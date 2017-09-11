المشتركة تستعد لمعركة تطهير غربي الأنبار بعد وصول تعزيزات

مصادر إستخبارية تقدّر عدد الدواعش في الحويجة بنحو ألفي مسلح

بغداد – محمد الصالحي

تستعد القوات الامنية لاطلاق معارك تحرر الجزء الغربي من محافظة الانبار حيث وصلت قوة عسكرية ضخمة الى قاعدة عين الاسد فيما تشير الجهات الاستخبارية عن وجود نحو 2000 مسلح من تنظم داعش في قضاء الحويجة بكركوك.

وقال مصدر امس ان (اللواء 34 المدرع جيش وصل الى مقر الفرقة السابعة في قاعدة عين الاسد الجوية للمشاركة في عملية تحرير مناطق غربي الانبار، بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية بحثا عن خلايا داعش النائمة والتي تتخذ من تلك المناطق مكانا لاستهداف القطعات العسكرية). واضاف أن (وصول قطعات عسكرية الى المناطق الغربية للمحافظة يأتي قبيل انطلاق حملة امنية واسعة النطاق للتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من ايدي عناصر داعش لإعلان الانبار محررة بالكامل).

توزيع مهمات

واوضح أن (القيادات الامنية وزعت مهام عمليات التحرير لمناطق عنة وراوه والقائم على الوحدات العسكرية ضمن خطة تهدف الى محاصرة ارهابي داعش وقطع خطوط امداداته قبل عمليات الاقتحام). مشيرا إلى أن (وصول الفرقة المدرعة تزامن مع وصول دبابات حديثة واسلحة ثقيلة وخفيفة متنوعة). الى ذلك قال مصدر امس ان (تعزيزات عسكرية من الجيش بالفرقة السابعة وصلت الى منطقة الصكرة بحديثة).وأضاف أن (الهدف من وصول تلك القوات استعدادات لاقتحام مدينة عنة وتحريرها من تنظيم داعش). فيما قالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوة الجوية نفذت عدة ضربات جوية تسفر عن تدمير مخزن للأسلحة والاعتدة ومقر تجمع لقيادات عصابات داعش الإرهابية ومستودعين اثنين لخزن الأسلحة والاعتدة).وأضاف (تم تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة كما تم تدمير وكر لداعش من الجنسيات الأجنبية وقتل العشرات منهم وتدمير عدد كبير من الأسلحة والاعتدة في قضاء القائم).وقال مصدر امس ان (طيران القوة الجوية ووفقاً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن نفذوا عدة ضربات جوية في قضاء القائم، مما اسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والاعتدة ومقر تجمع لقيادات داعش الإرهابية و مستودعين اثنين لخزن الأسلحة والاعتدة ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة).واضاف ان (الضربات كانت ناجحة ومباشرة اسفرت عن تدمير وكر لداعش من الجنسيات الأجنبية وقتل العشرات منهم وتدمير عدد كبير من الأسلحة والاعتدة).وقال مصدر امس ان (القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت صحراء منطقة الوضاحية بناحية البغدادي ضمن قضاء هيت لتطهير طرق هذه المدينة وفتح ممرات امنة لأسر المحاصرة).واضاف أن (القوات تمكنت خلال الحملة من ابطال مفعول اكثر من 70 عبوة ناسفة ومواد متفجرة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية).واشار إلى أن (معلومات استخباراتية تمكنت القوات الامنية من العثور على المواد المفخخة والعبوات الناسفة) موضحا أن (الهدف من عمليات الدهم والتفتيش تاتي حفاظا على ارواح منتسبي القوات الامنية والقوات الساندة لها والمدنيين). وفي كركوك قال مصدر لـ (الزمان) امس ان (الجهات الاستخبارية قدرت عدد عناصر داعش في الحويجة بنحو الفي داعش معظمهم من جنسيات اجنبية). وتابع ان (القوات الأمنية الموجودة قرب قضاء الحويجة جنوبي كركوك استقبلت 14 شخصا جميعهم أطفال ونساء هربوا من بطش داعش هناك). مبينا ان (النازحين أكدوا للقطعات الأمنية وجود انكسار كبير لداعش قبيل بدء معركة تحرير الحويجة).وأضاف أن (القوات الأمنية بدأت بنقل النازحين إلى أماكن أكثر أمنا ومنحتهم مساعدات إنسانية عاجلة). وفي بغداد قال مصدر امس ان (قوة أمنية تمكنت ومن خلال عملية امنية نفذتها في احد بساتين منطقة الشيخ جميل بغداد من إلقاء القبض على إرهابي ينتمي إلى مايسمى بولاية الشمال).

قوة أمنية

وأضاف أن (قوة أمنية نقلت المتهم إلى مركز أمني من أجل استكمال التحقيق معه تمهيداً لعرضه على القضاء). ومن جانبه قال المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ثلاثة أعوام انقضت منذ تسنم الحكومة مسؤولياتها الدستورية وقد كان وضع العراق معروفا حينها حيث كان 40 بالمئة من الأراضي مسيطر عليها من داعش وكان الإرهابيون يقفون على تخوم بغداد كما فقدت القوات العراقية أكثر من ثلث معداتها وتجهيزاتها وأسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة). وأوضح أن (الحكومة تغلبت على كل الصعاب وكان دافعا لتغيير الواقع بصورة جذرية والانتقال من حالة الدفاع عن بغداد والمحافظات الجنوبية إلى وضع الهجوم والبدء في تحرير المدن وبإمكانات تسليحية محدودة مقارنة بما كانت تمتلكه القوات قبل تشكيل الحكومة، وهاهم أبناء القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها يوشكون على حسم الحرب ضد الإرهاب بعد استعادة نحو 90بالمئة من مجموع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة الإرهاب وقد بات النصر النهائي وشيكا جدا والموضوع أصبح موضوع وقت لا أكثر).وأشار إلى أن (الانجاز العسكري الهائل الذي لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين تحقق، حيث كان الخبراء العسكريون ودول العالم يتحدثون عن عشر سنوات أو أكثر لدحر الإرهاب من قبل ذات القوات وحدث الانقلاب في وضعها من الدفاع والتراجع إلى الهجوم والتقدم وتحرير الأراضي). وأكد أن (القوات أظهرت بسالة منقطعة النظير وأبدت شجاعة وقدمت التضحيات التي تليق بها وبالعراق والتي يستحقها شعبه حتى أصبحت موضع فخر كل العراقيين وملاذا لأهالي المناطق التي شهدت عمليات التحرير، بل أن هذه القوات أصبحت محط إعجاب وإشادة مختلف دول العالم و لم يأت هذا كله من فراغ بل تحقق نتيجة إعادة هيكلة واسعة شهدتها القوات العراقية وإخضاعها لعملية إعادة تأهيل شاملة وإعداد معنوي وقتالي مكثف).