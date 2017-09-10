تكليف الساعدي قائداً لعمليات تحرير الحويجة

العمليات المشتركة والحشد يبحثان إستعدادات المعارك المقبلة

بغداد – محمد الصالحي

بحثت قيادة الحشد الشعبي مع قيادة العمليات المشتركة تحرير ما تبقى من الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش والمعارك المقبلة في الحويجة وغربي الانبار ، فيما كشف قائد في قوات البيشمركة عن تكليف الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بقيادة عمليات تحرير الحويجة . وقال بيان للحشد تلقته (الزمان) امس ان (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بحث مع قيادة العمليات المشتركة الاستعدادات العسكرية للوجهة المقبلة للعمليات وتحرير ما تبقى من الأراضي المغتصبة من داعش). وأضاف أن (الجانبين بحثا أيضا تنظيف المدن المحررة من العبوات الناسفة والألغام وتأمين عودة العوائل النازحة لمناطق سكناها). وقال نائب قيادة محور جنوبي كركوك اللواء هيوا عبدالله امس ان (اجتماعات لجان التنسيق بين البيشمركة والجيش الاتحادي بشأن الحويجة كانت تسير بوتيرة جيدة سابقا)، مشيرا الى ان (الجيش قام بتحريك قطعاته الى مناطق تكريت والقيارة ومحور الشرقاط، استعدادا لانطلاق عمليات تحرير الحويجة، من دون ابلاغ قوات البيشمركة بتفاصيل خطته).واضاف ان (قوات البيشمركة على اهبة الاستعداد لاي حالة طارئة) مؤكدا (استعداد البيشمركة للتنسيق مع الجيش الاتحادي لتحرير الحويجة حال الطلب الرسمي من قيادة قوات البيشمركة).وتابع ان (الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي سيقود عمليات تحرير الحويجة). ميدانياً، قال مصدر ان (انفجارات عنيفة هزت ثلاثة مقرات لتنظيم داعش الارهابي وسط قضاء الحويجة حيث استهدفت طائرات التحالف الدولي تلك المقرات)، موضحا ان (احد المواقع المستهدفة كان يستخدمه التنظيم مقراً سرياً لعقد اجتماعاته) مشيرا الى ان (داعش كان يفرض على تلك المواقع رقابة مشددة). وفي ديالى قال مصدر امس ان ( طيران القوة الجوية العراقية استهدف بأربعة صواريخ رتلاً لداعش مكوناً من خمس عجلات نوع بيك اب وكيا في منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين ما أسفر عن تدمير وإبادة الرتل بالكامل وقتل من كان فيه).وأضاف أن (تحرك الدواعش كان بهدف اختراق خطوط الحشد الشعبي في مطيبيجة ).وأشار إلى أن (طيران الجيش ما زال يحلق فوق صحراء المدينة لضرب واستهداف أي تحرك لداعش ).وفي الانبار، قال آمر فوج اسود الصحراء بالمحافظة العميد محمد جزاع في تصريح امس ان (طيران الجيش القى الاف المنشورات على مناطق اقضية عنة وراوة والقائم بالتزامن مع قيام القوات الامنية والقوات الساندة لها بشن عملية تعرضية استهدفت اماكن وجود داعش في صحراء منطقة المدهم غرب ناحية البغدادي بقضاء هيت، في خطوة تهدف الى قطع امدادات داعش قبيل اقتحام المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ اكثر من ثلاثة اعوام).واضاف أن ( اهم ما جاء في المنشور الابتعاد عن مواقع داعش ومضافاتهم ومنع التجوال الليلي والالتزام بجميع التعليمات لضمان سلامتهم عند قصف اهداف العدو).

واكد أن (القوات الامنية تحاول بشتى الوسائل المتاحة توفير ممرات آمنة للعوائل التي يحتجزها ارهابيو داعش دروعاً بشرية).

نسبيا).