دولة القانون: شرعية إستقلال الإقليم تتطلب تعديل الدستور أو اللجوء للمحكمة الإتحادية

العبادي إلى أنقرة للتحشيد ضد إستفتاء كردستان والبارزاني يطمئن المكوّنات

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل- فريد حسن

يتوجه رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية قريباً بهدف تنسيق مواقف البلدين بشأن عزم إقليم كردستان اجراء استفتاء للإستقلال عن العراق.ونقلت تقارير صحفية عربية عن مصدر وصفته بالمقرب من العبادي قوله ان (زيارة العبادي الى انقرة جاءت ضمن دعوة تركية وجهها له وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو الذي زار بغداد نهاية الشهر الماضي والتقى برئيس الحكومة، الذي أبلغه بضرورة سحب القوات التركية من مدينة بعشيقة شرقي مدينة الموصل التي حررتها القوات العراقية المشتركة في العاشر من تموز الماضي).وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن (هدف الزيارة هو بحث العلاقات الثنائية)، مشيرا الى أن (أبرز الملفات التي سيتم التباحث فيها، هو الاستفتاء الذي تعتزم أربيل إجراءه في الموعد المحدد، لتنسيق المواقف بين أنقرة وبغداد اللتين ترفضانه فضلاً على ملفي مكافحة الإرهاب والاستثمار). ووجه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني رسالة الى الرأي العام عقب أحداث مندلي، مطمئناً فيها المكونات الاخرى بأن عملية الحصول على حقوق الكرد ليست ضد أي مكون آخر. وقال في رسالته إن (أي موقف ضد مبادىء التآخي والعيش المشترك لا صلة له بالقيم العليا لشعب كردستان)، مضيفًا أن (تطبيق حقوقنا ليس ضد أي مكون قومي وديني في العراق، وان تطبيق هذا الحق خطوة لمنع تدهور العلاقة التأريخية بين الشعب الكردستاني والشعب العراقي).وتابع ان (الشعب الكردستاني له تجربة مليئة بالمعاناة مع الحكومات العراقية خلال المئة عام الماضية، ومن أجل الإبتعاد عن الحروب والمشاكل واحلال السلام قرر الشعب الكردستاني اجراء الاستفتاء والتوجه نحو الإستقلال بوصفه من الحقوق الطبيعية ولايخالف المبادئ السماوية والإنسانية). وتابع ان (الاستفتاء لن يؤثر بأي شكل من الاشكال في استمرار المودة والاخوة بين شعب كردستان والشعب العراقي بل سيعمقها ويعززها اكثر)، مضيفاً انه(في الوقت الذي سيعبر به المواطنون في كردستان عن ارادتهم وحقهم، ادعوهم الى ان يأخذوا بنظر الاعتبار المبادئ العليا لشعبنا وثقافته تجاه الاخوة والتعايش التاريخي مع القوميات والمكونات الأخرى).وخلص البارزاني الى القول (نحن نعرف الشعب العراقي وهو ضحية الأنظمة الدكتاتورية وكان في خندق واحد مع الشعب الكردستاني)، مضيفاً أن(على اخوتنا وأخواتنا في العراق معرفة أن الشعب الكردستاني لم يكن سببا في خرق الوحدة ومبادئ الشراكة والحياة المشتركة في العراق، وأن الأنظمة الظالمة والحكومات العراقية وسياسة الإنكار كانت سببا رئيسا لخرق مبادىء التعايش ووحدة الأرض).وكان البارزاني قد رفض مقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأجيل الإستفتاء وإجراء حوار مع بغداد برعاية دولية .وقالت رئاسة الاقليم في بيان أن البارزاني ابلغ أبو الغيط لدى لقائهما في اربيل مساء اول امس أن (قرار اجراء الإستفتاء ليس قراراً شخصيا لكي يتم تأجيله بسهولة)، موضحا ان (قرار الاستفتاء هو قرار شعب كردستان والقوى السياسية في الاقليم).وأكد ان (الإستفتاء سيجري في موعده المحدد وسيتبع شعب كردستان الاساليب السلمية والحوار لضمان حقوقه). من جهته، كشف نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية شاخوان عبدالله ان رئاسة الاقليم ابلغت ابو الغيط بان تأجيل الاستفتاء ينبغي ان يكون بموعد لاحق وبضمانات دولية.وقال في تصريح ان (الخطوة الايجابية في زيارة ابو الغيط هي حمله رسالة تأجيل الاستفتاء وليس رفضه والتي مثلت انعطافة مهمة بالمواقف بعكس مواقف اخرى كانت رافضة بشكل كامل لفكرة الاستفتاء).واضاف ان (جواب الاقليم كان واضحاً بأن تأجيل الاستفتاء سيحصل بحال وجود ضمانات حقيقية باشراف دولي واممي لتنفيذ مطالبنا وحينها يتم التأجيل الى موعد لاحق ).وفي الشأن نفسه، دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى اعتماد الحوار لحلّ الإشكاليات بين بغداد وأربيل وفق الدستور.وقال بيان لمكتب الحكيم تلقته(الزمان) امس ان الاخير زار الجبوري في مكتبه ببغداد وبحثا(تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وتحديات مرحلة ما بعد داعش، وتشريع القوانين المهمة).واكد الحكيم خلال اللقاء ( حاجة العراق إلى انتصارات سياسية واقتصادية وإدارية وانتصارات في مكافحة الفساد)، داعيا إلى( الحفاظ على الانتصارات التي تحققت والتمسك بالوحدة التي كانت السلاح الأمضى في مواجهة الإرهاب الداعشي). في هذه الاثناء، دعا تيار الحكمة الوطني في بيان لمناسبة عيد الغدير الى (تحكيم وتغليب لغة العقل وعدم الانجرار وراء المشاريع التي من شأنها ان تقسم البلاد). ورأى القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق ان الاستفتاء لن يكون شرعيا ما لم يعدل الدستور.وأوضح عبد الرزاق خلال ندوة اقامها مركز ايشان للدراسات الستراتيجية انه (يمكن ان يكون الاستفتاء شرعيا ولكن يجب تعديل الدستور ويجري الاستفتاء عليه من قبل كل الشعب العراقي على ان لا يتضمن مطالبة الاكراد بالانفصال).

وتابع انه ( في حالة اختلاف وجهات النظر في تفسير الدستور فيجب اللجوء الى المحكمة الاتحادية بوصفها اعلى جهة قضائية يمكن ان تفصل في منازعات المركز والاقليم).

وهاجمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف (الرموز السياسية السنية) والدول العربية ازاء استفتاء الاقليم .وقالت في بيان إن (العديد من القيادات السياسية السنية التي تمثل المحافظات الـ6 أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بحجة تعرض مناطقهم للتهميش والإقصاء، ورفعوا شعار المظلومية وأساءوا للحشد الشعبي ولكل من شارك في معارك التحرير، وأوهموا الرأي العام العربي بأنهم أصحاب قضية وعقدوا مؤتمرات في الخارج وقبضوا الأموال وهؤلاء الذين يدعون بأنهم عروبيون يلتزمون الصمت اليوم تجاه استفتاء البارزاني في مجاملة مفضوحة وواضحة)، على حد قولها.واضافت أن الدول العربية التي كانت تتضامن مع الرموز السياسية السنية لم تعلن رفضها الصريح للاستفتاء ولم تصدر عنها سوى بعض المواقف الخجول، مثل موقف أبو الغيط) . وفي محافظة نينوى، ابدى قائممقام قضاء سنجار محما خليل تأييده لإجراء الاستفتاء ، مؤكدا استعداد القضاء للمشاركة الفاعلة فيه.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في دهوك إن (جميع المستلزمات مهيأة لإجراء الاستفتاء في سنجار وأدعو أهالي سنجار إلى المشاركة الفعالة في عملية الاستفتاء).

وأضاف أن (الاستفتاء فرصة ديمقراطية أمام شعبنا للتعبير عن وجوده). ورأى خليل أن (استقلال كردستان سينهي معاناة الإيزيديين وما تعرضوا له من اضطهاد). من جهة اخرى، اتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني على تفعيل برلمان الإقليم واستئناف عقد جلساته يوم الاربعاء المقبل، بحسب مصدر اوضح ان الاتفاق جرى خلال إجتماع عقد امس بين قيادتي الحزبين.