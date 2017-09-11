أحاديث من الشارع الرياضي: الصقور تدافع اليوم عن اللقب الآسيوي

إحتفالية البصرة وملف الحظر ومدّربون أجانب في سوق الدوري

الناصرية – باسم الركابي

الاحتفالية الجميلة التي شهدها ملعب جذع النخلة واحتضنتها مدينة البصرة بالحب والود تستحق الاشادة لمن حمل فكرتها وانضجها واشرف عليها ونفذها بالطريقة التي نالت تقدير الوسط الكروي، وكانت رسالة مهمة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية بشكل كلي.

امسية جميلة بكل ما تعنيه الكلمة في ظل اجواء المباراة التي عاشها الجميع بسعادة وفرح لايمكن وصفهما والاهم استعادة ذاكرة الكرة العراقية لنجوم اللعبة الذين استقبلوا بحفاوة عالية من جمهور المباراة الذي مثل اغلب محافظات العراق وليس البصرة وحدها.لقد لعب اللاعبون بجدية عالية وقدموا لمحات كروية مع اللاعبين الضيوف ليشهد العراقيين من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومعهم العالم مباراة جميلة في امسية اجمل وفي اجواء بصرية نالت اعتزاز الكل ودعهما الحضور الجماهيري بقوة وكانت فرحة لايمكن وصفها هنا بهذه السطور لانها تستحق اكبر ولانها الحدث الاهم في اليوم التاسع من ايلول على مستوى البلد الذي يموت عشقا بكرة القدم.

الاحتفالية مثلت ردا عمليا على انتهاء الحصار وبانتظار اصدار قرار رفعه بالتزامن مع الاحتفالية التي تستحق الشكر والتقدير لكل من فكر وبادر بها ومن دعمها ومن نفذها بالطريقة الجميلة عندما شاهدنا جيلا من المهتمين بكرة القدم اسماء عالمية رنانة واخرى محلية مثلت ولعبت للمنتخبات العراقية في ظروف مختلفة تماما عن اليوم.

مشاهدة الاساطير ونجوم منتخبنا وجها لوجه في ملعب جذع النخلة ياتي بفضل الفرصة التي وفرتها وزارة الشباب والرياضة وكما يقولون ربما ضارة نافعة فلولا الحظر الكروي لما شاهدنا الاساطير والعناوين الكروية التي صالت وجالت في ملاعب الكرة واثبتت قدراتها ولازالت تمثل تاريخا كرويا حيث (كلويفرت وريفالدو وبيرسي وزانتي وديفيز وكرسييو وسلغادو وبيريز ويورك وسيلفا واوميلوسوف وغارسيا وتيتور بايا وبيلتي ) ونجوم منتخبات العراق جيل بعد جيل في احتفالية نرفع القبعة فيها لدور وزارة الشباب التي اقدمت على خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح ولابد ان يشار للدور الكبير للوزير عبد الحسين عبطان الذي تحمل مع اخوانه في الاتحاد واللجنة الاولمبية التصدي لهذه المهمة الوطنية من فترة.

فريق اساير

كما نحيي من القلب كل الجهود التي وقفت وراء اقامتها ونجاحها واذا كانت جهة تستحق الشكر يجب ان تقدم لعناصر فريق اساطير العالم الذين تحدوا كل الظروف ومخاوف اللعب في العراق وكسروا طوق الحظر المفروض على ملاعب العراق البلد الذي يواصل استثمار الفرص للإسراع بانهاء الحظر.

نامل ان تضع الاحتفالية حدا للحظر الكروي الذي افتقد لكل مسوغاته من حيث طول فترته الخرافية التي زادت على اربعة عقود كلفتنا الكثير من المبالغ والنتائج قبل ان تظهر الجهود الكبيرة مرة اخرى بعد ان تم اقناع الاتحاد الدولي في الرفع الجزئي للحظر الكروي.

وتظهر الجهود مرة اخرى للجهات المعنية حيث وزارة الرياضة والشباب واتحاد الكرة واللجنة الاولمبية من اجل الرفع لكلي للحظر وهذا المهم ما يجعل من انظار العراقيين ترنو الى الفيفا بقوة بانتظار اصدار القرار ونامل ان يعتمد الانشطة التي تواصلت في الملاعب العراقية والنظر اليها عبر جوانب التنظيم والحضور الجماهيري والتغير الكبير في الوضع الامني وتاثير الانتصارات العراقية على امن العالم باجمعه عندما تلقى حتفه بالضربات العراقية الحاسمة فضلا عن الخبرة العالية في تامين متطلبات استضافة المباريات بعيدا عن هاجس الخوف، لان كل مدن العراق اليوم تمر بحالة امنية تختلف تماما عما كان عليه الوضع الى ما قبل عامين ويمكن لاي فريق او وفد ان لايشعر بعد بالقلق بسبب الوضع الامني الذي تغير بعد القضاء على الدواعش وسحقهم وكل مدن العراق اليوم في مامن. تنظيم مباراة الاحتفالية التي وصفها اللاعب الكبير احمد راضي احد افراد منتخب نجوم العراق في تصريحات لموقع كوررة ان مباراة من هذا النوع يحضرها كم من نجوم العالم وأساطير كرة القدم، مع تواجد نجوم الكرة العراقية تعتبر رسالة واضحة لا تحتاج إلى تفسير بأن العراق يستحق أن يتم رفع الحظر عن ملاعبه، وبالتالي فالمباراة فرصة حقيقية لتحقيق الحلم.وأوضح أن جهد وزارة الشباب والرياضة ومساعيها الدائمة لرفع الحظر تستحق احترام الجميع، بل إن الجماهير باتت تدرك أن تحقيق الحلم برفع الحظر عن الملاعب، بات قريبا من التحقق.

تنظيم المباريات

وقبلها تنظيم المباريات التي شهدتها ملاعب البصرة واربيل وكربلاء عكست استعداد اهالي تلك المدن في استقبال الفرق والاحتفاء بها لان كرة القدم تشكل شيء مهم من حياتهم اليومية بدليل الحضور الكبير للجمهور الذي تابع كل المباريات التي سخرت لدعم مهمة رفع الحظر التي وصفها مدرب الناصرية السابق كاظم صبيح بانها عملية مهمة وكبيرة تعكس اهتمام الوزارة والجهات الاخرى في ان تأتي الجهود في وقتها واستغلال كل الجهود والعلاقات من اجل وضع حد للحظر الكروي الذي تجاوز مسببات بقاءه وحان الوقت لكي يستمع ويشاهد ويقرا الاتحاد الأعمال والافعال والرسائل العراقية المتوالية من خلال تنظيم المباريات التي نجحنا فيها حتى تطوى صفحة الحظر وتعود فرقنا الى اللعب في العراق وبين جماهيرها التي شكلت الركن المهم في هذه العملية ومساعدة الجهات الرسمية على حل المشكلة التي نرى لامبرر ومسوغ لا بقاءها

العمل الجدي للجهات المعنية المحلية وحالة تقديم العمل المذكور وقبله بالشكل المطلوب من جميع الجوانب وتواجد عدد من نجوم اساطير لاعبي العالم في ملعب البصرة هو ابلغ رسالة للفيفا في ان يراجع الامور هذه المرة بشكل شامل وان يشمل العصمة بغداد برفع حظر بعد زوال الاسباب التي كانت وراء فرضه وعلى الفيفا ان يوضح رايه الاخير هذه المرة في ظل القيادة الجيدة للرئيس انفانتينو وعقليته الرائعة وانفتاحه على جميع الدول والاهتمام بالدول الصغيرة كرويا ودعمها عبر ما يمكن دعهما.

مدربون عرب واجانب

قامت عدد من فرق الدوري الممتاز بتسمية مدربين عرب واجانب لفرقها ضمن استعداداتها للموسم الكروي المقبل المقرر ان ينطلق في الخامس عشر من تشرين ثاني المقبل حيث ابرمت ادارة الميناء عقدا مع المدرب السوري فجر ابراهيم وقبلها ادارة الجوية استعانت بالمدرب السابق حسام السيد في الوقت الذي اعلن رئيس نادي الشرطة ان مدربا برازيليا سيتولى مهمة تدريب فريق الشرطة قبل ان تعلن ادارة الطلاب بان مدربا رومانيا سيتولى مهمة قيادة فريقها ومتوقع ان تتعاقد فرق اخرى مع مدربين من جنسيات اخرى في وقت تشكوا الفرق عن ازمات مالية وبنى تحتية ومنها لم تحدد مستقبل المشاركة امام تطبيق تعليمات التراخيص التي حددها الاتحاد الأسيوي ومازالت تعاني من مشاكل مالية حصرا الطلاب وادارته التي لم تتمكن من تسديد مستحقات اللاعبين قبل ان يتمردوا عليها في مباراة نصف نهائي الكاس امام نفط الوسط في الفرصة التي ذهبت برمشة عين امام تراجع الفريق في كل المنافسات والفشل في الحصول على اي لقب منذ اكثر من عقد ونصف.اما في البصرة فهناك العديد من المدربين القادرين على ادارة الفريق وسبق عملوا مع فرق المدينة وهم مواظبون على المشاركة في الدورات التدريبية وسبق وان انتدبت ادارة الميناء المدرب السوري حسام السيد وبعده الروماني قبل ان تبعدهما ومن ثم تقدم على التعاقد مع المدرب فجر ابراهيم.وما يقال عن الميناء ينطبق على الجوية والشرطة حيث الاول احرز لقب الدوري بقيادة المدرب باسم قاسم وقبلها حصل على لقب الدوري مع الزوراء قبل ان يتفرغ لتدريب المنتخب الوطني واسماء كثيرة كان لها شرف الحصول على القاب البطولات المحلية مع فرق الدوري ومنهم من حصلوا على اللقب لثلاث مرات متتالية مع نفس الفريق كما حصل مع الزوراء في الثمانينات من القرن الماضي. نحن هنا لا نريد ان نقف امام عمل اي ادارة كانت لانها ادرى بأمورها ومن تحدد خياراتها من حيث اللاعبين والمدربين وهم كثر ومنهم يواصل المشاركات الخارجية بحرص وعلى الدوام وحصلوا على شهادات تدريبية متقدمة، وتعد مشكلة المدربين المحليين مع فرق الدوري هي النتائج وكذلك عدم تامين مستحقات اللاعبين والمدربين على حد سواء عندما نجد عدد من المدربين يتركون المهمة قبل ان ينطلق الموسم والحال للاعبين الذين اكثر ما يعلنون حالة التمرد والعصيان على الادارات جراء عدم استلام مستحقاتهم كما يجري الاعتماد على مجموعة لاعبين من دون بدائل ما يعرض الامور للانهيار السريع والامثلة كثيرة عندما نجد اندية تعجز عن الوفاء مع المدربين واللاعبينولاندري كيف ستؤمن الاندية المذكورة طبيعة العلاقة واستمرار المدربين مع فرقها في ظل التعاقدات والعلاقات المتوترة مع المدربين على مختلف جنسياتهم واكثرهم المحليين الذين اكثر ما يخرجون من الباب الخلفي على طريقة التراضي. والسؤال اين سيعمل المدربين المحلين ومتى تتاح للبقية فرصة العمل التي اكثر ما تخضع للنتائج وضغط الجماهير وتحقيق النتائج السريعة ولايمكن لاحد ان يقلل من شان الادارات التي لم تدبر امورها وهي فقط تمتلك فريق لكرة القدم والامور معلعة ولاتحتاج الى تعليق؟

فريق الجوية واللقب الاسيوي

يخوض فريق القوة الجوية اليوم الثلاثاء مباراة ذهاب نهائي غرب اسيا عندما يواجه الوحدة السوري وكله امل في ان يتخطى عقبة مباراة الذهاب والحال لمباراة الاياب التي ستقام في وقت لاحق في قطر سعيا لخوض نهائي بطولة الاتحاد الاسيوي والدفاع عن اللقب الذي كان قد حصل عليه الموسم الماضي بأغلب لا بل بنفس الوجوه التي ستمثله في مباراة اليوم في بيروت واهمية تجاوز الفريق الشقيق عبر جهود التشكيلة التي كانت قد حققت قبل ايام لقب الدوري العراقي بقيادة باسم قاسم قبل ان يستلم المهمة المدرب القديم الجديد للجوية حسام السيد الذي سبق واشرف على الفريقين حيث الجوية والوحدة السوري، ويأمل جمهور الجوية ان يتمكن المدرب من ادارة المباراة.

تحقيق نتيجة

كما يجب واهمية تحقيق النتيجة المطلوبة تمهيدا لخوض اللقاء الثاني والعبور الى المباراة النهائية دفاعا عن اللقب.الجوية يضم مجموعة من اللاعبين الذين استمروا في التهيئة والاستعداد مباشرة بعد انتهاء مباريات الدوري ومواصلة العمل في المعسكر الذي اقامته الادارة في السليمانية سعيا لتامين ظروف اللعب ومن اجل تحقيق النتيجة المرجوة وعندما تكون المباراة الاولى ايجابية مؤكد ستنعكس على واقع نتيجة مباراة الحسم التي ينتظرها ليس جمهور الجوية وحده حسب بل الشارع الرياضي العراقي لأهمية البطولة وتحقيق لقبها للمرة الثانية بعدما تمرس الفريق في خفايا البطولة التي كان قد تجاوزها بكل جدارة في المرة الاولى من خلال اغلب العناصر التي ستمثل التشكيلة الاساسية والقدرة على قيادة الفريق للفوز والحسم في مهمة لاتظهر سهلة امام فريق الوحدة السوري الاخر الذي يضم عدد من اللاعبين السورين ولانه احد الفرق القوية والمشاركات المستمرة في بطولة الاتحاد الاسيوي وسبق ولعب نهائي بطولة 2004 امام الجيش السوري وخسره ويتطلع الى اللقب الاول ولان الكرة السورية تعيش وضعا مختلفا وايجابيا هذه الايام والامل في ان يذهب المنتخب الوطني السوري الى نهائيات كاس العالم وهو ما نامله في ان يتخطى مواجهات الملحق الاسيوي. كما نتمنى على مدرب الجوية ان ياخذ الامور على محمل الجد وهو الأدرى بشؤون فريق الوحدة وسبق واشرف عليه كما تظهر مشاركاته اكثر من الجوية لكن ظروف الجوية اليوم افضل من الوحدة وهو المنتشي بالحصول على لقب الدوري وفي الجاهزية المطلوبة لان الحصول على اللقب الثاني ليس بالشيء لقليل ولان الاول دعم جهود الفريق في الحصول على لقب الدوري وتسليط الضوء على عدد من اللاعبين وكذلك المدرب الذي نال شرف تدريب المنتخب الوطني.