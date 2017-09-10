(الزمان) تقلّب مشاركات الفرق الممتازة

الزوراء ينقذ الموقف بأحراز لقب الكأس ويستمر في المشاركة الآسيوية

الناصرية – باسم الركابي

في الوقت الذي تتصاعد فيه استعدادات الفرق الممتازة المتباينة للموسم المقبل المقرر له ان ينطلق في الخامس عشر من تشرين ثاني المقبل عندما تتجه فرق نحو التعاقد نحو العناوين الكبيرة مقابل عقود عالية الزمت الاتحاد إلغاء سقف العقود التي اعلن عنها مع بداية الموسم بعدما ذهبت الاندية الى التعامل مع اللاعبين وفقا للرغبة والاهمية والمستوى قبل ان تجدد عقود بعض اللاعبين ممن قدموا المستويات المطلوبة وسط اغراءات مالية جارية دون توقف امام اندية اخرى حائرة وخائرة ويبدو انها مفلسة لايمكنها دخول سوق التعاقدات والانتقالات ما سيؤثر على مشاركتها لان الفرق الميسورة ماليا هي من تستقطب اللاعبين المطلوبين لتمثيلها امام صراع الحصول على لقب الموسم القادم الذي للأسف الشديد سيقام بالية توزيع الفرق الى مجموعتين وسيكون رتيب وبدون فوائد وهو ما تتحمله لجنة المسابقات التي اظهرت عجزها من تنظيم المسابقة الاخير بالوقت الافضل قبل ان تمتد الى ايام الصيف الحارة لابل القاسية كما شاهدنا كيف تجري المباريات وكيف يؤدي اللاعبين لتذهب اللجنة الى اسهل الحلول الرتيبة وتلعن عن الية الدوري المقبل دون الاستئناس بآراء الفرق صاحبة المصلحة الاهم.

الدوري الاخير

ومهم جدا ان نعود لمشاركات الفرق في الدوري الاخير واليوم الحديث منصب على صاحب الالقاب الذي انقذ فريق الزوراء موسمه الاخير من خلال احراز لقب الكاس بعدما فشل في مسابقة الدوري الممتاز عندما حل رابعا في الترتيب الفرقي وجاء الموقف خارج رغبة الانصار الذين كانون يأملون ان يحافظ الفريق على اللقب لكن هذا حال كرة القدم.

ومهم ان يخرج الفريق بلقب الكاس المؤكد كان له طعم خاص لان الفريق اختص بحصد القاب البطولة المذكورة عندما وضع في خزانة النادي الكاس الخامسة عشرة وهو عدد كبير اذا ما رجعنا الى وقت بداية اقامة البطولة التي استمر الفريق مسيطرا عليها قبل ان يستمر للموسم التالي في المشاركة الاسيوية والتطلع الى انجاز خارجي ينسجم وتاريخ وسمعة وانجازات الفريق الذي افتقد السير على الطريق الصحيح ليخرج من مسار المنافسة في بداية اثقلت من مشاكله الفنية قبل ان تعجل في ترك المدرب الاول ابو العقل للمهمة التي استلمها المدرب عصام حمد الذي سير الامور لكن ليس كما يريد انصار وادارة النادي حيث البحث عن لقب الدوري لكن الرجل حقق لقب الكاس في اول انجاز شخصي له لكن المشكلة ان ادارة النادي استغنت عنه مباشرة بعد انتهاء البطولة وفي سيناريو للذي حدث مع المدرب باسم قاسم عندما ترك الفريق رغم حصوله على لقب الدوري الموسم الماضي وفي موقف رائع عندما انهى مباريات الفريق دون خسارة في مشاركة نادرة.

انهاء مهمة المدربين

وهنا الوضع المحير والسؤال الذي يفرض نفسه عن سبب انهاء مهمة المدربين باسم قاسم وعصام حمدرغم انجازيهما ومؤكد كانا ينتظران ان يستمران في العمل مع الفريق لاطول فترة ممكنه لانه ما المطلوب من المدرب غير قيادة الفريق الى الانجاز الحدث الاهم في مسيرته الشخصية ولان الانجازات هي من تساعد على الاستقرار الشيء الاهم عند كل فريق الا في الزوراء كما يبدو

لاندري ماذا تريد الادارة من المدربين رغم الحصول على الالقاب نعم لم تكن جديدة على الفريق العريق لكن لايمكن ان يستمر التعامل مع المدربين على هذه المشكلة مع تقديرنا للأسباب ان وجدت لكن ما جرى للمدربين المذكورين امر محير ولم تجيب الادارة على الاسباب.

ولم يمر الزوراء في الحالة المطلوبة في بداية الدوري واثارت النتائج غضب الانصار الكثر الذين ضغطوا على الادارة في تغير المدرب ولو هذا ما يحصل مع اي مدرب لم يتمكن من تحقيق النتائج مع فرق تنافس على لقب الدوري ويفترض بمن يستلم مهمة ادارة اي من الفرق الجماهرية ان يفكر كثيرا قبل استلام الادارة الفنية التي تأتي مرات خارج التقديرات.

نجاح الحمد

وللأمانة نجح المدرب الحمد في عودة الفريق الى طريق المشاركة وملامح اللعب والنتائج وحقق الكثير من النتائج داخل وخارج الميدان حتى تمكن من تحقيق الصدارة ولو لمدة قصيرة ووضع الفريق على سكة لمنافسة المطلوبة مصحوبا بالنتائج المهمة.

ولان المدرب الاول انتدب مجموعة لاعبين معروفين عززوا من قدرات الفريق الفنية قبل ان يظهر اكثر من اسم واعد بين ابناء النادي الذي اعتاد ان يقدم في كل موسم اكثر من اسم الزموا الاضواء ان تسلط عليهم بسرعة ويأخذون طريقهم لمنتخبات الفئات العمرية وحتى الوطني.

وعكس الزوراء مؤشر قوي من انه يمتلك امكانات عالية عندما نجح في تغير مسار النتائج بشكل سريع وتقدم في المواقع بعدما ركز لمدرب الاخر على اللعب الهجومي الذي اصبح ميزة الفريق ومساهمته على نسج النتائج وبقي يواجه منافسات قوية قبل ان ينهي مباريات المرحلة الاولى بموقع مناسب وكل من شاهد الفريق في وقت المدرب الحمد توقع ان يحقق التحول ويبقى منافسا قويا على لقب الدوري جريا على العادة في كل مشاركاته بعد سلسلة نتائج مهمة مدعومة من جمهوره الكبير الذي واصل مؤازرته للفريق اينما يلعب وبشكل مؤثر وانهى المرحلة الاولى بشكل مهم لكن الامور تغيرت في المرحلة الثانية التي شهدت تغيرا مؤثرا في النتائج عندما خسر من النفط ونفط الوسط والامانة كما تعادل مع كربلاء والجوية والشرطة واثرت النتائج المذكورة على ترتيب الفريق بشكل واضح وتراجع للموقع الخامس وفشلت المحاولات في تعديل الموقف وسط رفض الانصار الذين عزفوا عن حضور اخر المباريات بعدما وجدوا عجز اللاعبين في تحسين الموقف والنتائج لتي شكلت تحديا لمهمة المدرب خصوصا بعد خسارة النفط لم تنعكس وتؤثر على الموقف الفرق للفريق حسب بل على العلاقة ما بين الاداة والمدرب الذي توقع المراقبون ان ينهي تلك النتيجة مهمته مع الفريق الذي حاول ترميم الامور سعيا لتحسين الموقف بعد التراجع للموقع الخامس لكنه استغل مبارياته الأخيرة التي جاءت في الوقت المطلوب بعدما تغلبه على السماوة ونفط ميسان والحدود وتعادل مع زاخو كما استفاد من تراجع نفط الوسط الغير متوقع في الجولات الاخيرة بعد تقديم عدد من مبارياته للمشاركة في بطولة الاندية العربية في الإسكندرية ما ولد ضغطا على اللاعبين والفشل في تلك المواجهات التي مهدت التقدم للزوراء الى الموقع الرابع وهو في كل الاحوال افضل من الخامس مع انه لم يخدم المشاركة التي خرجت عن سياقاتها في ظل تغير واقع النتائج في المرحلة الثانية التي اهتزت فيها نتائج الفريق بشكل واضح واثرت على المردود عندما نجده يتلقى خسائر غير متوقعة مع انه يمتلك مجموعة لاعبين تتسم بالمهارات الفردية العالية والحس التهديفي عندما حقق اعلى رصيد تهديفي 67 هدفا من 36 مباراة لعبها لفريق الذي نجح في تحقيق الفوز 21 مباراة وتعادل في 9 وخسر ست اي انه فرط ب36 نقطة اثرت على الموقف العام للفريق الذي كان عليه ان يستفيد من هذا العدد الكبير من حيث مباريات التعادل والخسارة وبلاسك يعود لتراجع دفاع الفريق الذي تلقى 28 هدفا وهو رقم عالي قياسا الى دفاعات فرق الجوية والنفط والشرطة ونفط الوسط والميناء.

منتظم الصفوف

وفريق مثل الزوراء يفترض ان يكون منتظم الصفوف خصوصا الدفاع لانه خير وسيلة للهجوم ومع ان المدرب الاول اهتم باللاعبين المهاجمين لكن كان مهمان يتوازن الفريق في جميع صفوفه لأنه دخل المسابقة من اجل الحصول على اللقب قبل ان ينهي المهمة في الموقع الرابع وواجه خطر خسارة بعض النتائج التي فرط بها وخسر 36 نقطة اثر خسارته ست مباريات وتسع تعادلات ولان منافسات الدوري الاخيرة اختلفت على كل الفرق بسبب عدد المباريات وقوة الفرق من حيث التنافس على اللقب والاخرى من اجل البقاء ولان الية تنظيم الدوري هي الافضل وهو ما تعمل عليه كل دول العالم لأنه لايمكن ان تتطور اللعبة الا من خلال دوري متكامل وهو ما تريده الفرق الجماهيرية ومن تمتلك الامكانات المالية العالية التي اكثر ما تعترض على دوري المجموعتين لاسباب معروفة منها عدد المباريات والمواجهات المباشرة بين الفرق المعروفة التي اكثر ما تستهوي الجمهور الذي يتابعها برغبة شديدة.

كما تحضى باهتمام جماهيري واسع في المحافظات لتي اكثر ما ترحب بهذه الفرق و كما تستفاد منها ماليا من خلال بيع التذاكر الدخولية ولو لم تنظم كما يجب لكان لها مردود اكبر باختصار شديد ان افضل طريقة لإقامة الدوري والاستفادة منه يجب ان يقام بشكل عام.

ولأنجد مسوغا ان يعود لاتحاد مرة اخرى لدوري المجموعات كما اعلن رئيس لجنة المسابقات علي جبار في وقت ان جهودا كبيرة تبذل من اغلب فرق الدوري فيما يتعلق بتهياة الملاعب وفقا لضوابط التراخيص حيث ملعب الكرخ والتــــــــــاجي والامانة وملاعب اخرى وهو ما يدعم الاستمرار بإقامة الدوري بنــــــــفس الالية التي يفترض ان تبقى ثابتة وان القرار يجب ان يكون بيد الفرق والهيئة العامة وهي من تقرر الية الدوري.

كما ان ظروف البلد اختلفت اليوم عنه الى ما قبل ثلاث سنوات حيث الاستقرار الامني وهذه عوامل مشجعة للبقاء على نفس طريقة الدوري للموسم الاخير اذا ما اراد الاتحاد العمل على تطوير اللعب

وفي الوقت الذي فشل الزوراء في الدوري لان الخروج من دون لقب يعني الفشل بالنسبة لفريق مثل الزوراء المسيطر والمهمين على الالقاب والفريق المنافس في كل البطولات المحلية والفريق الذي يحافظ على ادائه المميز على مر المواسم والمدرسة الكروية بكل معنى الكلمة الذي استمر في تقديم الوجوه الواعدة.

بطولة الكاس

وبعيدا عن مسابقة الدوري فقد نجح المدرب عصام حمد في تحقيق لقب بطولة الكاس في مهمة لم تكن سهلة بعد بداية صعبة جدا عندما تغلب بصعوبة على المصلحة بأربعة اهداف لثلاثة وكانت الخطوة الاولى قبل ان ينتقل للبصرة ويعود بفوز على نفط الجنوب ثم استقبل نفط ميسان وتغلب عليه بهدفين قبل ان يفوز على الامانة بثلاثة اهداف لواحد ثم واجه نفط الوسط في المباراة النهائية التي نجح في حسمها بهدف هداف الدوري اللاعب علاء عبد الزهرة في الوقت القاتل ليضيف لقبا جديدا للفريق كان الخامس عشر وسط فرحة جمهوره الكبير الذي كان قد حضر للاحتفال باللقب الذي سينقل الفريق الى مشاركة في بطولة الاتحاد الأسيوي و بعد تقديم العمل المهم الذي اسعد الانصار الذين انتـــــــــظروا الانجاز على احر من الجمر قبل ان يحــــــــتفلوا به ولأنه غير من شكل مشاركتي الموسم الذي يرى الانصار ان ياتي احد القاب البطولتين المحليتين المهمتين من نصيب فريقهم .

ويقول احد انصار الفـــــــــريق لقد هدا من الامور بحصول الفريق على لقب الكاس ما اثر ايجابا على الموقف الذي انتــــــــهى عليه الفريق في مســــــــــابقة الدوري المخيبة بكل تفاصيلها ونامل ان تكون الادارة قد تعلمت الدرس في ان ياتي اختيار مجموعة اللاعبين المطلوبين للمشاركة القادمة وان تأتي المعطيات كبيرة وبما ينسجم واهمية وسمعة الفريق الكبير .