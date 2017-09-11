مركز الأطراف الصناعية يعالج منتسبي الحشد والنازحين مجاناً

فريق طبي ينقذ حياة مريضة مسنّة بعملية قسطرة عاجلة

بغداد – قصي منذر

انقذ فريق طبي من مستشفى الامام علي حياة امراة مسنة بعملية قسطرة عاجلة .وقال مدير المستشفى جواد عبد الكاظم الموسوي في بيان تلقته ( الزمان ) أمس انه (تم اجراء عملية قسطرة عاجلة من قبل استشاري امراض القلب والشرايين ماجد رحيمة الزيدي وبالتعاون مع ملاك شعبة القسطرة للمريضة التي تبلغ من العمر 66 عاما )، واضاف ان (المريضة وصلت الى شعبة الطوارئ وهي بحالة حرجة جدا ، اذ كانت تعاني الاحتشاء الحاد في العضلة القلبية مع الالام الشديدة في منطقة الصدر)، واوضح ان ( المرضة ادخلت فورا الى صالة العمليات في الشعبة وتم اجراء قسطرة الشرايين التاجية و تبين وجود انسداد تام في الشريان التاجي الايسر الامامي النازل تم فتح الشريان عن طريق استخدام البالون وتدعيمه بالشبكة وتحسنت حالة المريضة مباشرة بعد اجراء عملية القسطرة نتيجة لزوال الالم ).فيما اعلن مركز بغداد اطراف صناعية المتخصص في صناعة الاطراف والمساند التابع الى دائرة صحة بغداد الرصافة عن مراجعة 177 من جرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية والنازحين توزعوا بين54 من جرحى الحشد 49 من القوات الامنية و74 من النازحين . ونقل البيان عن مدير المركز عبدالحسين ضاعن سعيد القول ان( المركز يستقبل هذه الفئات الثلاث مباشرة بدون الرجوع لعائدية السكن ومن كل المحافظات تثمينا لهم وتقديرا لمعاناتهم وتنفيذا للتعليمات الصادرة من دائرة صحة بغداد تم شمولهم بمجانية الفحص والخدمات الطبية المقدمة ). اضاف ان (مجموع ما قدمه المركز لهم ما يقارب 105 طرف صناعي للمبتورين منهم و72 مسندا بلاستيكيا ومعدنيا للمشلولين او المصابين منهم بمختلف الاصابات وأعاد تأهيل وتصليح95 من الاطراف والمساند غير الصالحة للاستعمال من جراء الاستخدام المستمر لها من قبل المعاقين فيما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتمارين العلاجية مجانا لـ150منهم)، واوضح البيان ان (العيادة المتنقلة في قطاع البلديات الثاني قدمت الخدمات الطبية والصحية في منطقة اطراف المعامل )، ونقل البيان عن مدير القطاع هاني فياض خلف القول ان (العيادة المتنقلة تقدم الخدمات الطبية والصحية الى منطقة حي الامير في اطراف المعامل وان هذا الاجراء استنادا الى توجيهات مدير عام دائرة صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية الى مناطق الاطراف )، واضاف ان (العيادة قامت تلقيح الاطفال المتسربين من اللقاح فضلا عن اجراء الفحوصات العينية للمواطنين واعطائهم العلاج اللازم الى جانب توزيع الرسائل والفولدرات الخاصة بالأمراض الانتقالية وتوزيع حبوب تعقيم المياه ).

اعداد مراجعين

فيما اعلن مستشفى الزعفرانية العام عن استقبال 32734 مراجعا خلال شهر آب الماضي وعن اجراء 249 عملية جراحية خلال الشهر ذاته. ونقل البيان عن مدير المستشفى محمد طالب فارس القول أن ( هذه الاعداد من المراجعين توزعت بين شعبة الطوارئ 17523 مراجعا وشعبة العيادة الاستشارية 13998 مراجعا فيما استقبلت شعبة العيادة الخافرة 1213 مراجعا )، واضاف ان ( عدد مراجعي الأشعة 2250 مراجعا وسجلت فحوصات السونار 905 اما عن تخطيط القلب فقد سجل 1186 مراجعا و وحدة الاسنان 1182 والاستشارية النسائية 2650 والباطنية 2312 والاستشارية الجراحية 2425 اما الاستشارية الجلدية فقد استقبلت 2367 وكانت استشارية الاطفال 1072 مراجعا واستشارية الكسور 2384 واستشارية الانف والاذن والحنجرة 679 اما العمليات الصغرى كانت 824 عملية )واوضح فارس انه تم ( اجراء 249 عملية جراحية توزعت بين فوق الكبرى 43 وعمليات كبرى 23 ووسطى 144 جراحية صغرى 39 ) وتابع ان (حصائية قسم المنفذ التلقيحي في المستشفى كانت 1827 لقاحا للأطفال اما لقاحات الحوامل بلغت 200 للنساء الحوامل ). فيما استقبل مركز المؤمل للتأهيل المعاقين والتابع الى الدائرة صحة 1471 مراجعا خلال شهر اب .وواقام اقام قطاع البلديات الاول دورة تثقيفية بشان السيطرة على الامراض الانتقالية لتثقيف العاملين في المحلات العامة وعمال محطات ومجمعات المياه تضمنت محاضرات بشأن خطة السيطرة على الأمراض الانتقالية التي تنتقل عن طريق الماء والغذاء من بينها الكوليرا ) .

محاضرات خاصة

وتابع البيان ان (شهدت الدورة العديد من المحاضرات الخاصة بالأمراض الانتقالية وتوزيع فولدرات ورسائل صحية للحاضرين والتأكيد على نظافة العامة ونظافة الشخصية واجراء الفحوصات الدورية على العاملين في محطات المياه وصرف البطاقة الصحية والالتزام بالمقاييس المسموح بها حول نسبة الكلور في المياه وختم صبري الغرض من اقامت هذه الدورات رفع كفاءة العاملين في محطات المياه وزيادة الوعي الصحي عند العاملين في المحلات العامة).