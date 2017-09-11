الثعلب إنزاكي والقنّاص يكشفان عيوب ميلان

{ روما – وكالات: سجَّل المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، 3 أهداف هاتريك، ليقود لاتسيو لفوز تاريخي بالدوري الإيطالي (4-1) على ميلان، الذي تذوق الهزيمة الأولى بعد فوزين، هذا الموسم، بعد مريكاتو تاريخي. تعامل سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو مع اللقاء بذكاء شديد، مثلما هي عادته دائمًا، فدرس الميلان بشكل كامل وعرف كيف يتعامل مع نقاط القوة، والضعف في الفريق الأحمر، والإسود. ورغم تحسن دفاع ميلان عن المواسم السابقة، إلا أنَّه لا يزال بطيئًا للغاية، ويفقد لاعبوه تركيزهم في الكثير من الأوقات. أمَّا هجوم ميلان، فتعامل معه إنزاجي ببراعة بفضل التنظيم الدفاعي المميز باختيار طريقة (3-5-2)، وعدم ترك أي مساحة للثنائي سوسو، وكوتوروني. وبعد أن سوسو، هو مفتاح لعب ميلان الأساسي بالموسم الماضي، فيما توهج كوتوروني، في أول جولتين بالدوري، ظهرا كالأشباح بفضل الرقابة اللصيقة، والضغط المتواصل عليهما كلما امتلكا الكرة. ويُحسب لإنزاجي عدم اهتزاز المنظومة الدفاعية للفريق، بعد التغيير الاضطراري المبكر بعد تعرض والاس للإصابة، والدفع بباستوس، فظهرت جماعية الفريق والقدرة على تطبيق أفكار المدرب مهما كانت التغييرات. على الجانب الآخر، فشل مونتيلا، مدرب ميلان، في التعامل مع اللقاء، وتكررت الكثير من الأخطاء التي ارتكبها الفريق أمام كالياري في الجولة الماضية. لكنَّ الفارق بين ميلان وكالياري، جعل الروسونيري ينجح في الخروج فائزًا رغم اللعب البطيء، والتمريرات المقطوعة، وعدم الضغط على حامل الكرة، لكن أمام لاتسيو ظهرت كل هذه العيوب. وقدَّم إيموبيلي، واحدة من أفضل مبارياته خلال مسيرته الكروية، فسجل في 10 دقائق فقط 3 أهداف، وصنع الهدف الرابع بعدها بدقيقتين، وكانت تحركاته يمينًا ويسارًا أشبه بالكابوس لكل مدافعي الميلان. ورغم استقدام مدافع كبير في حجم ليوناردو بونوتشي، إلا أنَّ دفاع الميلان، لا يزال كارثيًا، فدافيدي كالابريا لم يقدم ما يشفع له حتى الآن ليكون أساسيًا في فريق بحجم الميلان، ووضح تأثير غياب كونتي الكبير. أمَّا بونوتشي ورغم قدراته الكبيرة، إلا أنَّه من المدافعين الذين يحتاج للتواجد بمنظومة دفاعية قوية بدءًا من وسط الملعب، مرورًا بظهيري الجنب انتهاءً بقلب الدفاع المجاور له ليظهر في أفضل صوره. وتميز بونوتشي مع يوفنتوس خلال السنوات الأخيرة، جاء بسبب قدرته على إكمال ما ينقص بارزالي، وكيليني خاصة عند بدء الهجمة، وامتلاك الكرة، فيما يساعداه هما على القيام بهذا الدور بنجاح بتضييق المساحات دائمًا بجواره.