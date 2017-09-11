فريق طبي ينقذ حياة مريضة مسنّة بعملية قسطرة عاجلة

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مركز الأطراف الصناعية يعالج منتسبي الحشد والنازحين مجاناً

فريق طبي ينقذ حياة مريضة مسنّة بعملية قسطرة عاجلة

بغداد – قصي منذر

انقذ فريق طبي من مستشفى الامام علي حياة امراة مسنة بعملية قسطرة عاجلة  .وقال  مدير المستشفى جواد عبد الكاظم الموسوي في بيان تلقته ( الزمان ) أمس انه (تم  اجراء عملية قسطرة عاجلة من قبل استشاري امراض القلب والشرايين  ماجد رحيمة الزيدي وبالتعاون مع ملاك شعبة القسطرة للمريضة التي تبلغ من العمر 66 عاما )، واضاف  ان (المريضة  وصلت الى شعبة الطوارئ وهي بحالة حرجة جدا ، اذ  كانت تعاني الاحتشاء الحاد في العضلة القلبية مع الالام الشديدة في منطقة الصدر)، واوضح ان ( المرضة ادخلت فورا الى صالة العمليات في الشعبة وتم اجراء قسطرة الشرايين  التاجية و تبين وجود انسداد تام في الشريان التاجي الايسر الامامي النازل  تم فتح الشريان عن طريق استخدام البالون وتدعيمه بالشبكة وتحسنت حالة المريضة مباشرة بعد اجراء عملية القسطرة نتيجة لزوال الالم ).فيما اعلن  مركز بغداد اطراف صناعية المتخصص في صناعة الاطراف والمساند التابع الى دائرة صحة بغداد الرصافة عن مراجعة 177 من جرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية والنازحين توزعوا بين54 من جرحى الحشد 49 من القوات الامنية و74 من النازحين . ونقل البيان عن  مدير المركز عبدالحسين ضاعن سعيد القول  ان( المركز يستقبل هذه الفئات الثلاث مباشرة بدون الرجوع لعائدية السكن ومن كل المحافظات تثمينا لهم وتقديرا لمعاناتهم وتنفيذا للتعليمات الصادرة من دائرة صحة بغداد تم شمولهم بمجانية الفحص والخدمات الطبية المقدمة ).  اضاف ان (مجموع ما قدمه المركز لهم ما يقارب 105 طرف صناعي للمبتورين منهم و72 مسندا بلاستيكيا ومعدنيا للمشلولين او المصابين منهم بمختلف الاصابات  وأعاد تأهيل وتصليح95  من الاطراف والمساند غير الصالحة للاستعمال من جراء الاستخدام المستمر لها من قبل المعاقين فيما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتمارين العلاجية مجانا لـ150منهم)، واوضح البيان ان (العيادة المتنقلة في قطاع البلديات الثاني قدمت  الخدمات الطبية والصحية في منطقة اطراف المعامل )، ونقل البيان عن  مدير القطاع   هاني  فياض خلف القول ان (العيادة  المتنقلة تقدم  الخدمات الطبية والصحية الى منطقة حي الامير في اطراف المعامل وان هذا الاجراء استنادا الى توجيهات مدير عام دائرة صحة الرصافة  عبد الغني سعدون الساعدي من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية الى مناطق الاطراف )، واضاف ان (العيادة قامت تلقيح الاطفال المتسربين من اللقاح فضلا عن اجراء الفحوصات العينية للمواطنين واعطائهم العلاج اللازم الى جانب توزيع الرسائل والفولدرات الخاصة بالأمراض الانتقالية وتوزيع حبوب تعقيم المياه ).

اعداد مراجعين

فيما اعلن مستشفى الزعفرانية العام عن استقبال  32734  مراجعا خلال شهر آب الماضي   وعن اجراء 249  عملية جراحية خلال الشهر ذاته. ونقل البيان عن  مدير المستشفى محمد طالب فارس القول أن (  هذه الاعداد من المراجعين توزعت بين شعبة الطوارئ 17523  مراجعا وشعبة العيادة الاستشارية  13998  مراجعا فيما استقبلت شعبة العيادة الخافرة 1213 مراجعا )، واضاف ان ( عدد مراجعي الأشعة 2250  مراجعا وسجلت فحوصات السونار 905  اما عن تخطيط القلب فقد سجل 1186 مراجعا و وحدة الاسنان  1182  والاستشارية النسائية  2650  والباطنية 2312   والاستشارية الجراحية  2425  اما الاستشارية الجلدية فقد استقبلت  2367  وكانت استشارية الاطفال  1072  مراجعا واستشارية الكسور  2384  واستشارية الانف والاذن والحنجرة  679   اما العمليات الصغرى كانت  824  عملية )واوضح فارس انه تم ( اجراء 249 عملية  جراحية توزعت بين فوق الكبرى  43  وعمليات كبرى  23  ووسطى  144  جراحية صغرى  39 ) وتابع ان (حصائية  قسم المنفذ التلقيحي في المستشفى كانت  1827  لقاحا للأطفال اما لقاحات الحوامل بلغت  200   للنساء الحوامل ).  فيما استقبل مركز المؤمل للتأهيل  المعاقين والتابع الى الدائرة صحة 1471 مراجعا خلال شهر اب .وواقام اقام قطاع البلديات الاول دورة تثقيفية بشان السيطرة على الامراض الانتقالية لتثقيف العاملين في المحلات العامة وعمال محطات ومجمعات المياه  تضمنت  محاضرات  بشأن  خطة السيطرة على الأمراض الانتقالية التي تنتقل عن طريق الماء والغذاء من بينها  الكوليرا )   .

محاضرات خاصة

وتابع البيان ان (شهدت الدورة  العديد من المحاضرات الخاصة بالأمراض الانتقالية  وتوزيع فولدرات ورسائل صحية للحاضرين والتأكيد على نظافة العامة ونظافة الشخصية واجراء الفحوصات الدورية على العاملين في محطات المياه وصرف البطاقة الصحية والالتزام بالمقاييس المسموح بها حول نسبة الكلور في المياه وختم صبري الغرض من اقامت هذه الدورات رفع كفاءة العاملين في محطات  المياه وزيادة الوعي الصحي عند العاملين في المحلات العامة).

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