقر بها المقام في سهل قباطية .. وان الجيش العراقي ومعه قوات فلسطينية لتحرير حيفا، وتمت محاصرتها، ولكن القوات العراقية توقفت فجأة لرفض القيادة السياسية العراقية في بغداد الزحف تجاه المدينة وتحريرها . وان هذا التوقف سبب ارباكاً شديداً بين القوة العراقية الراغبة والمتحمسة وطنياً في دحر فلول اليهود وأمرتهم بالانسحاب من المعارك بعد ان ارسل العراق لاحقاً بمعظم قوات الجيش العراقي قي معركة تحرير ارض فلسطين ..وبهذه المناسبة فأن الفلسطينيين يخلدون ذكرى قتلى الجيش العراقي حيث تقبع مقابرهم في مقبرة شهداء الجيش شاخصة كذكرى لما قدمه هذا الجيش الباسل من تضحيات لأجل فلسطين، حيث يتذكر ابناء فلسطين في حماسة، كيف تم تحرير مدينتهم حيفا وطرد منها المنظمات الصهيونية وعلى رأسها منظمة “الهاجانا” عام 1948 إثر معارك شرسية حيث حاصر الجيش العراقي اليهود في مدينة جنين وبدأ يقصفها بمدافع الهاون، وقد دبت الفوضى في جموع اليهود في المدينة التي كانت بحكم الساقطة بعد ان تحركت القوات العراقية نحو مدينة نابلس الى مدينة طولكرم، والمتمركز في مدينة قلقيلة وكفر قاسم شرق مدينة تل ابيب، وكان قائد هذه القوة العقيد الركن عمر علي الى مدينة جنين دون الرجوع للقيادة العراقية..

فالتغيير في مزاج الجماهير العربية، لم يعد ممكناً ولا مقبولاً، بالاوضاع المزرية والمستشرية فيها، رغم شعورها بالكسل والعجز، وليس في مقدورها التحمل أكثر مما تحتمل الطاقة الانسانية، من غير رضا، لما يدور في الخفاء من عبث سياسي لانهاء قضية فلسطين وأزمتها والتي يزداد صعوبة حلها برغبة الجانب الحكومي العربي في مطالبته للجانب الاسرائيلي بعدم التصعيد في مناوشاته مع المواطن الفلسطيني في ضبط النفس، وعدم التهور في الاجراءات التعسفية، واللجوء الى الاستكانة، بعد ان تخلت عنه حكومات عربية بحجج موهومة ومأزومة في التنصل من المهمة الملقى على عاتقها في مساعدة المواطن الفلسطيني في كيفية استعادة ارضه المنهوبة في مزاج مشغول مع مواطنيها في البحث عن حلول ماجعة لها في ظل صعوبة العيش والظروف الصعبة تضرب أطنابها، وصوت الارهاب يختلط مع همسات المواطن العربي يملأ جنبات الشعب والفوضى تعم ارجاء مدنه وقراه، بعد الحدث الجلل في تغيير دراماتيكي ديني اوجع الشعوب العربية وحتى الاوربية ضرباً مؤلماً، وأحدث خراباً عاماً في بنيتها التحتية .. ونستطيع ان نقول في ضوء هذا التغيير الذي ضرب أعصاره بعصف وبيل، انه خريف عربي جاء في غير موسمه، جلب معه القتل واليباب والتهجير والتشرد في نزوح إنساني فاراً من حياة الدنيا فجاء في الضد مما كانت ترجوه الجماهير التواقة الى شروق الشمس العربية لتضيئ الدروب المظلمة التي تعم مدن العرب وحواريها وفي سقوط دول التخلف والجهل والامية والشمولية من حكومات أمعنت في تعذيب وقتل شعوبها والعوز، والفقر المدقع يستوطن اعماق الاوطان التي تعيش عند حافة العذابات والالآم والمنافي في بلدان الغرب، وظواهر واقعها مستهلك واهن يسكن الخوف انفاسها بعد إحساسها بالرعب والارتياب مبتلية بطغمة فاسدة متسربلة بالذل والمهانة تمارس الرذيلة في نهار لإيهام الجماهير العربية والمواطن الفلسطيني بعدم جدوى المناكفات وممارسة العناد العقيم والتمسك بأهداب القضية مظللة للوجدان العربي الراغب في كظم غيضه في تحرير النفس من ربق الاحزان والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة وسط خرس الزعماء العرب تجاه يهود استوطنوا دياراً غير ديارهم..

فالواقع الفلسطيني، لايمكن إنكار وجوده، إزاء سياسات عقيمة في مناوشات كلامية وميدانية على الارض تعم ارجاء الأراضي الفلسطينية والعربية، ولم يعد الصمت ممكناً في خبول الاعلام الصهيوني والغربي المضلل للرأي العام. تغلب عليه أغلب الظن الفبركات الغيبية والاعلام الكاذب، والخرافات والاساطير لبني صهيون في إفتراء فاضح، يتجلى في واقع المنطقة العربية، يستبطن اعماقه العداء، والشوفينية تجاه ابناء فلسطين، مزاولة مهنة التعذيب المعنوي والعنف الجسدي ولابد تجاه هذه الممارسات من كشف المستور والمسكوت عنه لجوانب اسرائيل المظلمة، وإبراز خفاياها في تعذيب الذات الانسانية للانسان الفلسطيني، حتى لم ينج منهم الاطفال والنساء والعجزة وكبار السن، ومحاولاتهم المتكررة في الهاء الجماهير بمشاريع وهمية ليست لها صلة بالواقع الفلسطيني والعربي تحديداً، وإغراقه بخرافات غيبية للذهن العربي، وسط صراعات جانبية تشعل فتيل القتال، لتبين إرادة الشعوب الفلسطينية منها في إثارة الضجر والملل والعجز في نفوس الابناء مصاحبة إياها ممارسة التضليل والتطبيل والتزمير مع القيام بالاعتقال والقتل بدم بارد، رغم معاناة الاغتصاب والتشريد وهو يكابد الآلام والمشقة والهجرة والفرار من بيوتاتهم بحثاً عن الملاذ الآمن، تخلصاً من تهتك الذات وتهجير الانسان خارج وطنه، الذي سلبت ارضه وضاعت مقدراته وقتل انسانيته..

جذور الصراع

ويقول نتنياهو رئيس وزاء دولة اسرائيل بهذا الصدد، التي بانت ملامحه في اكثر تقولات بني صهيون شدة وقوة وعناداً.

” إن جذور الصراع مع الفلسطينيين تكمن في رفضهم لوجود الدولة الاسرائيلية “..وان الحاخامات من يهود اسرائيل يمثلون العنصر المتطرف والمتشدد في توجهاتها الدينية لسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعقبة في الكثير من السلوكيات والتصرفات المشينة المصاحبة لممارسات فجة تعي الهدف الاساس التي تؤمن به اسرائيل في سياساتها تتبناها هذه الحكومات والتي لايمكن تجاهها إزاء التعنت والتعصب اليهودي وسط الكثير من حلول السلام المطروحة على بساط بحث الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، المقدم من الجانب الاممي .. الى إجراء مفاوضات جانبية مع الكيان الصهيوني، تعتم الجماهير بخفاياها التناوشي التفاوضي لسياسة الحكام المستعصية والتي أثارت وتثير الكثير من المشاكل والمنازعات والصراعات والمناكفات والاشتباك .. فشعوب العرب رابضة عند أسوار اللاءات الثلاث : ” لا صلح، لاتفاوض، لا اعتراف ” التي اطلقها الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر في القمة العربية المنعقدة في عام 1967 وبعد الهزيمة العربية او النكسة الغربية من فلسطين . وموقف الجماهير الصلدة الداعمة للاءات العربية التي انطلق بها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بعد الخسارة المرة . الرافضة لفكرة التطبيع والتسوية المهينة والحلول الجزئية والسلام المهين والمرتهن بمفاوضات يكون الغالب فيها اسرائيل والخاسر الوحيد هو الشعب الفلسطيني والتي يلهث وراء سرابها بعض الحكام العرب في سرهم والاختباء وراء تصاريح جوفاء يتستر وراء اسوارها هولاً خوفاً من الضغط الشعبي العربي الطافحة جماهيره في الازقة والمدن والحواري العربية في صرخة جريحة في الضد من المشاريع والاتفاقيات المذلة والاستسلامية التي يؤمها البعض من زعماء بلاد العرب في مسعاهم، وسط تجاذبات سياسية عميقة الخلاف تحمل في طياتها بعض الاتجاهات الانهزامية والمستسلمة لطروحات امريكا والغرب لأهل العرب وفصائل فلسطينية مسلحة، وجماهير عربية من اصلاب وانساب فلسطينية في تبنيها مواقف متشدة من المفهوم العداء لدولة اسرائيل الراسخ في العقل العربي الذي اصدع صدعة الوجع المزمن من قهر وألم وعذاب وضرر وعداء تاريخي متأصل في الذهن العربي بعدم التقرب من بني صهيون لا من قريب ولا من بعيد والايمان بضرورة الاعتكاف في صومعة اللاءات العربية الناصرية لهذا الكيان المسخ.

أن عمل الجماهير الفلسطينية في تشنجاتها الفكرية والسياسة .. لايمكن ان يلتقي مع مفاهيم بالية لما يؤمن به بعض العرب في سرهم وعلانيتهم ينحون منحى الحل الدائم مع الدولة العبرية اللقيطة تخلصاً من الصداع المزمن لمشكلة فلسطين ومن شرور اعمالها ووضع حد لما تعانيه الامة العربية وجماهيرها الفلسطينية من ألم مستحكم بذهنها الذي اتعبته مواويل الصراع والشكوى والذهاب بها الى مجلس الامن ليفضي بحل يرضي الطرفين المتنازعين بين باطل وحق مستلب، يقابل كل هذا الضجيج جماهير غاضبة لكل التوسلات المذلة والتوسطات الخجولة والمهينة التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول اوربا راعية لهذه الوساطة التي لم تحقق ما يصبو اليه شعب فلسطين المسلوبة ارضه راعياً لتحقيق نبوءاته في العودة الى الارض المنهوبة والوقوف بشدة تجاه اي تصرف يضر ابناء فلسطين تقوم به اسرائيل التي ترى مبرر بقائها في فلسطين تحقيقاً لما تؤمن به في عودة اليهود الى ارض الميعاد كوطن بديل للشعب اليهودي والشروع ببناء الهيكل، وهم اسرى عقيدتهم في عودة المسيح – الذي لا نقصد به “يسوع -ع″ لتقام على هذه الارض دولة اسرائيل اكبرى من المحيط الى الخليج العربي أي من النيل الى الفرات في العراق، كتجمع لليهود الشتات . ان هذه العقيدة تتنافى وتتجافى مع منطق الحقيقة المطلعة مع التاريخ وماجاء منة وقائع ونصوص في التوراة التي تم تزوير وافتراء مست جوهر النصوص، وكذلك يتعارض مع ماجاء في الكتاب المقدس ” الانجيل ” ثم جاء القرآن الكريم ليدمغ التحريف اليهودي للكتب السماوية وماجاء به من سور وآيات قرآنية تدحض كذب وادعاءات وافتراءات اليهود في تقولاتهم وممارساتهم الدينية ويشهد التاريخ تزويرهم لوقائع دينية في تخريب الاديان تضامناً مع ما جاء به الخامات من معتقدات بالية وآراء رثة لا تصل حقيقتها المطلقة الكامنة في شروحات كتب الاديان السماوية التي جاء بها الله وانزلها على البشرية قاطبة عبر الازمنة والعصور والتاريخ بالتناوب والتعاقب ولم تمسسه يد العابثين ولا تخريباً لنصوصه فيما يخص المصحف الشريف ” القرآن الكريم” فنأى من عبث العابثين ومن شرور اليهود واعمالهم في تخريب كتب الاديان تطابقاً لما قاله الله في منزل كتابه الحكيم إنا انزلناه وإنا له لحافظون..

يهود الشتات

فيهود الشتات تبحث دوماً عن تسوية وتنشد سلاماً دائماً يخلصها مما تعانيه من ازمات خانقة، ويعني في الوقت نفسه بعض ما يذهب اليه حكام عرب،وحتى بعض الفصائل الفلسطينية المرتبطة بدول عربية لها مصلحة ذاتية في انهاء الصراع . في تبنيها مشاريع ومواقف آتية معبرة عن اهداف اقليمية وبعضها دولية في رسم ملامح صلح لا يتوأم وتطلعات الجماهير الفلسطينية ومحاولة ترويضها بالقبول لمشروع الحل الدائم بوساطة امريكية في منطقة الشرق الاوسط في عملية سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، من شانه ان يخفض التوتر في المنطقة العربية رغم اساسيات الحياة مفقودة في ظل اجواء مضطرية ومتشنجة متصاعدة بين الجانبين، وان الرعاية الامريكية دوماً بحاجة الى تطوير مفاهيم الحل العادل لقضية السلام الفلسطيني .. ورغم ضغوطات الجانب الامريكي في توسطاتها المكوكية لم تفض الى قناعات الاطراف المتنازعة . وفي تبنيها سياسات ترطيب الخاطر الفلسطيني وتطبيب أمراض البيت الفلسطيني وما يعانيه من انقسامات حادة في مواقفه وأزماته المزمنة والمستعصية في تناول علاجاتها اضافة الى معاناته من شرود بعض المواقف والافلات منها في احايين كثيرة تجنباً للاحراجات، والتشدد في بعض منها وهو يجابه تلين ارادته الصلبة ومحاولة تثنيه عن المطالبة بحقوقه المسلوبة ..

والذي يعكس التمرد السياسي والفكري والعقائدي والمجتمعي تجاه دولة مغتصبة، تمارس العناد في طروحاتها، التي لايمكن الاصغاء الى تطبيل اعلامها الكاذب والمفترى .. وان مايحدث من تراشق في المواقف والتناوش في السياسات الاقليمية والدولية المنقرضة بعضها، وبالتضاد منها، حتى وصل الامر بها الى فرض الأمر الواقع في ظل صوت المدافع وتراشق الرصاص الطائش الذي يصيب البعض بالخدر والفتور والسكينة، الذي يذهب ببعض المسؤولين العرب بالاكتفاء بالافلات من الاصابات المميتة والتنديد والاستنكار والشجب في مواقف تتبناها اسرائيل والاختباء في اروقة الامم المتحدة وهذا ليس بالضرورة ان يعبر عن إرادة الشعوب ولايمكن اعتبارها طرحاً فائضاً عن مجموعة الطروحات المقدمة من الامم المتحدة . بجهد مبذول مطالب بتلبية حقوق فلسطين واسترجاع ما اخذ منه بالقوة ..

فالمنطقة العربية تضج بالازمات والاحداث والاسقاطات بسبب التعنت الفلسطيني صاحب الحق الابدي والاسرائيلي تجاه محاولات جادة لنزع فتيل الازمة والشروع بإطفاء جذوة الصراع والنزاع والاقتتال المستعرة تحت الركام السياسي والجغرافي والتاريخ لإيجاد صيغة مشتركة ذات ارض صلبة غير رخوة لبناء نوع من التفاهمات المشتركة بين اصحاب الشأن في القضية المركزية التي تهم الجمع المؤمن منهم الفلسطيني صاحب القدح المعلى في الشأن الفلسطيني، الراغب بجهد استثنائي من بعض دول اوربا وغيرها، المتعاطفة مع القضية التي تندلف منها مفاتيح الحل الشامل لأخراج المنطقة من قمقمها، ومن أزمتها بنوع من المقبولية التاريخية والخرائطية التي تحدد اسوار فلسطين وابعاد الجانب الدخيل اليها فالوقائع الفلسطيني تتعرض لتقسيم زماني في صلواته في المسجد الاقصى وفي فترات متباعدة بين هذه الصلوات في فراغ يجد فيه المحتل الاسرائيلي وحاخاماته من اليهود وقتاً مستعاً لإداء تراتيلهم تحت قبة الصخرة ومزاولة التقسيم المكاني لسياسة البدائل المكانية لابناء فلسطين أملاً في أخراجهم لاحقاً من كل فلسطين..