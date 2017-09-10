ستوك يوقف إنطلاقة الشياطين وهوفنهايم يلدغ بايرن ميونيخ بثنائية

برشلونة تسحق إسبانيول في ديربي كتالونيا والسيدة العجوز تتألق

{ مدن – وكالات: حقق برشلونة عدة مكاسب فنية ومعنوية، بفوزه الكبير على جاره الكتالوني، إسبانيول، بخمسة أهداف دون رد، اول امس السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. ويعد الحفاظ على سلسلة الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي، أهم المكاسب المعنوية التي يحتاجها إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، بعد كبوة كلاسيكو السوبر، بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام ريال مدريد. ولكن على المستوى الفني، ظهرت معاناة برشلونة من تكرار الأخطاء الدفاعية، والبطء الشديد في بناء الهجمات، إلى جانب إصرار فالفيردي على بدء اللقاء بخطة 4-3-3 . إلا أن ليونيل ميسي أنقذ البارسا وفالفيردي، وحسم الفوز لصالح فريقه بأداء مميز. أما كيكي سانشيز فلوريس، مدرب إسبانيول، فرغم اعتماده على نفس الخطة (4-3-3)، إلا أنه دفع ثمن اللجوء للدفاع، وإغلاق المساحات أمام منافسه، ولم يستغل البطء الشديد للبارسا في الضغط عليه وتهديد مرماه. وكلما ظهر النجم الأرجنيتي، بدا الفريق الكتالوني متواجدًا على أرض الملعب. تحرك ميسي في كل أرجاء الملعب، وغير مركزه أكثر من مرة، باللعب كجناح ورأس حربة وصانع ألعاب ورأس حربة متأخر، مع النزول لوسط ملعب فريقه لبدء الهجمة من الخلف، في ظل افتقاد إنييستا وراكيتيتش خفة الحركة. كما أهدى ميسي زملاءه العديد من الفرص، بخلاف الثلاثية التي سجلها.

تعثر الشياطين

وتعثر مانشستر يونايتد للمرة الأولى بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بتعادله مع مضيفه ستوك سيتي (2-2)، مساء اول امس السبت، على ملعب بيت 365، في الجولة الرابعة من البطولة. ووقف ستوك سيتي ندا قويا لخصمه العريق، وكان الأكثر خطورة في فترات عديدة من المباراة، ليرغم اليونايتد على التعادل الأول في المسابقة، بعد 3 انتصارات متتالية. وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط، وبقي متصدرا بفارق الأهداف عن الجار مانشستر سيتي، الذي تغلب في وقت سابق على ضيفه ليفربول، بخماسية نظيفة. أما ستوك سيتي فقد رفع رصيده إلى 5 نقاط، في المركز العاشر.

هوفنهايم والثنائية

وألحق هوفنهايم، الهزيمة الأولى بضيفه بايرن ميونيخ، في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راين نيكار أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر البوندسليجا. وسجل هدفي هوفنهايم مارك أوث (27) و(51)، ليرتفع رصيد هوفنهايم إلى 7 نقاط، في المركز الثاني بفارق الأهداف عن دورتموند المتصدر، فيما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط في المركز الرابع.

يوفنتوس يواصل التحليق

ونجح نادي يوفنتوس في تحقيق الفوز على ضيفه كييفو فيرونا بثلاثية دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس آرينا في أجواء ممطرة. تقدم يوفنتوس أولاً في الدقيقة 17 بهدف عكسي للاعب بيرباريم هيتيماج قبل أن يضيف جونزالو هيجواين هدفًا ثانيًا في الدقيقة 58 فيما اختتم باولو ديبالا النتيجة في الدقيقة 83 . ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد كييفو فيرونا عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر. المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لعب بطريقة 4-3-3 بدلاً من 4-2-3-1 لتفادي تأثير الغيابات ومنح عدد من لاعبيه قسط من الراحة بعد المشاركة مع منتخباتهم قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال. في المقابل اختار رولاند ماران المدير الفني لكييفو فيرونا طريقة 4-3-1-2 في محاولة لخطف نتيجة إيجابية من معقل حامل اللقب.

أتلتيكو يفرض التعادل

وتعادل فريق فالنسيا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس السبت على ملعب مستايا، ضمن الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني. ارتفع رصيد فالنسيا للنقطة الخامسة في المركز السابع، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 5 نقاط أيضًا. سعي الخفافيش لخطف النقاط الثلاث ولكن كانت الكلمة العليا لدفاع كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي قدم مباراة قوية للغاية أمام هجوم فالنسيا وظهرت صلابته طوال الـ 90 دقيقة. تمكن فريق إشبيلية من تحقيق الفوز على منافسه وضيفه إيبار بثلاثية نظيفة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إطار الجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم. استهل جانسو أهداف اللقاء لصالح أصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني (ق46)، فيما ضاعف الفرنسي ذو الأصول التونسية، وسام بن يدر، النتيجة لصالح أبناء الأندلس (ق76)، بينما وقع نوليتو على ثالث الأهداف في الوقت بدل الضائع (ق90+2). وبذلك، حقق إشبيلية فوزه الثاني تواليا ليصل للنقطة السابعة مقتنصا بها صدارة الترتيب مؤقتا، فيما منى إيبار بخسارته الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط في المرتبة الـ13، في انتظار ختام باقي مباريات الجولة.

أرقام سلبية

وحقق ريال مدريد بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، 3 أرقام سلبية بالتعادل أمام ضيفه ليفانتي (1-1) في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. وأشارت شبكة (سكواكا) إلى أن ريال مدريد، تأخر لأول مرة أمام منافسه بعد 10 مباريات متتالية في الليجا. أما (سكاي سبورتس) ذكرت أن الفريق الملكي، فشل لأول مرة في تحقيق الفوز على ضيوفه بملعب سانتياجو بيرنابيو، لمباراتين متتاليتين لأول مرة منذ سبتمبر عام 1995، عندما كان خورخي فالدانو مديرًا فنيًا للمرينجي. وتعثر ريال مدريد بالتعادل أمام ليفانتي، بعد تعادله أيضًا أمام فالنسيا 2-2 في الجولة الماضية، ليفقد 4 نقاط ثمينة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الذي أعاده إلى أحضانه بعد غياب دام 5 أعوام. وفي إحصائية أخرى سلبية، فشل ريال مدريد في الفوز بملعبه على أحد الفرق الصاعدة حديثًا، لأول مرة بعد 32 مباراة، وذلك منذ خسارته أمام ليفانتي أيضًا بهدف دون رد في فبـراير 2007 .