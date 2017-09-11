راصدو طقس يتوقعون شتاء مبكراً شديد البرودة

خبير لـ (الزمان): تنبؤات ناسا بشأن خطر بركاني غير دقيقة

بغداد- شيماء عادل

اكد الخبير الفلكي سعد الدين الشكري عدم دقة التنبؤات التي اطلقتها وكالة ناسا بشأن وجود خطر بركاني يهدد البشرية , مشيرا الى ان التنبؤات قد تحدث ام لا وتأثيرها يقتصر على المنطقة التي توجد فيها فوهات بركانية.

وقال الشكري لـ (الزمان) امس ان (التحذيرات التي اطلقتها الادارة الامريكية للملاحة الجوية والفضاء ناسا بشأن حلول الشتاء البركاني والذي قد يودي بحياة ملايين الناس نتيجة ثوراة بركان غير دقيقة كونها تنبؤات), واضاف ان (التنبوء بالبراكين او الزلال لا تكون دقيقة ومن غير المعقول ان يتم التنبؤ بشيء قد يحدث بعد شهر وهذه المدة الطويلة بالامكان ان تغير كل التوقعات والتكهنات واحتمالية عدم حصولها وارد جدا), واوضح شكري ان (تأثير البراكين ينحصر فقط بالمنطقة التي تحدث فيها ومن غير المتوقع ان يؤثر انفجار البركان في منطقة او دولة معينة على الوجود البشري ولاسيما ان هناك دولا بعيدة تفصلها بحار او جبال او صحاري ومساحات شاسعة). واصفا (تحذيرات ناسا بالمبالغ فيها). من جانبها حذرت وكالة ناسا من حلول الشتاء البركاني الذي قد يودي بحياة ملايين الناس نتيجة ثوراة بركان. وقال خبراء ناسا في بيان امس ان (ثوراة بركان هائل قد يؤدي إلى عواقب أكثر مأساوية من تلك التي قد يسفر عنها سقوط نيزك على الأرض), واضاف ان (الخبراء يعملون في الوقت الحاضر على إعداد خطة خاصة لتلافي ثوراة بركان يلوستون حيث وجدوا أن الحل الأكثر منطقية ومعقولة قد يكون ببساطة تهدئة ذلك البركان الهائل عن طريق إمكانية زيادة حجم المياه الداخلة بفوهة البركان من أجل تبريده), واشار الى (وجود نحو 20 بركانا هائلا معروفا على كوكب الأرض مع انفجارات كبيرة تحدث في المتوسط مرة كل 100 ألف عام ويعتقد أن واحدا من أعظم التهديدات التي قد يسببها ثوراة أحد هذه البراكين هو المجاعة مع حدوث فصل شتاء بركاني مطول يحتمل أن يمنع الحضارة الإنسانية من الحصول على ما يكفي من الغذاء للسكان الحاليين وقد قدرت الأمم المتحدة في عام 2012 أن احتياطيات العالم من الغذاء يمكن أن تستمر لمدة 74 يوما).

الى ذلك استبعد خبراء طقس التوقعات المتداولة حول ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج خلال الأيام المقبلة، وأنها قد تسجل مستويات قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية، معتبرين تلك التوقعات مبالغ فيها وغير واقعية، ولا سيما ان المنطقة على أعتاب فصل الخريف، وتوقع الباحث في الظواهر المناخية وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة السعودية زياد الجهني، أن تبكر المنخفضات الجوية هذا الموسم مما ينبئ بأن تشهد المنطقة العربية شتاء مبكرا شديد البرودة.

وشدد خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، على وجود تضارب في توقعات المهتمين بالطقس حيث يذهب البعض إلى أن موجة الحر المقبلة هي الأشد هذا العام، وأن الأجواء ستكون حارة في النهار، فيما يقول آخرون إن الحر انتهى، وتوقع الحصيني أن ينتهي الحر قريبا.

اقتراب الصيف

وأكد زياد الجهني، اقتراب نهاية الصيف فلكيا لهذا العام 2017 الذي تبقى له 15 يوما تقريبا، متوقعا أن تنخفض درجات الحرارة خصوصا ليلا، لتصل العشرين درجة في شمال البلاد، وتعتدل نهارا ولا تتجاوز الثلاثين درجة، وتسجل المنخفضات الممطرة تقدما كبيرا نحو شمال إفريقيا عابرة حوض البحر المتوسط لتصل إلى الجزيرة العربية معلنة بداية موسم الأمطار والخيرات.

وأضاف: ما تم تداوله عن موجة حارة غير مسبوقة يعد أمرا مبالغا فيه نوع ما خصوصا أننا على أعتاب الخريف، ومن المتوقع أن ينصرف الحر قريبا وتبدأ الرياح الباردة بالنشاط على منطقتنا، ولا يستبعد أن تبكر المنخفضات الجوية هذا الموسم خصوصا أن النماذج المناخية تتوقع شتاء مبكرا وقارسا. ولفت الجهني إلى أن ظاهرة الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار توافق يوم 23 ايلول وهي الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف، ومن بعدها يُصبح الليل أطول من النهار في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر الفرق تصاعديا حتى يصبح الليل أطول ما يكون بداية الشتاء في ديسمبر.

وزاد: يُعد الخريف فترة انتقالية تتغيّر فيها الأجواء ويزداد اضطرابها على العديد من الدول في القسم الشمالي من الكرة الأرضيّة فنجدها تشتد على أوروبا بداية الخريف ثم تنتقل تدريجيا نحو المنطقة العربية، حيثُ يزداد تعمق وتوغل الهواء البارد من الشمال نحو الجنوب مما يولّد حالات عدم استقرار جوي يبدأ على إثرها موسم الأمطار ويترافق معها انخفاض واضح في درجات الحرارة من مستوياتها العالية فوق الأربعين نحو مستويات أكثر اعتدالا حول العشرين وسوف يكون دخول الخريف فعليا 15 ايلول بينما الوسم 26 /1 /39 ومربعانية الشتاء 19 / 3 /39 وهي بداية الشتاء وموجات البرد.

وأشار الجهني إلى أن فصل الخريف في مناطقنا العربية هو فصل انصراف الحرارة والانتقال للبرودة وتعود فيه الخيرات والأمطار على الجزيرة العربية، وتبدأ الخيرات من شمال المملكة وشمال غربها ثم تتعمق شيئا فشيئا حتى تصل للمناطق الداخلية وعند البحث والإمعان في المعطيات المتوقعة للفترة القادمة نجدها مبشرة نوعا ما، مما يدعو للتفاؤل خلال موسمنا المطري المنتظر والذي يفصلنا عنه أيام معدودة أقّل من شهر).

امطار غزيرة

وشهدت محافظة هروب شرق جازان السعودية مساء اول أمس، أمطارا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة أدت إلى سقوط عدد من واجهات المحال التجارية بمركز الرزان التابع لهروب. وتسببت الأمطار في قطع الاتصال والكهرباء عن عدد من قرى هروب استمر لساعات طويلة.

وقالت الصحف السعودية امس ان دوريات السلامة بإدارة الدفاع المدني بهروب واصلت المسوحات الميدانية لوادي شهدان والرزان، الذي يشهد إقبالا كثيفا للمتنزهين في ظل الأجواء الماطرة التي تشهدها هروب، وإبعادهم من بطون الأودية حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

وأوضح رئيس فرقة النقل والطرق بهروب علي الذيبي، أن طرقات مراكز المحافظة لم تشهد أي تضررات، مشيرا إلى أن جميع الطرقات بمركز الرزان ومرتفعات الصهاليل مفتوحة أمام المواطنين، مضيفا أن فرقة النقل والطرق بهروب تواصل استعدادها وجاهزيتها بالتنسيق مع لجنة الطوارئ لمباشرة تداعيات انقطاعات الطرق.