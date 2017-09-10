الأحزاب الكردية تدرس الخيارات والتظاهرات تتحول إلى إعتصام مفتوح

مندلي تنتفض ضد الإستفتاء والمحافظ يمتص النقمة بتجميد مدير الناحية

ديالى – سلام عبد الشمري

اجرى محافظ ديالى مثنى التميمي لقاءات مكثفة مع المتظاهرين في ناحية مندلي في مسعى لتهدئة الأوضاع بعد التظاهرات الشعبية التي شهدتها الناحية امس الرافضة لإجراء استفتاء اقليم كردستان وسط مطالبات باقالة مدير ناحية مندلي ورئيس المجلس البلدي فيها، فيما سارعت الاحزاب الكردية في المحافظة الى متابعة الأحداث وقررت عقد اجتماع طارىء لدراستها.

وبحسب مصدر في ديالى فقد وصل التميمي صباحاً إلى مركز مندلي لتهدئة الأوضاع بعد تظاهرات واسعة قام بها ابناء الناحية مطالبين برفض المشاركة بالاستفتاء وإنزال أعلام كردستان.وأكد المتظاهرون سلمية احتجاجهم واشاروا الى ان تظاهراتهم تهدف الى (عدم السماح بشق الصف الوطني وتأكيد وحدة المكونات والأطياف العراقية في مندلي بوصفها عراقا مصغرا). وتظاهر المئات من الاهالي امام مبنى المجلس البلدي وسط الناحية بمشاركة شيوخ عشائر ونخب ثقافية واجتماعية.وذكر مصدر في المحافظة أن الاحزاب الكردستانية فوجئت بردة فعل الاهالي. واوضح المصدر في تصريح ان (الاحزاب الكردستانية فوجئت بردة فعل الاهالي ازاء الاستفتاء وخروج تظاهرات واسعة بالرغم من هيمنة الاحزاب الكردية على الاجواء السياسية والحكومية في منـــدلي منذ (2003 ، مشيراً الى ان (لدى الاحزاب الكردية 8 مقاعد في مجلس الناحية من 13 مقعدا، من بينها منصبا رئيس المجلس ومدير الناحية).

ولفت الى أن (هذه الهيمنة لم تمنع انطلاق التظاهرات الرافضة للاستفتاء وسط مخاوف من انتقال التظاهرات الى مناطق اخرى)، مؤكدا أن (اصرار المتظاهرين على اقالة مدير الناحية ورئيس مجلسها البلدي يعني فقدان الاحزاب الكردية لهيمنتها).

وفي وقت لاحق، قال عضو مجلس الناحية حيدر المندلاوي أن التظاهرة تحولت الى اعتصام مفتوح لحين تنفيذ المطالب الثلاثة الرئيسة.واوضح إن (الاهالي قرروا تحويل تظاهراتهم السلمية الى اعتصام مفتوح امام مركز الناحية والبدء في اقامة سرادق)، مؤكداً ان (الاعتصام سيبقى لحين تنفيذ ثلاثة مطالب رئيسة هي رفض المشاركة بالإستفتاء وتغيير مدير الناحية وتغيير رئيس مجلسها البلدي). وكشف عن منح المحافظ اجازة لمدير الناحية من اجل تهدئة المتظاهرين).

من جهتها، قررت الاحزاب الكردستانية في المحافظة عقد اجتماع طارئ لبحث احداث مندلي.

وأكد مصدر أن (الاحزاب الكردستانية تراقب احداث مندلي وقررت عقد اجتماع طارئ لبحث ما يحصل على الارض)، موضحاً انها تنتظر نتائج زيارة المحافظ للناحية ولقائه بالاهالي.واتهم المصدر جهات من دون ان يسميها بالسعي لتصعيد الاحداث في مندلي التي تضم خليطا متجانسا من كل القوميات، محذراً من ان (الوضع يحتاج الى الحكمة لمنع حدوث اي تؤترات داخلية).