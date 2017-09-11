جمال الروح – اخلاص مجيد

احيانا حين اجد صالونات التجميل واعلانات عمليات التجميل والاختراعات اليومية في عالم الجمال افكر في ان اخضع لتجربة الجمال يوما ما للتخلص من التجاعيد البسيطة اسفل العين او فوق الجبهة او حول الشفاه بالبوتكس او الشد او الخيوط الذهبية وغيرها من المصطلحات المستجدة يوميا في عالم التجميل.. او وضع التاتو او تثبيت اضافر دائمية وربما الرموش..

ربما ان اخضع لعملية تصغير الانف ووو..

لكن عندما فكرت طويلا وجدت ان الجمال الطبيعي لا يضاهيه جمال غير جمال الروح، فهو الجمال الحقيقي، وان قليلا من التجاعيد لا تدل على القبح انما طبيعةالحياة التي لابد ان نماشيها ولا نحاول تخطيها. لانها ببساطة جزء من الحياة يجب ان نعيشها بجمالها ومساوئها وان كانت قاسية.

ولنقف لحظة ان النساء التركيات معروفات بالجمال وان تمعنا النظر لهن سنجد انهن يحافظن على الحاجب كما هو بعيدا عن التاتو وحتى التخفيف منه لانه يضيف لمحة الصبا الدائم.

ولنلاحظ اكثر الممثلات الاجنبيات فسنجد انهن لا يلجأن الى اخفاء تجاعيد العمر فهي جزء من اطلالة براقة.

مهما كنت عزيزتي كوني على طبيعتك ولا تهتمي بهوس صالونات التجميل عيشي مراحل حياتك كافة. وابتسمي فالابتسامة كفيلة بان تجعلك جميلة من الخارج والداخل وحافظي على الجمال الطبيعي ( جمال الروح).