السلاح بيد جاهل – سهام فيوري

كثيرا مانسمع من هنا او هناك احصروا السلاح بيد الدولة…

وكثيرا مانسمع عن حوادث وإصابة ناس باطلاقات نارية طائشة في مناسبة فرح او وفاة او اطلاق ناري من مصدر غير معروف او مشكلة بين اثنين في الشارع فيرمي احدهم دون تفكير ليودي بحياة الآخر .واخر موديل للرمي اخ يقتل اخته لانها تأخرت في جلب الغداء لاخيها وهو يتعاطى حبوب الكبسلة فيقتلها ويتم سجنه لشهرين ويخرج بعد ان يتنازل الأب .

ماهذه الفوضى التي نعيشها ولمصلحة من نعيش في بلد يفتقد فيه المواطن للامان حتى في بيته…

تعالت الأصوات من هنا وهناك :احصروا السلاح بيد الدولة..ولكن دون استجابة .

عزيزي مستشار رئيس الوزراء نحملك المسؤولية لأنك تمثلنا عند الرئيس وهو يستشيرك حسب اختصاصك وأنت تنقل له معاناة الشارع العراقي وعليك نقلها بأمانة ..مقترحك بتخفيض رواتب وتقاعد الموظفين وأساتذة الجامعات يصل وبسرعة ويأخذ طريقه للبرلمان ليتم التصويت عليه وماذا عن الطرق غير المعبدة والمدارس المهدمة والمستشفيات المهملة والنفايات التي تملأ الطرقات وتحرق في المدن وتلوث الجو وحرق المحلات في الكرادة وبغداد الجديدة والشورجة وجميلة والبضائع الرديئة والمنتهية الصلاحية التي تملأ الاسواق والاسلحة الموجودة في البيوت والتي يتم استخدامها بشكل سيئ وايضا الاسلحة التي بحيازة الاحزاب والمسؤلين وحماياتهم،هل تصل هذه المعلومات الى سيادة رئيس الوزراء وهل قدمتم مقترح لعلاجها …؟لااظن

يبدو ان حياة الناس رخيصة عندكم لانه لم نسمع يوما عن مقترح يصل البرلمان لحصر السلاح بيد الدولة ومنع اي شخص من حمل السلاح وعدم منح اي شخصية هوية سلاح.

نريد بيوتاً خالية من السلاح ومسؤولين يمشون في الشوارع بدون سلاح ونريد الأمان لأولادنا وبناتنا .

احصروا السلاح بيد من يكون أمينا عليه وبدلا من أن نوجه السلاح بوجه بعضنا نوجهه بوجه أعداء بلدنا .