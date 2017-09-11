(الزمان) تستطلع لبنان في العيد (2)

جبران يخلّد قرية بشري عاصمة الأرز وآلهة

الخصب والجمال والأمومة

حمدي العطار

في كل زيارة الى لبنان أنوي الذهاب الى منزل ومتحف اديب المهجر اللبناني – جبران خليل جبران- ولم أكن أتوفق بسبب أمتناع السائقين ووضع العراقيل والصعوبات الحقيقية والكاذبة في طريقي حتى يجعلونني أصرف النظر واستبدل تلك النية بأخرى قد لا تساوي شيئا امام رغبتي بهذه الزيارة! في هذه المرة كان أصراري حازما لابد من الوصول الى منزل ومتحف جبران خليل جبران،وتوفقت في العثور على سائق لبناني مغامر ويحب الكتاب والمثقفين وأصدقاؤه من الشعراء وقد ذهب الى منزل ومتحف جبران عدة مرات مع السياح الاجانب (الامريكان والفرنسيون) وهذه هي المفارقة الاخرى أن يسعى السائح الاجنبي للوصول الى جبران خليل جبران بينما شركات السياحة العربية وكذلك السائح العربي والعراقي لا يملك مثل هذا الفضول!

جبران يتخذ من الغاب منزلا

طبا ليس الوصول الى قرية (بشري) سهلا فعلينا اولا ان نقطع الطريق من بيروت بأتجاه الشمال وكأننا ذهابون الى طرابلس ومن ثم ننحرف يمينا لتبدأ رحلة الصعود الى قمة جبل يرتفع 2500 متر على سطح البحر في منحنيات بمنتهى الخطورة لوعرة الطريق لمتابعة اشارات الدلالة التي تشير الى مكانين (الأرز) و(بشري) اما بشري فهي القرية التي ولد ودفن فيها جبران خليل جبران ، والارز هي محمية تقع في قمة الجبل وتأتي بعد قرية بشري، أذن علينا الصعود الى 2500 متر ارتفاعا عن سطح البحر لنحظى بزيارة منزل ومتحف جبران ،وفي مثل تلك المعاناة التي تصاحب السفر في الجبال لا يهدى النفس ألا صوت فيروز وهي تغرد بأشعار جبران خليل جبران لتكون خير دليل ومعين الى معاني الكلمات العظيمة التي كان ينظمها عن الاماكن في بشري قريته الخالدة ،وصدقا تقول يا جبران في حيرة التساؤل الممزوج بالاثارة والأغراء”هل أتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور/ فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور/ هل تحممت بعطر وتنشفت بنور/ وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير”

الحب وليد اللحظة

قاربت الساعة السادسة مساء حتى نصل الى قرية بشري وكان علينا أن نسأل عن بيت جبران،قالوا بعض الشباب والفتيات الجميلات وهن يخرجن السنتهن للتلذذ بمبردات البوظا اللبنانية (ألحقونا) يبدو ان هؤلاء الشباب ذاهبين أيضا الى صومعة جبران خليل جبران ،وكيف لا وهو من أشعل في قلوب الشباب المعاني الحقيقية للحب “ما أجهل الناس الذين يتوهمون أن المحبة تتولد بالمعاشرة الطويلة والمرافقة المستمرة، أن المحبة هي أبنة التفاهم وأن لم يتم هذا التفاهم الروحي بلحظة واحدة لا يتم بعام ولا بجيل كامل” تبعناهم توقفت سيارتهم المكشوفة الحديثة وهم يشيرون الى منزل جبران خليل جبران كان خلف حديقة عامة منزل واسعاً يطل منه تمثال لجبران خليل جبران كتب على التمثال في لوحة ذهبية معاني غريبة تفسر الموت والخلود في بيت من اشعار جبران “والموت في الأرض لأبن الأرض خاتمة/ وللأثيري فهو البدء والظفر”

متحف يروي الحياة الابداعية لجبران

بعدها ذهبنا الى مكان غير بعيد لمتحف ومدفن جبران خليل جبران ،وكان مدير المتحف كريما معنا فشرح لنا وزودنا بالمعلومات التاريخية التالية :-

المحبسة (مدفن جبران اليوم) مغارة قديمة تعاقب عليها الحبساء منذ القرن السابع،الغابة الســــــــنديانية والبناء القديم الذي شيد في القرن السادس عشر قدمها أعيان بشري، في أواخر القرن السابع عشر،إلى رهبان كرمليين… سنة 1926 صمم جبران، وهو في نيويورك،عـــــــــلى ابتياع الدير وتوابعه ليجعل منه “صومعة” ومن المحبـــــــــسة مثواه الأخير، ولكنه لم يحقق حلمه،سنة 1931 في 22 آب وصل جثمان جبران بشري فإبتاعت أخته مريانا الدير وملحقاته وحــــــــــققت جزءا من وصيته بأن يدفن في المحبسة، أما تحويل الدير الى متحف فلم يتحقق إلا عام 1975 بعد أن أكتشفت في وثائق المتــــــــــحف رغبة جبــــــــــران، يومها تخلت “لجنة جبران الوطنية” عن المخططات الموضـــــــوعة لبناء متحف جبران، والتحويل اقتضى توسيع الدير في الجهة الشرقية ووصل باقي الدير ببعضهما،وعرضت فنيات جبران وآثاره ،وعرض قسم آخر من مجموعة لوحات جبران ،وأفتتح المتحف في 15 آب 1995 .

جهدا عظيم لأدارة المتحف

تجولنا في المتحف لمشاهدة مؤلفات جبران باللغة العربية عن (الموسيقى ومجاميع قصصية – عرائس الموج- والارواح المتردة – الاجنحة المتكسرة – دمعة وابتسامة- ) وقصيدة” المواكب” ومقالات “العواصف” ومقالات وقصائد “البدائع والطرائف” ومجموعة من الكـــــــــتب الفها جـــــــــبران باللغة الانكليزية وترجمت الى العربية اشهرها (المجنون- السابق-النبي- رمل وزبد – حديقة النبي- التائه ) وغيرها ،ويـــــــــضم المتحف ،الأثاث، المخطوطات، المكتبة الخاصة، اللوحات الفنية، والمتحف متكون من ثلاثة طوابق تؤدي إلى المدفن حيث تنتهي الزيارة.

وجميع هذه القاعات فيها توزيع للاضاءة بطريقة فنية وهو عمل تبرعت فيه السفارة اليابانية في بيروت كهدية للابداع الادبي لجبران خليل جبران.

بشري عاصمة الأرز

لا بد من اكمال رحلتنا صعودا من بشري عاصمة الارز الميزة الثانية بعد جبران هو وجود غابات الارز النادر (أرز الرب) التي ادرجت على لائحة التراث العالمي، وتحوي هذه الغابة أقدم اشجار الارز التي تصل عمرها الى 3الاف سنة! وتبعد الغابة عن قرية بشري 7كيلو مترات وصلنا اليها وقد قاربت الساعة السادسة وهو موعد اغلاق الغابة، لكنهم سمحوا لنا بالتجوال فيها لمدة نصف ساعة، كانت الاجواء جميلة حيث تحيط بغابة الارز مجموعة من الفنادق والمطاعم والملاهي ومحلات بيع التذكارات الخشبية،وتؤكد المعلومات التاريخية في ان الفينيقين قد استخدموا اخشاب الارز لبناء البيوت وصناعة السفن،ودعنا قرية بشري التي تعني (منزل عشتار) ألهة الخصب والجمال والامومة .وعلينا ان نتوجه بالشكر والتقدير الى القائمين على هذا المتحف لحسن الاستقبال والتعاون وحبهم الواضح لشخصية جبران، غادرنا المتحف وكلمات جبران لم تغادرنا ففي رسالة من جبران الى “ماري هاسكل مؤرخة في المتحف بتاريخ 20/10/1911 يقول فيها “اريد أن تكون كل صورة بداية لصورة غير مرئية”

يتبع