غياب بنزيمة 6 أسابيع عن الملاعب

زيدان: يجب أن لا نصاب بالجنون

{ مدريد – وكالات: لم يستفق ريال مدريد بعد من صدمة التعادل الثاني على أرضه بالليجا أمام ليفانتي، لتصله أنباء سيئة عن مدة غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة. وقالت صحيفة ماركا إنه من المتوقع غياب النجم الفرنسي لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع للإصابة، بحسب ما أفادته اليوم. وخرج بنزيمة مصابا في مباراة اول امسالسبت التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحل محله الويلزي جاريث بيل، بعد مرور نحو 26 دقيقة على انطلاق اللقاء. وتبين بعد الفحوصات التي خضع لها بنزيمة إصابته بتمزق على مستوى الفخذ، ستحرمه من مباريات هامة قادمة لفريقه سواء في الليجا أو دوري الأبطال. وبهذا الشكل سيعاني الريال في اللقاء القادم بالليجا على ملعب ريال سوسيداد من غياب كريستيانو رونالدو المعاقب بالإيقاف، وبنزيمة، يضاف إليهما البرازيلي مارسيلو الذي تعرض للطرد في لقاء اول امس السبت. من ناحية اخرى أعرب الفرنسي زيدان الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اول امس السبت، عن أسفه لسقوط فريقه للمرة الثانية في فخ التعادل على ملعبه سانتياجو برنابيو، وهذه المرة أمام ليفانتي (1-1)، وقال إنه يجب على لاعبيه أن يكونوا أكثر فاعلية وأن يحرزوا أهدافا أكثر. وصرح زيدان، عقب اللقاء: لا يمكن أن نكون سعداء بما قدمناه في الشوط الأول، لقد تحسن أداؤنا في الشوط الثاني، ولكن لا يمكننا أن نكون سعداء مثلما كنا من قبل أمام فالنسيا.. لقد خسرنا 4 نقاط حتى الآن، وهو أمر لا يشعرنا بالسعادة، ويجب علينا البحث عن حلول، النتيجة تأتي حين نلعب جيدا، وهو ما لم نفعله اليوم. وتابع: كي نحصل على حلول، يجب أن نكون أكثر فاعلية، وأن نحرز أهدافا أكثر حين يكون لدينا الكثير من الفرص، مثلما حدث أمام فالنسيا، واليوم في الشوط الثاني.. هذه هي كرة القدم، أحيانا تمر بأوقات لا تستطيع فيها أن تكون سعيدا، أو أن تلعب جيدا، لا يجب علينا أن نقلق.

وأكد أن بدايات المباريات مهمة، ولعبنا أمام فريق دافع طوال المباراة.. يجب أن نبحث عن حلول، وأن نكون أكثر كثافة، وهو ما لم ننفذه، يضايقني أنهم سجلوا فينا هدفا وهي ليست المرة الأولى، يجب علينا أن نبدأ المباراة بقوة، وأن نسجل أولا. وأضاف: نعرف ما يجب فعله، لا يجب أن نصاب بالجنون، بل أن نتحلى بالصبر والتفكير في المباراة المقبلة التي ستأتي سريعا، ولكن يجب أن نلعب بشكل أفضل. وقال زيزو إن فريقه في حالة جيدة بدنيا، موضحا أن الأداء في الشوط الثاني يثبت ذلك، مؤكدا: عدد الأهداف قليل للغاية بالنسبة لكم الفرص التي نخلقها.. يجب أن نكون أكثر فاعلية. ويرى المدرب أن الفريق (ككل) لم يؤد كما كنا نتوقع، وليس فقط الجبهة اليسرى التي اشترك فيها الثنائي، مارسيلو وتيو هرنانديز. وأكد أيضا أن سياسة التناوب التي يتبعها مع اللاعبين، لن تتأثر بالنتائج السلبية التي حققها في الليجا، موضحا أن فريقه في حاجة للبرتغالي المعاقب بالإيقاف، كريستيانو رونالدو، وقال إنه لاعب مهم للغاية، وحين لا يكون معنا يجب البحث عن حلول.