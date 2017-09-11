التجارة ترصد 149 مخالفة ضد الوكلاء والناقلين

شركة تصنيع الحبوب تجهّز قرى تلعفر بالطحين

بغداد – شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن تجهيز قرى تلعفر والبعاج المحررة بـ 550 كيس من الطحين ضمن خطة الوزارة لتجهيز المناطق المحررة والعوائل النازحة .

وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (الكمية المعلنة جرى توزيعها بين العوائل الموجودة في تلك القرى بعد تحريرها )، واضاف ً بانه( تم توفير خزين من الطحين بكمية 500 كيس في مخيم النمرود الخاص بنازحي تلعفر)، مشيرا الى ان (الشركة مستمرة بتوزيع الطحين بين العوائل في المناطق المحررة ومخيمات النزوح وحسب البيانات الواردة من دائرة التخطيط والمتابعة).

تصنيع حبوب

ونقل البيان عن مدير فرع تصنيع الحبوب في محافظة نينوى محسن محمد النامس القول انه (تم زيارة قضاء البعاج والقرى التابعة وضمن فريق ضم مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة للوقوف على وضع المناطق المحررة والحاجات الخدمية التي يمكن ان توفرها الدوائر الخدمية والساندة في المحافظة من المستلزمات الضرورية بما فيها مفردات الحصة التموينية ).اعلنت الشركة عن قيام لجانها الرقابية المشتركة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المطاحن العاملة ووكلاء الطحين في بغداد .

واضاف عباس ان (الجولات التي نفذتها لجان مشتركة من قسمي الرقابة والسيطرة النوعية اسفرت عن رصد 72 مخالفة نوعية وغير النوعية للمطاحن في بغداد خلال الاسبوعين الماضيين )، واضاف ان (المخالفات المرصودة ناتجة عن تنفيذ 241 زيارة للمطاحن جرى خلالها سحب 302 نموذجا من الطحين المنتج و 118 نموذج من الحبوب المستخدمة بالانتاج لغرض الفحص المختبري )،

واشار عباس الى ( قيام لجان رقابة الوكلاء بتنفيذ 243 زيارة للوكلاء في بغداد تخللها سحب 183 نموذجا من الطحين الموزع وتمخضت تلك الزيارات عن رصد 63 مخالفة للوكلاء فيما اشرت اللجان 14 مخالفة للناقلين )، موضحا بانه (تم احالة جميع المخالفات الى الاقسام واللجان المختصة لتطبيق الشروط الجزائية ضد المخالفين ).

وكانت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة اعلنت عن استنفار اسطول نقلها لمناقلة الرز الارغواني من الموانئ الجنوبية والمستورد لصالح البطاقة التموينية .

اسطول نقل

وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط في بيان سابق تلقته (الزمان ) بانه (تم توجيه قسم النقل المركزي احد تشكيلات الدائرة بالايعاز الى اقسام النقل في الشركات بتوجيه اسطول النقل لمناقلة الباخرة المحملة بالرز الارغواني والبالغه حمولتها 31500 طن فضلا عن مناقلة محصول الحنطة المحلية من محافظتي واسط وكركوك الى باقي المحافظات وحسب الخطة التسويقية المعدة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب )، واضافت بانه( تم توجيه فرق متابعة من قسم النقل ان يكونوا في اقسام النقل للشركات للمتابعة الميدانية لحركة الاسطول ولتذليل الصعوبات امام حركتها لضمان انسيابية نقل مفردات البطاقه التموينية).