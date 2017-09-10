لجنة نيابية تطالب بنشر نتائج التحقيق مع مدير التجهيزات الزراعية

النزاهة تكشف عن تفاصيل القبض على السوداني

بغداد – داليا احمد

قالت هيئة النزاهة ان عملية القاء القبض على المدان الهارب وزير التجارة55الأسبق عبد الفلاح السودانيِ في مطار بيروت جاء بفعل اسهام دائرة الاسترداد والجهات الساندة في الهيئة وتعاونها مع الانتربول الدوليِ، وشعبة اتصال بيروت. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) أمس ان (عملية القبض تمت بناء على النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدوليِ التي تم تنظيمها استنادا الى الملفات والطلبات التي قامت بإعدادها وتجهيزها دائرة الاسترداد في الهيئة بالتعاون مع رئاسة الادِعاء العامِ، حيث تم إعمام النشرة الحمراء على جميع دول العالم وإذاعة البحث العربية، وسارعت الهيئة على الفور باتِخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة التي سيتم الإعلان عنها في ما بعد)، واضاف ان (المعلومات المسجلة لدى الهيئة عن السوداني تشير إلى إقامته في المملكة المتحدة ، حيث تمت المتابعة المستمرة خلال السنوات السابقة مع جميع الجهات الدولية والوطنية وعلى أعلى المستويات بغية تسليم السوداني إلى العراق، بيد أن الجهات البريطانية كانت تعتذر تسليمه بدعوى مجهولية محل إقامته)، واوضح البيان ان (دائرة الاسترداد اعدت مسبقا ثمانية ملفات جاهزة لتسليم السوداني ، إضافة إلى إعدادها وإنجازها مئات الملفات الجاهزة الأخرى المُتعلِقة باسترداد الأموال وتسليم المحكومين التي ورد ذكرها في تقارير الهيئة الفصلية والسنوية)، وتابع ان (الهيئة تشيد بجهود جميع الجهات المتعاونة معها، وفي مقدمتها رئاسة الادِعاء العامِ، ووزارة الداخلية – مديرية الشرطة العربية والدولية ووزارة الخارجية – الدائرة القانونية وسفارتا العراق في لبنان وفي المملكة المتحدة ، إذ يحدوها الأمل لمزيد من التعاون معها من قبل الجهات المعنية حفاظا على أموال الشعب وتحقيقا للعدالة).

وتابع البيان أن (السوداني مدان بقضايا فساد، فقد أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في آذار من العام الماضي حكما بالحبس الشديد بحقه في قضية التلاعب في عقد بجعله زيتا نباتيا بدلا من السمن النباتي، إذ ترتب على ذلك زيادة مبلغ العقد ليصبح 54 مليونا و782 ألفا و887 دولارا و50 سنتا، وبذلك يكون المتهم قد تجاوز حدود وظيفته والصلاحيات الممنوحة له لغرض التعاقد والمحددة بمبلغ 50 مليون دينار)، واضاف (فضلا عن إصدار محكمة جنايات محافظة كربلاء في تشرين الثاني من عام 2015 حكما غيابيا ضد السوداني بالسجن 7 سنوات بقضية الشاي الفاسد، وغيرها من القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى المحاكم المختصة التي أصدرت ضده أحكاما بالحبس الشديد والسجن قد تصل بمجموعها إلى عشرات السنين).

من جهة اخرى اكد رئيس الهيئة حسن الياسري أن بريطانيا تأتي في المرتبة الخامسة من بين الدول التي تحتضن مطلوبين للهيئة والقضاء العراقي عن تهم تتعلق بفساد مالي وإداري، إذ يقيم فيها عشرة مدانين بقضايا فساد، مشيدا بلبـــنان بعده من أكثرالبلدان تعاونا مع العراق في ما يخص استرداد مطلوبين بقضايا فساد.

ويذكر ان السوداني تسلم منصبه في حزيران 2006 وتم اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد بعد ثلاثة أعوام من تسنمه المنصب، وكان القضاء قد أصدر في السابع من حزيران عام 2009 قرارا بالإفراج عنه بكفالة تبلغ 50 مليون دينار مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجددا، لكنه تمكن من الهروب والإقامة في لندن.

وفي شأن اخر طالب رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، القضاء بنشر نتائج التحقيق بقضية مدير عام شركة التجهيزات الزراعية السابق عصام جعفر عليوي ، فيما شدد على ضرورة منع إستغلال الحادثة من قبل المغرضين للتسقيط السياسي.وقال الزوبعي في تصريح امس انه (ينبغي على القضاء نشر نتائج التحقيق لأجل منع إستغلال هذه الحادثة من قبل المغرضين والتسقيط السياسي وخلط الاوراق على الرأي العام)، مشددا على (ضرورة بيان الجهات الحقيقية المتورطة بذلك).