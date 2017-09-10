اجتماع طارئ في الجامعة العربية لبحث قضية مسلمي ميانمار

روسيا توقف أشخاصاً تظاهروا دعماً للروهينغا

القاهرة – موسكو – الزمان

عقد مندوبو الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا لبحث المذابح والتطهير العراقي الذى تتخذه حكومة ميانمار ضد المسلمين هناك حيث ادان المندوبون مايتعرض له المسلمون هناك وطالبوا الامين العام للامم المتحدة والقوى الدولية بالتدخل العاجل لانقاذهم ،فيما رفض مندوب مصر حل تلك القضية بالقوة مفضلا استخدام الدبلوماسية لحلها وايده فى ذلك مندوب السعودية .

فيما أوقفت السلطات الروسية الأحد أكثر من مئة متظاهر تجمعوا في سان بطرسبورغ (شمال غرب) احتجاجا على العنف الذي يتعرّض له الروهينغا في بورما، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وطوّقت قوات الشرطة الساحة الواقعة في وسط المدينة حيث احتشد نحو 200 متظاهر، علما أن السلطات لم تمنح ترخيصا لهذا التجمّع. وصاح أحد المتظاهرين «لماذا يوقفوننا، لماذا اللوم يوجّه دائما للمسلمين»؟

وقال متظاهر آخر «لماذا لا يُسمح لنا بالتعبير؟ نحن قلقون مما يجري لإخواننا في بورما».

وقبل أسبوع، تجمّع نحو ألف مسلم أمام سفارة بورما في موسكو في تظاهرة لم تمنحها السلطات ترخيصا أيضا.

وفي اليوم نفسه، تظاهر الآلاف في العاصمة الشيشانية غروزني احتجاجا على ما يجري في بورما، وذلك بدعوة من الرئيس رمضان قديروف، في موقف متمايز عن موسكو قلّما يتخّذ مثله عادة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين اكتفى الثلاثاء بإعلان رفضه «كل أشكال العنف».

وارجعت مصادر بالجامعة الموقف المصري الى رغبة مصر فى عدم توطيد العلاقات مع الدول التى تدعم حكومة ميانمار وعلى راسها الصين فى ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بينهما فيما اكد عبدالله معروف الاركانى الامين العام لاتحاد الروهينما فى تصريحات خاصه ان هناك ثلاثة حلول رئيسية للازمة، الحل الاول سياسي من خلال الضغط على حكومة ميانمار للاعتراف بحقوق الاقليات ،اما الحل الثانى فهو السماح بكسر الحصار على منطقة الاركان وهى منطقه محاصرة طبيعيا، اما الحل الثالث فهو صدور مشروع قرار ملزم يدين حكومة ميانمار ويتخذ اجراءات عملية مثل ارسال قوات حفظ سلام وحق تقرير المصير لهذه الاقليه التى تسكن شمال اراكان فى السياق ذاته رحب نواب مجلس الشعب المصرى بدعوه مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الازهر والدول والمنظمات الاسلاميه للتحرك لتوفير الدعم لمسلمى الروهينجا ونقل مأساتهم للمنظمات الدوليه للضغط على السلطات فى بورما لوقف المذابح مؤكدين انهم سوف يستغلون مقعد مصر فى مجلس الامن لوقف الانتهاكات ضد الاقليه المسلمه هناك وقال طارق الخولى امين سر العلاقات الخارجيه فى تصريحات خاصة ان اللجنة ستعقد جلسات استماع مع وزير الخارجيه لبحث كيفية استغلال مقعد مصر لوقف تلك الانتهاكات فيما حذر هشام النجار الباحث فى الحركات الاسلامية من تدخل الحركات الارهابيه فى الازمة لان ذلك يعطى مبرراً لحكومة ميانمار لاستمرار المذابح من ناحيه اخرى اكد مصدر بمشيخة الازهر ان قضية المذابح التى يتعرض لها مسلمو ميانمار سوف تكون على راس اجندة الموضوعات التى سوف يطرحها شيخ الازهر فى مؤتمر السلام العالمى من جهته دعا د/ ابراهيم نجم الامين العام لهيئة الافتاء كافة دول العالم والمنظمات الاسلامية والعربية الى ضرورة التحرك الفوري والتنسيق فيما بينها بهدف استخدام كافة الوسائل الممكنه للضغط على سلطات حكومة ميانمار لوقف المذابح كما دعا الى تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الرهينجا .