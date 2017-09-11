إيموبيلي يكشف هدف لاتسيو الأساسي

{ روما – وكالات: أبدى الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، سعادته بفوز فريقه على ميلان، في الجولة الثالثة من الكالتشو. وقال إيموبيلي في تصريحات بعد المباراة سعيد لأني وصلت إلى مرحلة النضج… المباراة كانت صعبة للغاية. وأضاف لعبنا مباريات جيدة في ملاعب كبيرة، من الجيد أننا نفعل ذلك لأن الجميع اعتقد أننا سقطنا بعد مباراة السوبر. وأكد إيموبيلي أن فريقه يسعى للوصول لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل وقال: لدينا خطوات صغيرة وأعتقد أننا نستطيع احتلال مركز في المرع الذهبي، الطريق كان واضحًا، لدينا روح التضحية ويمكننا تحقيق الأهداف.