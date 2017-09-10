دول خليجية تطالب بتأجيل دورة الدوحة

السعودية والبحرين والإمارات تدعو لرفع الحظر عن الكرة الكويتية

بغداد – الزمان

طالبت اتحادات كرة القدم بثلاث دول خليجية تأجيل بطولة كأس الخليج العربي 23 لكرة القدم، والمقرر اقامتها في الدوحة خلال الفترة من 22 كانون الاول 2017 وحتى 5 كانون الثاني 2018.

ونقلت مصادر خاصة القول، إن اتحادات السعودية والبحرين والإمارات تقدموا بطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” طالبوا فيه بالتأجيل “بسبب عدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من قبل فيفا حتى الان، ما يحرم الكرة الخليجية من منتخب عريق سبق وحقق الفوز بلقب البطولة 10 مرات خلال السنوات الماضية”.

وجه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ومقره الدوحة وجه في 7 ايلول الحالي رسالة إلى الاتحادات الوطنية الثمانية المشاركة في البطولة، دعا فيها إلى حضور القرعة التي ستقام يوم 25 من الشهر الحالي.

وظهرت الأزمة الخليجية في مطالب الدول الثلاثة إذ تراجعت تلك الدول عن موقفها السابق، حيث كان روؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم قرروا في نيسان 2016 إقامة النسخة 23 في قطر بدلا من الكويت، بسبب الحظر المفروض من قبل الاتحاد الدولي على الكرة الكويتية.

غير أن البيان أكدت على أن الاتحادات الخليجية الثلاثة “أكدت تمسكها بالتأجيل لمزيد من التشاور، وأنها تتمسك بإقامة البطولة في الكويت صاحبة حق الاستضافة، وفق الترتيب الأبجدي، مع بذل الجهد مع الأشقاء بالكويت من أجل رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، تمهيدا لعودتها إلى مختلف البطولات القارية والدولية ومن بينها بطولة الخليج”.

على صعيد اخرأعلن اتحاد الكرة الإماراتي عن عقد اجتماع طارئ، خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة أسباب خروج المنتخب من تصفيات آسيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، ومتابعة الخطط المستقبلية للمنتخب.

وأكد الاتحاد أن المجلس، خلال اجتماعه الطارئ، سوف يناقش التقارير المقدمة من الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأول، مع اتخاذ القرارات المناسبة.

وجاء القرار خلال الاجتماع العادي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي استمر 4 ساعات، وناقش خلاله المجلس تضارب قرارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخاصة بالدولة المستضيفة لتصفيات مجموعة منتخب الإمارات للناشئين، تحت 16 سنة.

وأبدى الاتحاد الإماراتي استغرابه من تراجع الاتحاد الآسيوي، عن قراره بنقل (الأبيض) إلى المجموعة الخامسة، بعدما نشر جدول المجموعة ومبارياتها على موقعه الرسمي.

وطالب الاتحاد الإماراتي نظيره الآسيوي بمحاضر اجتماعات لجنة مسابقاته، لمعرفة ملابسات هذا التناقض.

واعتبر الاتحاد الإماراتي أن “هذا التخبط في اتخاذ القرارات يضر بشعار (آسيا واحدة)، وسيتم نقل هذا التصور لرئيس الاتحاد الآسيوي على الفور”.

وأعرب الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن أسفه بسبب “ازدواجية اتخاذ القرارات من الاتحاد القاري”.

وأكد التمسك بحق ناشئي الإمارات في “اللعب على أرض محايدة”، بما يحقق مصلحة وسلامة المنتخب.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قال إن نقل مباريات منتخب الإمارات، لن يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة والمساواة لكل المنتخبات.ومن جهة أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي أيضًا، منح الأندية المحترفة موسم إضافي، للحصول على الرخصة للمعدين البدنيين والمدلكين، إلى جانب تجديد الدعم المالي لأندية دوري الدرجة الأولى.