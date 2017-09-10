ديانا حداد تنتفض لجمال ابنتها الطبيعي 

بيروت -الزمان

‎لم تلبث الفنانة اللبنانية ديانا حداد أن تنشر صورة جديدة تجمعها بابنتيها «صوفي وميرا»، إلا وتبادلها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشكّك الكثيرون منهم حول خضوع ابنتها الكبرى «صوفي» لعمليات تجميل بوجهها.

‎نجمة الغناء العربي لم تمرر هذه الشكوك مرور الكرام، وقررت الدفاع عن ابنتها، حيث نشرت مقطع فيديو عبر تطبيق «سنات شات» شددت فيه على أن ابنتها لم تخضع لأي عمليات تجميل، وقالت: «بنتي جمالها الطبيعي، في شئ اسمه ماكياج، ورسم ماكياج».

‎يُذكر أن ديانا حداد انجبت «صوفي» من زوجها السابق المخرج الإماراتي سهيل العبدول 19 يوليو 1996، كما أنها رُزقت منه أيضاً بـ «ميرا»، والتي انجبتها في 26 نوفمبر 2007.

‎من ناحية أخرى، طرحت ديانا حداد فيديو كليب جديد لأغنية «نايمة بالعسل» والتي صورتها في جورجيا بعدسة المخرجة نهلة الفهد، والأغنية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، ومن كلمات أحمد علوي.