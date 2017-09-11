علاوي يدعو نخب صلاح الدين لنبذ الخلافات والجبوري يؤكد دور الجوار بإستقرار العراق

معصوم والمالكي يتفقان على أهمية المصارحة في تجاوز العقبات

بغداد – قصي منذر

اتفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على أهمية تعزيز الثقة واعتماد المصارحة البناءة ، فيما دعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي رموز محافظة صلاح الدين الى نبذ الخلافات والتوحد لخدمة ابناء المحافظة.

وذكر بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس أن معصوم استقبل المالكي وأكدا خلال اللقاء (أهمية تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية على أساس التفاهم والمصارحة البناءة واعلاء مبادئ الدستور)، مضيفاً ان الجانبين اكدا ايضاً(أهمية تسخير الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة على الارهاب في ترسيخ السلم الأهلي وتعميق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي بأطيافه كافة).

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية، فضلا عن التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهة اخرى، اكد معصوم استعداد العراق لدعم عمل منظمات المجتمع المدني الدولية .

ونقل بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس عنه تأكيده خلال استقباله وفدا من معهد السلام الأوربي برئاسة المدير التنفيذي للمعهد مارتن كريفثس(أهمية النشاطات التي تؤديها منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العراق)، مثمنا (الجهود الانسانية التي تبذلها المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدة للشعب العراقي ). وأعرب عن (استعداد العراق لدعم عمل هذه المنظمات)، مشدداً على (ضرورة تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها انجاح المهام الانسانية لها). ترسيخ تعايش

من جانبه ،أكد كريفثس (اهتمام مؤسسته بالعمل على بذل اقصى الجهود لترسيخ التعايش السلمي في العراق من خلال البرامج والخطط التي تقدمها في هذا المجال)، مشيداً بـ(دور رئيس الجمهورية في سعيه لتفعيل مشروع المصالحة المجتمعية وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطياف).

في غضون ذلك، دعا علاوي رموز محافظة صلاح الدين وقادتها الى نبذ الخلافات والتوحد لخدمة ابناء المحافظة.

استقبال شيوخ

ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته(الزمان) أمس عنه قوله خلال استقباله جمعاً من شيوخ عشائر ووجهاء صلاح الدين ان (تحقيق اي منجز خدمي للمحافظة وابنائها لا يقل تأثيرا ولا أهميةً عن الجهد العسكري والمضي في تطهير بقية مناطقها من داعش الارهابي)، داعيا شيوخ العشائر الى (بذل جهد مضاعف في مجال تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيزها خصوصاً في المناطق التي تعاني من تراكمات المرحلة السابقة من أجل حسم الخلافات بروح وطنية والاسراع باعادة النازحين اليها وتعويضهم) . واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه دول المنطقة في استقرار العراق. وقال بيان لمكتب الجبوري تلقته(الزمان) امس ان الجبوري استقبل السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي واستعرض معه مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل البيان عن رئيس البرلمان تأكيده(اهمية دور دول المنطقة في تحقيق الاستقرار في العراق، من خلال تنسيق الجهود لمحاربة المجاميع المتطرفة)، مضيفاً انه(لفت الى ان المرحلة المقبلة تتطلب ايجاد آليات لتفعيل الجهد الاقليمي والدولي بشكل اكبر من اجل محاربة الارهاب بعناوينه كافة). من جهته، اكد مسجدي (دعم بلاده للعراق واستعدادها للتعاون في المجالات كافة).