إتمام جاهزية معركة الحويجة والاستفتاء لايؤثرعلى مشاركة البيشمركة 

بغداد – الزمان

استكملت القوات العراقية منذ أمس عناصر الهجوم المرتقب لتحرير مدينة الحويجة اكبر معاقل داعش بعد الموصل ، وتتمركز هذه القوات في الجنوب والجنوب الغربي للمدينة وصولا إلى الشرقاط جنوب شرقي الموصل، في حين تتمركز البشمركة بالمنطقةالشمالية للحويجة.

فيما قالت مصادر عسكرية ان قوات البشمركة ستشارك في معركة الحويجة عبر التقدم إليها من جهة الشمال حيث مناطق نفوذها، وكانت القوات العراقية أعلنت أمس السبت استكمال استعداداتها لبدء معركة الحويجة بانتظار إعلان ساعةالصفر.

وتتحدد مشاركة قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان في التحرك من منطقة شمال الحويجة باتجاه القرى المحيطة بالمدينة، وتحاول اقتحام تلك القرى والسيطرة عليها، ودفع مسلحي تنظيم داعش الموجودين فيها للتراجع إلى داخل المدينة الواقعة في محافظةكركوك. ولا يؤثر الموقف من الاستفتاء على مشاركة البيشمركة في معارك تحرير المدن المتبقية ، وأناضول : اتهم رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق، مسعود بارزاني، اليوم الأحد، الحكومات العراقية المتعاقبة بـ”قمع الأكراد”، معتبرًا أن هذا الأمر “دفعهم” للتوجه لإجراء استفتاء الانفصال عن العراق. ورأى بارزاني في بيان له أن “للأكراد تجربة 100 عام من المعاناة مع الحكومات العراقية”. وتابع أن “الأكراد قرروا إجراء الاستفتاء من أجل الابتعاد عن الحروب والوصول للسلام وتحقيق الاستقلال”. ورأى أن “هذا الأمر حق طبيعي لهم، وتطبيقه لا يعني معاداة أي مكون أو قومية في العراق”. وختم بارزاني بالإشارة إلى أن “على الأخوة في العراق أن يدركوا أن الشعب الكردي لم يكن سببًا في تفكيك وحدة العراق والشراكة والتعايش المشترك”. والاستفتاء، المزمع إجراءه، وتقع مدينة الحويجة جنوب غرب كركوك على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد، ويقدر عدد سكانها بنحو 450 ألف نسمة، ويسيطر داعش عليها منذ يونيو/حزيران 2014 ويشن منها هجمات باتجاه مركز محافظة كركوك ومناطق أخرى متاخمة لمحافظة صلاحالدين.

وتكمن أهمية الحويجة في أنها غنية بآبار ومصافي البترول بالإضافة لكونها مدينة مركزية وإستراتيجية على الطريق الرابط بين الولايات التي كان أعلنها تنظيم الدولة في تكريت وبيجي ومنها إلى الموصل، ثم الحدود العراقية مع سوريا وتركيا. كما وصلت المدفعية الأميركية «الذكية» أول أمس الاول إلى منطقة قراج شمال شرق الحويجة، حيث مناطق نفوذ البشمركة، وكانت تلك المدفعية في منطقة زمار تشارك بمعركة تلعفر في محافظة نينوى.