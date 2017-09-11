إنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين بغداد وعمان

رئيس وزراء الأردن: إفتتاح طريبيل إشارة قوية إلى عودة الإستقرار

عمان – رند الهاشمي

عد رئيس وزراء الأردن هاني الملقي إعادة إفتتاح معبر طريبيل الحدودي اشارة قوية على عودة الاستقرار والهدوء الى العراق. وقال في تصريح خلال استقباله أمس وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة ان (العلاقات التاريخية التي تربط الاردن والعراق قوية ونحرص على تعزيزها في المجالات كافة وان اعادة فتح الطريق البري بين البلدين سيوفر الزخم المطلوب للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والتواصل بين البلدين).

إفتتاح معبر

واضاف ان ان (إفتتاح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين هو اشارة قوية على عودة الهدوء والاستقرار للعراق الشقيق وان العراق قد اخذ زمام المبادرة في بسط السيطرة على كافة شؤونه بعد انتصاراته الحاسمة على الارهاب)، وابدى الملقي خلال اللقاء (استعداد الاردن للمساهمة بشكل فاعل في عملية اعادة الاعمار في العراق وتزويده بكافة احتياجاته من الخبرات المدربة التي تسهم في عملية التنمية والبناء على الشراكات التاريخية بين القطاعات الاقتصادية في البلدين)، مؤكدا ان (الصادرات الاردنية تحظى بسمعة جيدة وهي تخضع للشروط والمواصفات الدقيقة التي تضعها مؤسسة المواصفات والمقاييس)، وشدد على (ضرورة الانتهاء من قوائم السلع الاردنية التي سيتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على الواردات العراقية)، واضاف الملقي ان (ميناء العقبة وما شهده من توسع وتطور خلال المدة الماضية مؤهل ليكون بوابة ومدخلا للواردات والصادرات العراقية وان السلع القادمة للعراق عبر ميناء العقبة ستحظى بأولوية من حيث تسريع اجراءات المناولة والتحميل والتنزيل وغيرها من الاجراءات التي تكفل سرعة وصولها للسوق العراقية). من جهته أكد السوداني أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاردن والعراق.وقال خلال اللقاء أن (الاوضاع في العراق تتجه نحو الاستقرار وعودة الهدوء الى جميع المناطق وان الانتصارات التي تم تحقيقها على العصابات الارهابية ستفسح المجال للبدء باستثمار خيرات البلد والانفتاح على الاشقاء ودول الجوار)، واوضح السوداني (نحرص في العراق على ان تكون الاولوية في مشاريع اعادة الاعمار للشركات والقطاع الخاص الاردني و أن الصناعة الاردنية تدخل السوق العراقية دون أي عوائق)، مشيرا الى (موضوع المدينة الصناعية التي تم الاتفاق مع القضاء على انشائها على الحدود بين البلدين ستكون محطة مهمة لصناعات البلدين والانتقال بها لمحطات واسواق اخرى).

منطقة صناعية

وقد قرر العراق والاردن انشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين و طلبا من الشركة الاردنية العراقية للصناعة سرعة الانتهاء من وضع التصورات الخاصة بالمنطقة تمهيدا للبدء بتنفيذها. فيما اكد السوداني ان البلدين يعملان على اقامة شراكة صناعية بينهما بما يحقق المنفعة المشتركة، فيما اشار القضاة الى ان الاردن تؤمن بقوة العراق الاقتصادية وقدرته على تجاوز الظروف الراهنة وخاصة بعد الانتصارات على الارهاب .وقال بيان امس ان (البلدين اتفقا على تشكيل لجنة تجارية اردنية عراقية مشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الاردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي او من ينوب عنهما، لمتابعة تنفيذ احكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما).واضاف أن (الطرفين اتفقا على سرعة الانتهاء من قوائم السلع الاردنية التي سيتم اعفاؤها من الرسوم الكمركية العراقية المفروضة على الواردات العراقية وبنسبة 30 بالمئة والاتفاقات جرت خلال اجتماعات عقدت 2017 في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية وترأس الاجتماعات عن الجانب العراقي السوداني اما الجانب الاردني فرأس الوفد القضاة).ونقل البيان عن السوداني القول ان (العراق يشارك الاردن الحرص بأهمية تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال الارتقاء بحجم التبادل التجاري بعد فتح معبر طريبيل وكذلك العمل على اقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة)، واضاف ان (العلاقات بين البلدين تسير بخطى ثابتة بدليل اللقاءات المستمرة بين الجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه)، مشيرا الى انه (سيتم العمل على تحفيز رجال الاعمال الاردنيين والعراقيين لإقامة مشاريع مشتركة حيث سيتم تسهيل حركة دخول رجال الاعمال الاردنيين الى العراق)، وشدد السوداني على (اهمية تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج على كافة البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية للعراق بدون استثناء، وايضا العمل على اقامة شراكة صناعية بين العراق والأردن بما يحقق المنفعة للبلدين).