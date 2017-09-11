الجوية تسعى لعبور الوحدة والإقتراب من منصة التتويج

المحترفون وعناصر الخبرة أوراق بيد السيد والرهان على مباراة الإياب

بغداد – الزمان

يتقابل نادي الوحدة السوري مع القوة الجوية حامل اللقب اليوم الثلاثاء على الملعب البلدي في صيدا في الساعة الثالثة والنصف عصرا، ضمن ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا في كاس الاتحاد الآسيوي 2017.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 26 أيلول الداري على ملعب سعود بن عبدالرحمن في الدوحة.

ويشار إلى أن الوحدة كان بلغ المباراة النهائية في النسحة الأولى من البطولة عام 2004 قبل أن يخسر أمام مواطنه الجيش.

ويبرز في صفوف الفريق السوري المهاجم رجا رافع الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة لغاية الآن، من ضمنها هدفين أمام الوحدات الأردني، وكذلك لاعب الوسط أسامة عمري الذي سجل هدفين وصنع 22 فرصة لزملاءه.

من جهته توج القوة الجوية بلقب البطولة العام الماضي بعدما تفوق في المباراة النهائية على بينغالورو الهندي، حيث سجل الفريق 27 هدفاً في 12 مباراة، كان نصيب هداف الفريق حمادي أحمد منها 16 هدف.

وبرز في صفوف الفريق هذا العام المهاجم أمجد راضي الذي سجل ثلاثة أهداف من ضمنها هدف حاسم أمام الزوراء في قبل نهائي منطقة غرب آسيا.

وتعد لبنان، وملاعب العاصمة بيروت فأل حسن على القوة الجوية حيث سبق وتأهل الأزرق العام الماضي، إلى المباراة النهائية بعد فوزه على العهد اللبناني في بيروت (3-2)، رغم تعادل الفريق ذهابًا في الدوحة.

وتعاقد الهيئة الإدارية للقوة الجوية مع السوري حسام السيد، الذي قاد الوحدة إلى نصف النهائي، خطوة موفقة كونه يعرف تفاصيل الفريق البرتقالي، وشخّص من قبل كل نقاط الضعف التي يعاني منها الوحدة.

فرصة سانحة

وستكون الفرصة، سانحة للقوة الجوية ليراهنوا على أن المدرب الجديد، هو من صنع مجد فريق الوحدة، وهو خبير بالطرق الخفية لشباكه، وبالتالي من الممكن أن يتحقق الهدف في حال أتقن لاعبو الجوية الواجبات، التي سيحددها السيد في مباراة الثلاثاء.وعلى غرار التعاقد مع مدرب الوحدة السوري السابق حسام السيد، خطفت إدارة القوة الجوية، لاعب الوحدة خالد المبيض، الذي يعد واحدًا من أبرز لاعبي الفريق البرتقالي في منتصف الملعب. وبهذه الصفقة يضرب الأزرق الجوي، عصفورين بحجر واحد أولهما خطف لاعب مميز في منتصف الملعب، ويعد صمام أمان أمام المدافعين، وبالجهة الأخرى، خلل منطقة العمليات لدى الفريق المنافس.

لاعبون جدد

يعول الجوية على خطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة على لاعبيه الجدد الذين تم استقطابهم للفريق على رأسهم الكرواتي سبيستيان اتيش، وسيف سلمان، وعمار كاظم، وكرار علي بري، وعلي يوسف. وعوضت تلك الانتدابات، غياب اللاعبين سعد ناطق، وبشار رسن لاحترافهما.وسعى مدرب الأزرق الجوي حسام السيد، لخلق انسجام بين اللاعبين الجدد، وعناصر الفريق القدامى من خلال المعسكر الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة السليمانية، وأكمل الفريق جاهزيته بشكل تام للقاء الوحدة السوري.وكان القوة الجوية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة للوحدة و9 للحد البحريني ونقطة واحدة للصفاء اللبناني.

ثم في قبل نهائي منطقة غرب آسيا تغلب الوحدة على الوحدات الأردني بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين تجاوز القوة الجوية مواطنه الزوراء بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.

وخلال مواجهة الفريقين في الدور الأول، انتهت المباراة الأولى بالتعادل 0-0 في صيدا، ثم تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في الدوحة.

طموحات الاستقلال الطاجيكي

من جانب اخر يتطلع نادي الاستقلال الطاجيكي لتأكيد تفوقه عندما يتقابل خارج ملعبه مع سيريز نيغروس الفلبيني يوم الثلاثاء على ستاد باناد في باكلود، ضمن إياب قبل نهائي المناطق في كأس الاتحاد الآسيوي 2017.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت قبل ثلاثة أسابيع فوز الاستقلال 4-0 على ملعب مدينة هيسور.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى نهائي المناطق بمواجهة الفائز من المباراة الثانية في ذات الدور والتي تجمع بين بينغالورو الهندي و4.25 الكوري الشمالي، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة بمواجهة بطل منطقة غرب آسيا.

ويطمح الاستقلال إلى تكرار إنجاز عام 2015 عندما بلغ نهائي البطولة قبل أن يخسر أمام جوهور دار التعظيم الماليزي، وهو يعتمد على المهاجم مانوتشير جليلوف الذي سجل 7 أهداف في البطولة هذا العام، إلى جانب جاهونغير علاييف وديلشود فاسييف.

من جهته يبحث سيريز عن بصيص الأمل في تعويض الخسارة الثقيلة في مباراة الذهاب وتأكيد صعوده القوي في البطولة، ويبرز في صفوفه المهاجمون الإسبانيون بيانفينيدو مارانون وفيرناندو رودريغيز، إلى جانب لاعبي الوسط ايان رامزي وستيفان شروك.

وكان الاستقلال تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة لمنطقة وسط آسيا، برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة لالتين عسير التركماني و3 لكل من دوردوي القرغيزي وعلاي القرغيزي.

في المقابل تصدر سيريز نيغروس المجموعة السابعة بمنطقة آسيان، بعدما جمع 11 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام هانوي الفيتنامي، مقابل 6 نقاط لتامبنيز روفرز السنغافوري و5 لفيلدا يونايتد الماليزي. ثم فاز في قبل نهائي منطقة آسيان على جوهور دار التعظيم الماليزي بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 4-4 في مجموع المباراتين، وفاز في نهائي آسيان على هوم يونايتد السنغافوري 3-2 في مجموع المباراتين.