الزراعة: قروض المشاريع تمنح ضمن الجدوى الإقتصادية

فلاحوالمثنى يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخّرة

بغداد ــ داليـا أحمد

تظاهر مزارعو محافظة المثنى، وسط مدينة السماوه مركز المحافظة مطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عامين من تسويق محصولي الحنطة والشعير.وقال بيان امس ان (المتظاهرين طالبوا إعفاءهم من تسديد ما بذمتهم من مبالغ للمصرف الزراعي إلى حين استلامهم كامل مستحقاتهم المالية، متهمين الحكومة في الوقت ذاته بالتقصير في تحصيل حقوقهم، وإهمالهم وعدم الإيفاء بصرف المستحقات المالية، محذرين من مغبة استمرار تجاهلهم)، ونقل البيان عن امين سر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المحافظة علي محسن الزيادي القول ان 0هذه التظاهرة سلمية للمطالبة بالمتبقي من مستحقات المزارعين للأعوام 2015 و2016 المتأخرة، الذي وعدنا بها رئيس الوزراء حيدر العبادي بصرفها كاملة ولم ينفذ ذلك)، فيما قال عضو الاتحاد المحلي للجمعيات سعد سيف الغانمي ان (لديهم قروضاَ زراعية في المصارف الزراعية استلمناها وباعتبار أن الدولة تُسلمنا المستحقات ونحن بدورنا نقوم بالتسديد، لكن المستحقات لم تصرف للأعوام السابقة والمصرف أضاف عليها فوائد بسبب عدم توفر لدينا اموال للتسديد)،

وقال أحد المزارعين المتظاهرين حامد نواف الجابري ان (أحوال الفلاحين بلغت درجة يخافون فيها من التوجه إلى السوق بسبب تراكم الديون عليهم، خصوصاً ديون بائعي الأسمدة العضوية الذين لهم فضل كبير على الفلاحين، ولكن الفلاحين لم يدفعوا ديونهم منذ عامين لأن الدولة لم تصرف مستحقاتهم). على صعيد اخر اكدت وزارة الزراعة تنفيذ قروض المشاريع الزراعية ضمن صناديق ذات جدوى إقتصادية،

فيما كشف نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي عن هدر المبادرات الزراعية الى جيوب المفسدين.وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) ان (اليات وضوابط القروض للمشاريع الزراعية منفذة ضمن برامج وسياقات عمل منظمة في صناديق الاقتراض بجدوى اقتصادية موثقة داخل الوزارة)، واضاف (ربما يكون الانجاز غير متكامل في بعض المشاريع الا ان العمل مستمر لحين اكمال الخطط لجميع المشاريع).

اموال مقترضة

واوضح انه (تم استرجاع جزء كبير من الاموال المقترضة للمشاريع والوزارة مستمرة في انجاز الاعمال لانجاح الخطة الزراعية).فيما اعرب علاوي عن أسفه للتراجع المريع في مساحة الاراضي المزروعة والتي انخفضت من 48 مليون دونم الى 12 مليونا فقط ، معبرا عن خشيته من انحسار المساحات المتبقة وزيادة التصحر بسبب نقص الموارد المائية واستخداماتها الجائرة وغياب الخطط الكفيلة بمواجهة هذه الاوضاع . وقال علاوي في تصريح امس ان (اموال المبادرات الزراعية تذهب لجيوب المفسدين)، محذرا (من انعكاسات تدهور الزراعة على الامن الغذائي للمواطن وسيادة القرار الوطني )، واشار علاوي الى (تصاعد الهجرة من الريف وخسارة الالاف من فرص العمل)، واوضح ان (غياب الرؤية الاقتصادية للحكومات التي اعقبت وزارته قد افضى الى تدهور الواقع الزراعي ومجمل الاوضاع الاقتصادية مما اضطر العراق وسط ازمته المالية الى استيراد مايزيد عن 75 بالمئة من احتياجاته الغذائية و 91 بالمئة من السلع الاخرى).