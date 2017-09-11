إرتفاع حصيلة زلزال المكسيك إلى 90 قتيلاً

العاصمة الكوبية بلا كهرباء وغارقة جزئياً في المياه إثر مرور إعصار إيرما

{ هافانا، (أ ف ب) – عصفت الرياح العاتية لاعصار ايرما ليلة السبت الاحد بالعاصمة الكوبية هافانا وسكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ما تسبب بفيضانات كبيرة وانقطاع للتيار الكهربائي. وتعرضت هافانا المطلة على مضيق فلوريدا ليلا لرياح قوية بلغت احيانا 150 كلم في الساعة وفيضانات بحرية لا سابق لها، بحسب السلطات التي اوضحت ان آثار ايرما ستتواصل في العاصمة حتى الاثنين. وقالت ميرسيديس لوبيز اسيا رئيسة مجلس الدفاع الوطني في هافانا للقناة الوطنية انه في جادة ماليسون الشهيرة على حافة بحر هافانا تقدم البحر كما لم يسبق ان حصل ذلك. وفي بعض الاحياء خصوصا في فيدادو، قرب وسط العاصمة تقدمت مياه البحر باتجاه اليابسة، بحسب مراسلي فرانس برس. واقتلعت الرياح العديد من الاشجار وتعرضت شبكة الكهرباء لاضرار وبقي التيار الكهربائي مقطوعا الاحد في عدة احياء. كما شهد توزيع ماء الشرب والاتصالات الهاتفية اضطرابات. وقبل ان يتجه مساء السبت الى فلوريدا، ادى اعصار ايرما الى فيضانات في هافانا واوقع دمارا في وسط كوبا وشرقها، بحسب السلطات. وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب ليل الخميس جنوب المكسيك وبلغت قوته 8،2 درجات الى 90 قتيلا على الاقل، كما اعلنت السلطات المكسيكية امس. وقالت وكالة الحماية المدنية في بيان نعلن ان حصيلة القتلى ارتفعت الى 90 قتيلا، هم 71 في اواكساكا و15 في شياباس و4 في تاباسكو. وفي ولاية اواكساكا حيث سقط العدد الاكبر من القتلى في هذا الاعصار المدمر تم انتشال 25 جثة الاحد في نفس اليوم الذي بدأت فيه البلاد بدفن قتلاها. ووقع أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن في المحيط الهادىء على بعد حوالى مئة كيلومتر قبالة مدينة تونالا على ساحل ولاية شياباس، وعلى عمق 69،7 كلم، بحسب المركز الأميركي للجيولوجيا.

وقال ريفوجيو بورتاليس بينما كان يشارك في مدينته خوشيتان في تشييع صديق له لست اعلم ما اذا كنت ابكي من الحزن او بسبب الصدمة او خوفا مما ينتظرنا الآن.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا، في اجراء يتيح لهذه الولاية الجنوبية التي بدأ الاعصار الضخم ايرما باجتياحها بالاستفادة من مساعدات فدرالية اضافية، كما اعلن البيت الابيض. وقالت الرئاسة الاميركية في بيان ان التمويل الفدرالي الذي ستستفيد منه الولاية يتضمن منح لتوفير سكن موقت واصلاح المنازل، وقروض بفوائد متدنية لتغطية خسائر العقارات غير المؤمنة، وبرامج اخرى لمساعدة الافراد ومالكي المؤسسات على النهوض من تداعيات الكارثة.

وأعلن ترامب انه سيزور قريبا جدا فلوريدا لمعاينة الجهود التي تبذلها السلطات لمواجهة الاعصار المدمر ايرما الذي بدأ باجتياح هذه الولاية الجنوبية. وقال ترامب للصحافيين عقب ترؤسه في البيت الابيض اجتماعا ضم مسؤولين في اجهزة الامن الداخلي وادارة الحالات الطارئة سأذهب الى فلوريدا قريبا جدا، مضيفا الآن نحن قلقون على الارواح وليس على الكلفة.