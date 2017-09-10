الجمل الناقصة في العراق

فاتح عبد السلام

هناك جمل سياسية في الخطاب الذي يقود العراق منذ سنوات ، لا يتم فيها المعنى أبداً، لكنها متداولة على انها حقائق نهائية من وجهة نظر الطبقة الحاكمة المصابة بانفصام الشخصية عن الواقع .

يقولون انتصرنا في الموصل وحررناها من داعش الارهابي ، لكنهم لايقولون كيف احتل داعش الموصل من دون قتال، وكيف انسحب الجيش والقوات الامنية ولم يقاتل أحد،ولا يتحدثون عن أصحاب القرار الذين لم يتخذوا القرار في التصدي لداعش عند الهجوم الأول وكيف آلت الاوضاع الى هذا الدمار الشامل للموصل .

يقولون ان اقليم كردستان العراقي سيجري الاستفتاء الذي سيقود لقيام دولة كردية منفصلة عن العراق ، و يسكتون عن الفشل السياسي في بغداد الغارقة بفساد أصحاب الحل والربط، والذي يعد السبب الرئيسي في اليأس من قيام شراكة في الحكم، وبحث الاطراف المطرودة من الشراكة السياسية عن بدائل لحماية أنفسهم كما يرون. والاقليم يتحدث عن ايجابيات التحول الى دولة ويسكت عن سلبيات ذلك.

يقولون إنّ الطرف الفلاني يخرق الدستور ، وينسون أنّ الدستور باب مشرع على الريح العاتية منذ أن نفاه قانون الطواريء وكممت أفواهه الاعتقالات العشوائية طوال أكثر عشر سنوات والتي لا يزال العراق يعاني من آثارها المدمرة للنسيج الاجتماعي ، كما يتجاهلون أنّ حمل عنصر واحد في مليشيا السلاح هو انتهاك للدستور واهانة لعلم العراق المفترض حمايته بالجيش العراقي الموحد .

يقولون نريد عراقاً موحداً ، ولا يكملون القول بأنه ينبغي أن نريد عراقاً مدنياً تسوده العدالة وحقوق المواطنة خالياً من الفاسدين ووكلاء المخابرات الاقليمية والدولية في أجهزة حكمه ، يحفظ ثروات البلد ويستعيد المنهوب منها ومحاكمة الذين نهبوه وغدروا به .

انه زمن الجمل السياسية الناقصة، الجمل التي لامحل من الاعراب ، لأنها اعتراضية لمسار حقوق الانساة وحق العراقيين في حياة حرة كريمة ، بات من المؤكد ان الحاكمين غير مؤهلين لتوفيرها وربما يعملون على النقيض منها .