ديالى تلقي القبض على مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية

المقدادية تعلن إفتتاح أول مدينة للألعاب في مناطقها المحررة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن القاء القبض على 16 مطلوباً عن قضايا إرهابية وجنائية في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه ، ان (دوريات من قسمي شرطة هبهب والسلام وفوج طوارئ ديالى السابع ومفارز من شعبة أجرام جلولاء وأستخبارات ومكافحة أرهاب المقدادية في شرطة ديالى القت القبض على 16 مطلوباً على قضايا أرهابية وجنائية في عدة مناطق من المحافظة) .

واضاف العطية لـ (الزمان)، انه ( تم أرسال الملقى القبض عليهم الى مراكز ألأحتجاز لعرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل بما اقترفوه من جرم ).

عمليات وديان

الى ذلك اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي ، عن انطلاق عملية الوديان الثلاث.

وقال الــــــــعزاوي لـ ( الزمــــــــان)، امس ان ( قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية لإنهاء وجود أي نشاط لتنظيم داعش في المناطق المحصورة بين نفط خانة وخانقين) .

واضاف العزاوي، ان (العملية تشمل وديان ثلاب والحديدين و قزلاق شمال شرق ديالى.

مؤكدا قتل ستة انتحاريين ومحاصرة اخرين بوادي ثلاب).

وأعلن قضاء المقدادية في ديالى ، عن افتتاح اول مدينة للألعاب في احدى مناطقها المحررة ،

مؤكداً أن المدينة رسالة تحدي لفكر المتطرفين وتهديداتهم.

افتتاح العاب

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي لـ ( الزمان ) امس إن ( منطقة الصدور ، لتي تعد من المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش شهدت افتتاح اول مدينة للألعاب بجهد من قبل القطاع الخاص وتم انجازها خلال فترة قياسية ) .

وأضاف التميمي، أن ( مدينة الالعاب رغم تواضعها الا انها تمثل بداية مرحلة جديدة لإحياء منطقة كانت مقصدا للسياحة المحلية منذ عقود طويلة ).

مؤكداً أن ( المدينة تمثل رسالة تحدي لفكر المتطرفين وتهديداتهم ) . وبين التميمي، أن ( قطاع السياحة من القطاعات التي يمكن ان تخلق قفزة نوعـــــــــية في تعزيز الاقتصاد المحلي داخل المقدادية لو توفــــــــرت لها الاجواء المناسبة وفتح المجــــــــال اكبر امام القـــــــــطاع الخـــــــاص ليأخذ دوره في انجاز مشاريع في قطاعات اخرى ) .

ومن جهة اخرى قال رئيس مجلس ناحـــــــــية بني ســـــــعد في محـــــــافظة ديالى عبد الرسول الحسيني لـ ( الزمان ) امس إن (ناحية بني سعد والتي يزيد تعداد سكانها عن 180 الف نسمة تعد الاكبر على مستوى العراق لكنها تفتقر لوجود مدينـــــــــة العاب او متنزهات كبيرة ما يدفع اغلـــــــــب العوائل للسفر الى مناطـــــــق اخرى للاحتفاء بالعــــــــيد ) . واضاف الحسيني ، ان ( واقع بني سعد هو شبيه لواقع اغلب نواحي ديالى وهذا مـــــــــــا يدفعنا للمطالبة بإعطاء مرونة اكبـــــــــر للقطاع الخاص لتامين بناء مدن العاب ومتنزهات كبيـــــــرة تتلاءم مع متطلبات العوائل لضمان خلق نشاط اقتصادي محلي سيكون له تأثير في تامين فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل ) .