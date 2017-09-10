الأزمة الخليجية تعود إلى المربع الأول بعد مئة يوم من إندلاعها

بغداد – صباح الخالدي

عادت الازمة الخليجية الى نقطة الصفر بعد 100 يوم من اندلاعها اثر تبادل اتهامات جديدة بين الدوحة والرياض تمخضت عن اتصال هاتفي اجراه امير قطر تميم بن حمد بولي العهد السعودي وقامت وكالة الانباء القطرية بتحريف مضمونه بحسب الرياض التي أعلنت اول امس (تعطيل اي حوار او تواصل) مع الدوحة احتجاجا على تحريف الوكالة لمضمون الاتصال الذي أعطى أملا ببدء حل الازمة المستمرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر بين قطر والدول الاربع المقاطعة لها.وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصل بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان للتعبير عن رغبته في اجراء حوار، بحسب ما نقل الاعلام الرسمي للبلدين، في أول مبادرة علنية بين المسؤولين منذ عرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب القيام بوساطة في الازمة .وأوردت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان ولي العهد السعودي رحب برغبة امير قطر(بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع)، مشيرة الى انه “سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع الدول الثلاث الاخرى المقاطعة لقطر.الا أن الامال بحصول تقارب تبددت بسرعة عندما اتهمت الوكالة السعودية بعدها الاعلام الرسمي القطري بالايحاء ضمنا بان السعودية من قام بالمبادرة. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الخارجية السعودية ان الدوحة قامت بتحريف مضمون الاتصال بعد دقائق من اتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار، بينما قالت قطر انه جرى بناء على طلب من الرئيس الامريكي دونالد ترامب وان أميرها وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول. واعتبر المسؤول السعودي ان “هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة”، مؤكدا ان (السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني).ويأتي التطور الاخير بعد محادثات أجراها ترامب على حدة مع قادة السعودية وقطر والامارات.وقال البيت الابيض ان (ترامب شدد خلال مشاورات هاتفية مع أمير قطر مساء الخميس على ضرورة الوحدة في مواجهة الإرهاب بين دول الخليج التي تشهد أزمة).

وقال البيت الابيض في بيان مقتضب الجمعة ان ترامب (أكد اهمية ان تفي كل الدول بالتزاماتها في قمة الرياض للحفاظ على الوحدة بهدف التغلب على الارهاب ووقف تمويل المجموعات الارهابية والتصدي للايديولوجيات المتطرفة).

وعرض ترامب القيام بواسطة قائلا (ان الازمة يمكن حلها “بسهولة