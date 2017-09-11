دوري الأبطال: أتلتيكو مدريد يسعى لمواصلة نتائجه المميزة ضد الطليان

صافرة سلوفينية تقود اليوم قمة برشلونة ويوفنتوس

{ مدن – وكالات: أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) عن قائمة الحكام الذين سيقودون اليوم الأول من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوربا، اليوم الثلاثاء. وسيقود الحكم السلوفيني دامير سكوميا، لقاء برشلونة ويوفنتوس في الكامب نو. ونال الحكم السلوفيني الشارة الدولية من 2003، وسبق له قيادة مباريات لكل من برشلونة ويوفنتوس. وقاد سكومينا مباراة برشلونة وبوروسيا مونشنكلادباخ في الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدفين لهدف. كما أدار الحكم السلوفيني ليوفنتوس مباراة في الموسم قبل الماضي، أمام مانشستر سيتي، وانتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين نظيفين. من جانب آخر سيقود الصربي ميلوراد مازيتش القمة الثانية اليوم الثلاثاء والتي تجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني وروما الإيطالي. وقاد الصربي مباريات لفريق أتلتيكو مدريد منها ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد في موسم 2014/2015 وانتهت بالتعادل السلبي. كما أدار مباراة لروما امام مانشستر سيتي وانتهت بفوز السيتي بهدفين نظيفين.

استعدادات برشلونة

وبدأ فريق برشلونة الإسباني اول امس الأحد الاستعداد للجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا حيث يستضيف اليوم الثلاثاء يوفنتوس الإيطالي على ملعب كامب نو. وتأتي استعدادات برشلونة بعد اكتساحه لإسبانيول بخماسية نظيفة في دربي كتالونيا بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني واحتلاله صدارة الليجا محققًا العلامة الكاملة (9 نقاط). وأجرى اللاعبون الأساسيون تدريبات تعافي، بينما أجرى الباقون مرانا أكثر كثافة. ويواصل لاعبو الوسط رافينيا ألكانتارا وأردا توران وسيرجي روبرتو التعافي من إصاباتهم. يشار إلى أن برشلونة وقع في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوربا، إلى جانب أندية يوفنتوس الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

نتائج مميزة

على صعيد متصل واجه أتلتيكو مدريد الإسباني الفرق الإيطالية 15 مرة من قبل في البطولات الأوربية، محققا 9 انتصارات وتعادلين وأربع هزائم، بينما كان الفوز من نصيبه في مواجهتيه الوحيدتين أمام روما منذ 18 عاما. وتعود المواجهتان الوحيدتان بين الجيالوروسي والروخيبلانكوس للدور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأوربي، الدوري الأوربي حاليا، لموسم (1998-99)، حيث استطاع الفريق المدريدي التفوق ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (2-1). وتحمل المواجهات بين الأتلتي والفرق الإيطالية تاريخا طويلا، حيث تعود المواجهة الأولى بينهما لموسم (1997-98) في نصف نهائي كأس الاتحاد، عندما سقط أتلتيكو في عقر داره فيسنتي كالديرون بهدف نظيف أمام لاتسيو، قبل أن يفشل في تعويض الهدف في مباراة الإياب على ملعب الأوليمبيكو حيث انتهت المواجهة بتعادل سلبي. وبعدما تمكن أتلتيكو من تخطي عقبة روما في المباراة المذكورة سلفا بينهما، عاد ليلتقي مجددا فريق إيطالي آخر وهو بارما، ولكن الحظ لم يقف بجانب ممثل إسبانيا هذه المرة حيث سقط بنتيجة (1-3) على ملعب فيسنتي كالديرون، قبل أن يتكرر الأمر في مباراة الإياب بإيطاليا بهدف مقابل اثنين. وبعد 11 عاما، عاد أتلتيكو مجددا ليواجه فريق إيطالي وهذه المرة كان إنتر ميلان، تحت قيادة الإسباني رافائيل بنيتيز، في مباراة كأس السوبر الأوربي في 2010 على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو الفرنسية. وفي تلك المباراة، أدخل الثنائي خوسيه أنطونيو رييس والأرجنتيني سيرجيو أجويرو هذة الكأس لخزائن الفريق المدريدي للمرة الأولى.

تفوق المدربين

وفي بطولة الدوري الأوربي موسم (2011-12)، تواصلت مواجهات أتلتيكو مدريد مع الفرق الإيطالية عندما التقى أودينيزي بدور المجموعات، حيث تفوق عليه ذهابا وإيابا بنتيجتي (2-0) و4-0 على الترتيب. تواصل مسلسل تفوق المدريديين على الإيطاليين، حيث واجهت كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني هذه المرة لاتسيو في دور الـ32 من نفس البطولة، حيث فاز الفريق في عقر دار النسور (1-3)، قبل أن يكرر تفوقه في مدريد بهدف نظيف. وواصل رجال الـتشولو مشوارهم في البطولة حتى توجوا باللقب في النهائي على حساب أتلتيك بلباو في بوخارست. واستمر تفوق الأتلتي حتى في بطولة دوري الأبطال، بعدما تمكن من إقصاء العريق ميلان من ثمن النهائي لموسم (2013-14) بعدما تفوق عليه ذهابا وإيابا (1-0) و(4-1) على الترتيب. وفي الموسم التالي مباشرة، فشل بطل إيطاليا، يوفنتوس، أيضا في الفوز على أتلتيكو بعدما سقط أمامه في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ملعب الكالديرون، قبل أن تنتهي مباراة الإياب في تورينو بتعادل سلبي. وعلى الجانب الآخر، يحمل سجل مواجهات روما أمام الفرق الإسبانية نتائج متوازنة، حيث خرج منتصرا في 10 مناسبات، وتعادل في خمس، بينما تلقى الخسارة في 11 . وكانت المرة الأولى التي يلتقي فيها ذئاب العاصمة أمام فريق إسباني في موسم (1986-87) ببطولة كأس الكؤوس ضد ريال سرقسطة، وتمكن خلالها الفريق الأندلسي من العبور للدور التالي بركلات الترجيح. أما الانتصار الأول لروما فكان على حساب فالنسيا في دور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد موسم (1990-91) عندما خرج بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب المستايا، قبل أن يخطف بطاقة التأهل للدور التالي بالفوز في روما بهدفين مقابل واحد. أما آخر مواجهة لـالجيالوروسي أمام فريق إسباني في الموسم الماضي بالدوري الأوربي أمام فياريال وتمكن الفريق حينها من إغراق الغواصات الصفراء برباعية نظيفة في عقر داره، بينما انتهت مواجهة الإياب في إيطاليا بالتعادل الإيجابي (1-1). يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم أوقعت روما في مجموعة واحدة، الثالثة، مع أتلتيكو مدريد إلى جانب كل من تشيلسي الإنكليزي وقره باغ الآذري. وسيلتقي الفريقان في بداية المشوار القاري اليوم الثلاثاء على ملعب الأولمبيكو.