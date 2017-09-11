مهزلة الواقع – ظافر قاسم آل نوفة

في محاولة بائسة من أدوات الكتابة الخاصة بنا وتقديم كافة الإغراءات والعروض اللازمة لإقناعي والخوض في موضوع ما ، لكن رفضي وامتناعي جعلني هذه المرة متمسكا بجانب المعارضة راميا جميع هذه الإغراءات وراء ظهري وليس مباليا بما سيكون .

ممكن الحــــــالة النفسية المتدنية والإحباط الذي يلازمني هي السبب الرئيسي وراء هذا الرفض والممانعة ، فقررت الاستعانة للبعض الملهيات فلم يتسن أو بالأحرى لم يبق لنا سوى اللجوء إلى (ريموتت) القنوات الفضائية والبحث عن مادة تعيد لحالتنا النفسية موازنتها المفقودة او المؤجلة إلى إشعار أخر ، وأكيد لم تكن القنوات الإخبارية وتقاريرها هي عنوان بحثنا !!

وبين مشهد رياضي ووصلة غنائية ومشهد من مسرحية كوميدية أوقفت البحث عند مقطع من احد الأفلام يستعرض من خلاله برنامج عمل لإحدى الجمعيات (جمعية كلاب الشوارع) ، اعتقد بان علامات الدهشة قد أحاطت بكم كما فعلت بنا من قبلكم عند قراءة اسم الجمعية مكتوبا بالخط الأحمر الكبير .

لا نريد إن نطيل في إحداث الفلم ولا داعي لوصف الدموع التي سالت على الخدود نتيجة تشرد الكلاب .

هنا توجهت نحو أدوات الكتابة وقدمت لها جميع التنازلات لكي تعود إلى طاولة المفاوضات وتعطيني عروضها الســـــــابقة ولكنها أبت إلا إن تنزل من سقف مطالبنا ،فلم يكن لنا مجال إلا القبول بها رغم قلتها .

قررت إن اكتب كلمات لا تتــــجاوز أصابع اليد الواحدة والمطالبة بإنشاء :-

((جمعية حقوق البشر المشردين )) .