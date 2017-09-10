الكشف عن قائمة أجور اللاعبين بالكالتشيو

هيغواين في المقدمة وباولو يحصل على 7 ملايين يورو سنوياً

{ روما – وكالات: كشفت تقارير صحيفة رواتب اللاعبين والمدربين في إيطاليا، وظهر أنها معقولة مقارنة مع ما يحصل عليه نجوم آخرون في الدوري الإسباني أو الفرنسي مثلا، فكيف تبدو هذه الرواتب؟ ومن هم اللاعبون أصحاب الرواتب الأعلى في الدوري الإيطالي؟ وأوضحت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية المبالغ الخالصة، التي يتقاضاها اللاعبون والمدربون في الدوري الإيطالي لكرة القدم. وبحسب ما قال موقع شبورت بيلد الألماني فإن الأمر الذي لم يكن مفاجأة هو أن اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي يلعب معظمهم لنادي يوفنتوس، حامل الرقم القياسي لمرات الفوز بالبطولة، حيث جاء ستة لاعبين في قائمة العشرة الأعلى أجرا هناك. واحتل المقدمة النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين (30 عامًا)، الذي انتقل إلى اليوفي عام 2016 مقابل 90 مليون يورو، قادما من نابولي، حيث يحصل سنويا على راتب صافٍ قدره 7.5 مليون يورو، متساويًا مع الإيطالي ليوناردو بونوتشي (30 عامًا)، الذي انتقل قبل بداية الموسم إلى ميلان قادما من يوفنتوس. وفي المركز الثالث (الثاني فعليا) يأتي مهاجم أرجنتيني آخر هو باولو ديبالا (23 عاما)، الذي يلعب مع يوفنتوس منذ عامين ويحصل على 7 ملايين يورو سنويا. أما الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا (26 عاما)، والمنتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة هذا الصيف، قادما من بايرن ميونيخ فيحصل على 6 ملايين يورو، وبذلك يحتل المركز الرابع. ونفس المبلغ (6 ملايين) يحصل عليه أيضا أمل إيطاليا القادم في حراسة المرمى، جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، وصاحب الأعوام الثمانية عشر. الحارس الأسطوري بوفون (39 عاما)، حامي عرين يوفنتوس ومنتخب إيطاليا يحصل على 4.5 مليون يورو فقط، ليكون في المركز السادس. ونفس المبلغ، يحصل عليه البوسني ميرالم بيانيتش (27 عاما)، الذي انتقل إلى يوفنتوس العام الماضي قادما من روما، أما مواطنه إدين دجيكو (31 عاما) مهاجم روما فيحصل مثله أيضا على 4.5 مليون يورو سنويا. ويبدو أن مبلغ 4.5 مليون يورو سنويا شائع في هذه الفئة من اللاعبين حيث يحصل ماورو إيكاردي نجم إنترميلان، وصاحب الـ24 عاما على نفس المبلغ، ويأتي البلجيكي، صاحب الأصول الإندونيسية رادجا ناينجولان (29 عاما)، لاعب فريق روما في المركز العاشر بمبلغ يصل لـ4.2 مليون يورو. ويحتل الألماني المخضرم سامي خضيرة (30 عاما) لاعب وسط يوفنتوس المركز الحادي عشر حيث يحصل على 4 ملايين يورو سنويا. بينما يتلقى الألماني الآخر بنديكت هوفيديس (29 عاما)، مبلغ 2.5 مليون يورو، علما بأنه فائز مع منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل وانتقل إلى يوفنتوس الشهر الماضي، بعد 10 سنوات كمحترف في شالكه الألماني. أما بالنسبة للمدرب الأعلى أجرا فهو الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للبيانكونيري صاحب الخمسين عاما، حيث يحصل على راتب سنوي صاف يبلغ 7 ملايين يورو، بحسب ما نقل موقع شبورت بيلد.